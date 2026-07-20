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» (21.07.2026) evangelisch.de

Rücktritt Jens Spahn: Zwischen Scheinheiligkeit und Homofeindlichkeit

Der Fall Jens Spahn ist eine Geschichte über Doppelmoral, Glaubwürdigkeit und homofeindliche Reflexe. Ein Kommentar von Katharina Payk

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Juli 2026

» Abschiebung aus Deutschland: "Wenn du das hier liest, bin ich schon weg"

Uganda hat eines der schärfsten Anti-LGBTQ-Gesetze weltweit. Dennoch hat Deutschland nun eine junge lesbische Frau in ihre alte Heimat abgeschoben.

» Rücktritt Jens Spahn: Zwischen Scheinheiligkeit und Homofeindlichkeit

Der Fall Jens Spahn ist eine Geschichte über Doppelmoral, Glaubwürdigkeit und homofeindliche Reflexe. Ein Kommentar von Katharina Payk

» Nach dem Aufsteirern-Eklat: Queere Hütte heuer nicht mehr dabei

Letztes Jahr sorgte die queere Hütte beim Aufsteirern für einen politischen Streit, am Ende durfte sie doch öffnen. Heuer ist alles anders: Die RosaLila PantherInnen teilten nun mit, dass sie heuer beim nicht dabei sein werden.

» Zwei Väter reisen zur Geburt ihres Sohnes in die USA

Der Wunsch nach dem eigenen Kind  er ist auch bei vielen gleichgeschlechtlichen Paaren groß. Ihnen bleibt dafür im Grunde nur der Weg ins Ausland, da eine Leihmutterschaft in Deutschland per Gesetz verboten ist. ntv begleitet zwei Männer bei ihrer Abenteuerreise ins Familienglück.

» Leihmutter-Affäre: Nein, Homophobie ist hier nicht das Problem!

Dass er von ihm selbst propagierte Gesetze umging, hat Jens Spahn als Fraktionsvorsitzenden zu Fall gebracht. Oder wurde er mit seiner Leihmutter-Affäre etwa Opfer von Homophobie?

» Nach Rücktritt: Spahns Auftreten erinnert an Tebartz-van Elst

Die "Causa Spahn" beherrscht die Schlagzeilen. Andreas Püttmann wundert sich über die Reaktion der Kirchen in der Leihmutterschafts-Debatte. Und er zieht einen Vergleich zum Skandal um einen früheren deutschen Bischof.

» Jens Spahn: Der Mann, der sich selbst der Nächste ist

Nun war es ein Skandal zu viel: Jens Spahn ist als Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurückgetreten. Was ihn auszeichnet, ist eine bemerkenswert egoistische Sichtweise auf die Dinge, die er aber dennoch religiös zu umrahmen weiß.

» Queerfeindliche Gewalt: "Wir haben in zwei Wochen rund 4.000 Hasskommentare bekommen"

Das Bundeskriminalamt verzeichnete 2025 bei queerfeindlichen Straftaten einen Anstieg um 12,8 Prozent. Das neue Projekt "Queersafe" soll Betroffene unterstützen und setzt dafür bei digitaler Gewalt gegen queere Menschen an.

» AIDA-Fan reist als Dragqueen: "Meine Leidenschaft ist die Travestiekunst"

AIDA-Fan Daniel ist eigentlich Beamter. Und er liebt AIDA-Kreuzfahrten. Hier zeigt er eine Seite, die sonst im Verborgenen bleibt.

» Gewalt und Hetze: So fühlt sich die queere Community in Mainz

Am Samstag ist in Mainz Christopher Street Day. Tausende Menschen demonstrieren dann für Menschenrechte, Demokratie, Vielfalt und die Rechte der queeren Community. Warum das dringend notwendig ist, sagt Organisator Philipp Gresch.

» Rund 250 Menschen feiern den vierten CSD in Landsberg

Mit dem Christopher Street Day wollen sich queere Menschen Sichtbarkeit verschaffen. Dem vierten CSD ist dies am Samstag gut gelungen.

» Pride in Budapest: "Es war dieses Jahr ein Fest für alle, die Resilienz bewiesen haben"

Viktor Orbán hat eine brutale anti-LGBTQIA+-Politik durchgesetzt. Mit seiner Abwahl wurden Pride-Demonstrationen wieder legal. Was bedeutet das für den queeren Aktivismus in Europa? Zwei Mitglieder der SP Queer waren vor Ort.

» "HIV im Strafvollzug ist auch ein politisches Thema"

Im Interview lassen Ute Häußler und Peter Wiessner die Aidshilfearbeit in Haft in Bayern und darüber hinaus lebendig werden.

» Queere Community feiert den Pink Monday auf der Rheinkirmes

Ein Abend auf der Rheinkirmes ist in jedem Jahr für die queere Community vorgesehen: der Pink Monday. Unter anderem beim Schwarzwald Christel, wo der Abend vor einigen Jahrzehnten entstand, wird den ganzen Abend gefeiert.

» Jüdisch, Queer, Selbstbewusst

Der "Pride-Shabbat" des Vereins Keshet Deutschland zeigt auch in diesem Jahr wieder, dass jüdisches und queeres Leben zusammengehören

20. Juli 2026

» AfD: Wer Queers ihre Rechte nehmen will, gehört verboten

Der Staat kriminalisiert lieber Aktivist*innen, als die Partei zu verfolgen, die mich entrechten will. Zeit für mehr widerständigen Mut.

» Nach Kritik an AfD-Spende: Möbel Höffner fährt nicht beim Berliner CSD mit

18.000 Euro hatte Höffner-Gründer Kurt Krieger an die AfD gespendet. In diesem Jahr wollte sein Unternehmen beim Berliner CSD mit einem eigenen Wagen dabei sein  zog seine Teilnahme nach Kritik nun aber zurück.

» Der Fall Jens Spahn: Dieser Rücktritt schmeckt sehr fade

Die CDU und alle Aufrechten feiern sich dafür, die Doppelmoral von Jens Spahn schnell geahndet zu haben. Es ist ein zweifelhafter Sieg.

» Warum der Christopher Street Day in diesen Zeiten wieder politisch sein muss

Die queere Parade ist weit mehr als eine Party, sondern eine Demonstration für Berlin als Stadt der Freiheit. Ein Gastbeitrag von Marcel Voges und Klaus Lederer.

» Vor der Sondersitzung des Rates am Montag: Verein ruft zu Demonstration auf

In der Sitzung werden mehrere Anträge der AfD behandelt, unter anderem zum Theater. Die Fraktion will auch das Hissen von Regenbogenflaggen an Schulen rechtlich prüfen lassen. Dagegen regt sich Widerstand.