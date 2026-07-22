Ausgewählter Artikel:

» (23.07.2026) Sonntagsblatt

"Ärgerlich und erniedrigend": Wie Bayern Schwule und Lesben benachteiligte

Bis 2009 mussten gleichgeschlechtliche Paare in Bayern ihre Lebenspartnerschaft beim Notar statt im Standesamt eintragen. Betroffene berichten von Ausgrenzung und Diskriminierung  und davon, warum die spätere "Ehe für alle" für sie so wichtig war.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Juli 2026

» "Ärgerlich und erniedrigend": Wie Bayern Schwule und Lesben benachteiligte

Bis 2009 mussten gleichgeschlechtliche Paare in Bayern ihre Lebenspartnerschaft beim Notar statt im Standesamt eintragen. Betroffene berichten von Ausgrenzung und Diskriminierung  und davon, warum die spätere "Ehe für alle" für sie so wichtig war.

» Queeres Theater in der Kirche: Eine Pfarrerin entschuldigt sich

Queer, bunt, musikalisch: Das Theaterstück "Queeratorio" in der Neuköllner Genezarethkirche lädt dazu ein, über Gemeinschaft und Glauben nachzudenken.

» Nach CSD-Wochenende in Wesel: Bekommt Stadt bald einen Esel in Regenbogenfarben?

Nach dem CSD-Wochenende wollen die Grünen in Wesel ein sichtbares Zeichen setzen: Auf dem Großen Markt soll ein Esel in Regenbogenfarben einziehen.

» Der queere Widerstand gegen den Backlash

Rechte Parteien haben LGBTQ-Communities zum Lieblingsfeind erkoren, um Wähler zu gewinnen. Die Strategie funktioniert gut. Aber vielleicht nicht mehr lange.

Bezahltes Probeabo nötig

» Hass auf queere Menschen nimmt zu: Warum der CSD in Siegen jetzt ein Zeichen setzen will

Demonstration, Straßenfest und politische Diskussionen: Der Christopher Street Day bringt am Samstag viele Menschen nach Siegen. Hinter dem bunten Programm steht jedoch eine ernste Botschaft.

» "Bedauerlich": Schwentner reagiert auf Absage der queeren Aufsteirern-Hütte

Die queere Hütte der RosaLila PantherInnen wird heuer nicht beim Aufsteirern vertreten sein. Nun äußert sich Vizebürgermeisterin Judith Schwentner kritisch zur Entscheidung und erinnert an die Debatte rund um den Stand im Vorjahr.

» Philosoph Schmid zur Leihmutterdebatte: "Hören wir auf mit diesen sinnlosen Verboten und Tabus"

Der Philosoph Wilhelm Schmid hat Verständnis für Menschen, die unbedingt ein Kind haben wollen. Er hofft, dass Jens Spahns Rücktritt der Debatte über Fortpflanzungsmedizin einen neuen Impuls gibt.

22. Juli 2026

» In Lindau wurden schon vor 26 Jahren für queere Rechte demonstriert

Lindenberg feiert seinen ersten CSD mit einer Demo für Vielfalt und Rechte von Minderheiten. In Lindau hat der erste CSD bereits im Jahr 2000 stattgefunden - ein Rückblick.

» Ein persönlicher Brief an die Community

Die vergangenen Tage haben uns beschäftigt wie kaum eine andere Zeit während unseres Engagements für den Berliner CSD.

» Schwulenverband der Union zum Fall Spahn: "Die Debatte ist nicht nur schwarz und weiß"

Sönke Siegmann, der Vorsitzende des Verbands der Lesben und Schwulen in der Union, fordert eine Diskussion über altruistische Leihmutterschaft.

» Queere Ehe: Eine Stärkung für die Kirche

Als eines der ersten gleichgeschlechtlichen Paare gaben sich Sven Kretschmer und Tim Kretschmer-Schmidt 2016 in der EKBO kirchlich das Ja-Wort.

» Eine Stimme für Queerness

Béla Dörr ist Queerreferent*in im Kirchenkreis Berlin Süd-Ost. Dörr berät Gemeinden, begleitet queere Menschen und setzt sich für eine Kirche ein, die Vielfalt nicht nur verspricht, sondern lebt.

» Gentest für Tennisprofis: Feindbild Transfrau

Tennisprofis sollen künftig ihr Geschlecht per Gentest beweisen. Dabei geht es nicht um "fairen Wettbewerb", sondern um transfeindliche Symbolpolitik. S.a.: Tennisspielerinnen müssen sich Geschlechtstest unterziehen (20.07.2026)

» Der Hausbesuch: Einer, der im Osten bleibt

Viele junge Menschen gehen weg aus dem Osten. Sebastian Hüller nicht. Er arbeitet als Admin, organisiert CSDs  und kandidiert für den Schweriner Landtag.

» Influencer-Paar aus Oberbayern lehnt Leihmutterschaft ab: "Es geht um das Kind"

Auf Instagram sind sie papaundpapi: Christian und Bjoern Behr erklären, warum sie ihren Kinderwunsch anders verwirklicht haben als Jens Spahn.

» "Ich bin in Sicherheit, aber gehöre noch nicht dazu"

Was bedeutet Heimat, wenn sie tödlich seid kann? Sowohl hier als auch dort? Der iranische Exil-Journalist Ashkan Shabani schreibt im zweiten Teil unserer Serie Home² über seine ganz persönlichen Exil-Erfahrung und warum er in Deutschland sich zwar frei fühlt, aber noch lange nicht in Sicherheit. Er erzählt von Rassismus, Rechtsextremismus und die ständige Verantwortung, als Journalist beide "Heimaten" kritisch zu betrachten.

» Warum der Begriff "queer" polarisiert

Ein Gespräch mit Jirka Witschak vom Verein Queeres Brandenburg

» Muss der Schutz queerer Menschen im Grundgesetz verankert werden?

Ein Kommentargespräch mit Andres Veiel

» Fall Maja T.: Ungarisches Gericht verhandelt über Berufung  Haftbedingungen gelockert

Ungarisches Gericht verhandelt im September über Berufung im Fall der nicht-binären Person. Mittlerweile sollen die Haftbedingungen "etwas gelockert" worden sein.

» Beratungsstellen für Betroffene rechter Gewalt schlagen Alarm

In ihrem Monitoring nennt der Verband der Opferberatungsstellen Zahlen für rechte Übergriffe 2025. Doch die Projekte verlieren finanzielle Unterstützung durch den Bund.