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» (20.07.2026) euronews

Warum es "Mut" der LGBTQ in der Slowakei braucht  bei der Pride in Bratislava

In der Slowakei schränkt die Regierung von Robert Fico LGBTQ-Rechte ein. Auf der Pride in Bratislava sagt eine Teilnehmerin, viele Menschen seien sehr homophob.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Juli 2026

» Der Fall Jens Spahn: Dieser Rücktritt schmeckt sehr fade

Die CDU und alle Aufrechten feiern sich dafür, die Doppelmoral von Jens Spahn schnell geahndet zu haben. Es ist ein zweifelhafter Sieg.

» Warum der Christopher Street Day in diesen Zeiten wieder politisch sein muss

Die queere Parade ist weit mehr als eine Party, sondern eine Demonstration für Berlin als Stadt der Freiheit. Ein Gastbeitrag von Marcel Voges und Klaus Lederer.

» Vor der Sondersitzung des Rates am Montag: Verein ruft zu Demonstration auf

In der Sitzung werden mehrere Anträge der AfD behandelt, unter anderem zum Theater. Die Fraktion will auch das Hissen von Regenbogenflaggen an Schulen rechtlich prüfen lassen. Dagegen regt sich Widerstand.

» Jens Spahns Babyglück: Ein Geschenk für Beat Jans

Und plötzlich sprechen alle über Leihmütter: SP-Bundesrat Beat Jans sollte die Gunst der Stunde nutzen  und handeln.

» Warum es "Mut" der LGBTQ in der Slowakei braucht  bei der Pride in Bratislava

In der Slowakei schränkt die Regierung von Robert Fico LGBTQ-Rechte ein. Auf der Pride in Bratislava sagt eine Teilnehmerin, viele Menschen seien sehr homophob.

» Demo gegen Diskriminierung: 3000 demonstrieren auf der Pride Bonn für Gleichberechtigung

Am Samstagmittag demonstrieren in der Bonner Innenstadt Tausende für die Rechte von LGBTQ-Menschen. Sie alle vereint der Wunsch nach Gleichberechtigung.

» Leihmutterschaft und der Fall Spahn: Die Frau als Brutkasten

Eine Leihmutterschaft degradiert eine Frau zur Gebärmutter auf zwei Beinen. Ähnlich wie beim Organhandel beuten Reiche die Unterprivilegierten aus.

» Streitthema Leihmutterschaft  die Umgehung des deutschen Rechts ist nicht verboten

Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke kommen ins deutsche Geburtsregister  als beide rechtlichen Väter. Blick auf einen ähnlichen Fall.

» Liberalisierung der Leihmutterschaft ist in der Schweiz kein Thema

Jens Spahn ist in Deutschland in Folge der Leihmutter-Affäre zurückgetreten. Wie sieht es aktuell in der Schweiz mit der Leihmutterschaft aus?

19. Juli 2026

» Lesbisch-schwules Stadtfest: Heimspiel für Wowereit

Das Lesbisch-schwule Stadtfest zieht wieder Hunderttausende an. Klaus Wowereit wird bejubelt und der Rainbow Award geht an einem CDU-Politiker.

» 28-jährige Uganderin in Abschiebehaft: Gewalt, Haft und womöglich die Todesstrafe

Am Montag will Deutschland eine lesbische Uganderin abschieben. In ihrem Heimatland gilt eines der weltweit härtesten Gesetze gegen Homosexualität.

» Queere Community reagiert auf Rücktritt von Jens Spahn

Der Rücktritt von Unions-Fraktionschef Jens Spahn beschäftigt die Teilnehmer:innen des Lesbisch-schwulen Stadtfests Berlin. Sie finden klare Worte.

» Spahn-Rücktritt: Besser deswegen als gar nicht

Es gibt viele Gründe, wegen derer der Unionsfraktionschef längst nicht mehr hätte im Amt sein dürfen. Doch die störten seine Partei nicht weiter

» Spahn hat der politischen Mitte schweren Schaden zugefügt

Jens Spahn hat lange geschwiegen und sich dem Vorwurf der Doppelmoral ausgesetzt. Mit seinem Handeln hat er der Mitte Schaden zugefügt.

» Spahn ist an sich selbst gescheitert

Jens Spahn hat mit seinem Rückzug weiteres Gezerre von der Partei abgewendet. Dass er gescheitert ist, hat er sich selbst zuzuschreiben. Er hat seine Macht überschätzt.

» Kommentar zu Jens Spahn: Darf man eine Sache sagen und dann etwas anderes machen?

Jens Spahn setzt sich privat über die eigene Politik zur Leihmutterschaft hinweg. Das ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich das nicht leisten können.

» Kommentar zur Causa Jens Spahn: Leihmutter im Ausland, Moral im Inland

Maskenaffäre überstanden. Schlagzeilen ausgesessen. Politische Angriffe abgewehrt. Erst über seinen Kinderwunsch stolperte Jens Spahn (46, CDU). Ein Kommentar.

» Gloria Viagra: "Gewalt ist keine Lösung  aber manchmal würde ich gern zuschlagen"

Seit Jahrzehnten prägt Gloria Viagra die Berliner Drag-Szene. Im Gespräch mit blue News spricht die 60-Jährige über Selbstbewusstsein, Politik und queeres Leben  erzählt aber auch von Hass, Burnout und warum sie sich trotz allem nicht unterkriegen lässt.

» PrEP: Ein Medikament zum Schutz vor HIV

PrEP als Schutz vor HIV und Aids: Prä-Expositions-Prophylaxe verhindert die Ansteckung mit HI-Viren per Medikament. Es überträgt sich durch Körperflüssigkeiten, speziell beim Sex. Nebenwirkungen sind möglich.

» Homophobie-Eklat an Schule: Schwyzer Alp-Wirt fassungslos

An einer Schwyzer Schule kam es wiederholt zu homophoben Vorfällen. Ein schwuler Alp-Wirt aus Schwyz äussert sich nun zum Thema  und geht damit viral.