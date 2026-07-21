Ausgewählter Artikel:

» (22.07.2026) taz

Schwulenverband der Union zum Fall Spahn: "Die Debatte ist nicht nur schwarz und weiß"

Sönke Siegmann, der Vorsitzende des Verbands der Lesben und Schwulen in der Union, fordert eine Diskussion über altruistische Leihmutterschaft.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Juli 2026

» In Lindau wurden schon vor 26 Jahren für queere Rechte demonstriert

Lindenberg feiert seinen ersten CSD mit einer Demo für Vielfalt und Rechte von Minderheiten. In Lindau hat der erste CSD bereits im Jahr 2000 stattgefunden - ein Rückblick.

» Ein persönlicher Brief an die Community

Die vergangenen Tage haben uns beschäftigt wie kaum eine andere Zeit während unseres Engagements für den Berliner CSD.

» Schwulenverband der Union zum Fall Spahn: "Die Debatte ist nicht nur schwarz und weiß"

Sönke Siegmann, der Vorsitzende des Verbands der Lesben und Schwulen in der Union, fordert eine Diskussion über altruistische Leihmutterschaft.

» Queere Ehe: Eine Stärkung für die Kirche

Als eines der ersten gleichgeschlechtlichen Paare gaben sich Sven Kretschmer und Tim Kretschmer-Schmidt 2016 in der EKBO kirchlich das Ja-Wort.

» Eine Stimme für Queerness

Béla Dörr ist Queerreferent*in im Kirchenkreis Berlin Süd-Ost. Dörr berät Gemeinden, begleitet queere Menschen und setzt sich für eine Kirche ein, die Vielfalt nicht nur verspricht, sondern lebt.

» Gentest für Tennisprofis: Feindbild Transfrau

Tennisprofis sollen künftig ihr Geschlecht per Gentest beweisen. Dabei geht es nicht um "fairen Wettbewerb", sondern um transfeindliche Symbolpolitik. S.a.: Tennisspielerinnen müssen sich Geschlechtstest unterziehen (20.07.2026)

» Der Hausbesuch: Einer, der im Osten bleibt

Viele junge Menschen gehen weg aus dem Osten. Sebastian Hüller nicht. Er arbeitet als Admin, organisiert CSDs  und kandidiert für den Schweriner Landtag.

» Influencer-Paar aus Oberbayern lehnt Leihmutterschaft ab: "Es geht um das Kind"

Auf Instagram sind sie papaundpapi: Christian und Bjoern Behr erklären, warum sie ihren Kinderwunsch anders verwirklicht haben als Jens Spahn.

» "Ich bin in Sicherheit, aber gehöre noch nicht dazu"

Was bedeutet Heimat, wenn sie tödlich seid kann? Sowohl hier als auch dort? Der iranische Exil-Journalist Ashkan Shabani schreibt im zweiten Teil unserer Serie Home² über seine ganz persönlichen Exil-Erfahrung und warum er in Deutschland sich zwar frei fühlt, aber noch lange nicht in Sicherheit. Er erzählt von Rassismus, Rechtsextremismus und die ständige Verantwortung, als Journalist beide "Heimaten" kritisch zu betrachten.

» Warum der Begriff "queer" polarisiert

Ein Gespräch mit Jirka Witschak vom Verein Queeres Brandenburg

» Muss der Schutz queerer Menschen im Grundgesetz verankert werden?

Ein Kommentargespräch mit Andres Veiel

» Fall Maja T.: Ungarisches Gericht verhandelt über Berufung  Haftbedingungen gelockert

Ungarisches Gericht verhandelt im September über Berufung im Fall der nicht-binären Person. Mittlerweile sollen die Haftbedingungen "etwas gelockert" worden sein.

» Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt schlagen Alarm

In ihrem Monitoring nennt der Verband der Opferberatungsstellen Zahlen für rechte Übergriffe 2025. Doch die Projekte verlieren finanzielle Unterstützung durch den Bund.

» "Hass ist keine Meinung": Drag Queen spricht über Anfeindungen

Daniel tritt als Drag Queen Feeby Fergison auf und macht Witze über alte weiße Männer. Bei einem Auftritt buht ihn das Publikum aus.

» Für Vielfalt und Gleichberechtigung: In Uelzen feiert der Christopher Street Day seine Premiere

Am 15. August feiert der Christopher Street Day in Uelzen seine Premiere. Damit setzt die Hansestadt ein klares Zeichen für mehr Vielfalt und Gleichberechtigung der queeren Bewegung in der Region.

» Glaskunst von Agatha Kosobucki: Ausstellung zur Hamburger Pride Week

Am Sonnabend startet die Pride Week in Hamburg. Ein volles Programm steht an  unter anderem auch eine Ausstellung des Queer Art Kollektives. Die Künstlerin Agatha Kosobucki ist eine von ihnen. Ein Werkstattbesuch.

21. Juli 2026

» Vor dem CSD-Wochenende in Berlin: Ein queerer Scherbenhaufen

CSD gegen Dyke* March, Dykes* gegen Dykes*, CSD gegen IQP, Trans Pride gegen ITP: Der neue Drag March und der Nahostkonflikt spalten die Szene.

» Abschiebung aus Deutschland: "Wenn du das hier liest, bin ich schon weg"

Uganda hat eines der schärfsten Anti-LGBTQ-Gesetze weltweit. Dennoch hat Deutschland nun eine junge lesbische Frau in ihre alte Heimat abgeschoben.

» Rücktritt Jens Spahn: Zwischen Scheinheiligkeit und Homofeindlichkeit

Der Fall Jens Spahn ist eine Geschichte über Doppelmoral, Glaubwürdigkeit und homofeindliche Reflexe. Ein Kommentar von Katharina Payk

» Nach dem Aufsteirern-Eklat: Queere Hütte heuer nicht mehr dabei

Letztes Jahr sorgte die queere Hütte beim Aufsteirern für einen politischen Streit, am Ende durfte sie doch öffnen. Heuer ist alles anders: Die RosaLila PantherInnen teilten nun mit, dass sie heuer beim nicht dabei sein werden.