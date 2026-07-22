Ausgewählter Artikel:

» (24.07.2026) evangelisch.de

Expertin: Regulierung von Leihmutterschaft ändert nichts

Auch wenn Leihmutterschaft in Deutschland in engen Grenzen erlaubt würde, würden weiterhin Menschen die Angebote im Ausland nutzen, sagt eine Expertin für reproduktive Gerechtigkeit. Dort sei es vor allem günstiger.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Juli 2026

» Nichts gelernt

Wenn am Samstag die Altstadt Berns wieder mit Regenbogenfahnen beflaggt ist und zur Kulisse der dritten Bern Pride seit dem 7. Oktober 2023 wird, ist zum dritten Mal Ärger vorprogrammiert. Queers for Palestine (QfP) hat sich angemeldet, eine Gruppierung, die 2025 gemäss eigenem Instagram-Post «nicht aus Identifikation mit der Pride» dabei war, «sondern um queeren, dekolonialen Widerstand sichtbar zu machen». Keine Identifikation also mit der Pride, die 2025 rund 12 000 Personen angelockt hatte.

» Ausgrenzung und Diskriminierung: Michael lebt seit 38 Jahren mit HIV

Michael (61) lebt seit 38 Jahren mit HIV und zählt zu den Langzeitüberlebenden. Er erlebt durch die Erkrankung Ausgrenzung und Abwertung  doch sein heutiger Ehemann Ralf hält immer zu ihm.

» Im Clinch mit Pharmaherstellern

Die Welt-Aids-Konferenz startet am Sonntag in Brasilien. Der Zugang zu Medikamenten bleibt kompliziert, auch wegen der Preispolitik der Industrie.

» "Basic Gay": Adidas kollaboriert mit "Galerie Arschgeweih" für Pride-Kollektion

Bekannt wurde Dan Garten mit der Meme-Seite "Galerie Arschgeweih". Jetzt druckt er Insiderwitze und Running Gags auf eine gemeinsame Kollaboration mit Adidas.

» So prägte Alfred Biolek das deutsche Fernsehen

Vor fünf Jahren, am 23. Juli 2021, ist der Talkmaster, Entertainer, Fernsehmoderator und Fernsehproduzent Alfred Biolek in Köln mit 87 Jahren gestorben. Jahrzehntelang prägte er das deutsche Fernsehen mit Sendungen wie "Kölner Treff", "Bio's Bahnhof", "Boulevard Bio" und "alfredissimo". Sein Auftreten als Entertainer und sein Umgang mit seinen Gästen war ungewöhnlich für die 1970er und 1980er Jahre.

» Transphobe Äußerungen: Riot suspendiert Valorant-Streamer

Die Streamer Ardis Svarenieks und Leo Jannesson sorgten für einen Eklat in der Valorant-Community. Beide diffamierten offenbar Transspielerinnen während der Partie zwischen GIANTX und Barça eSports.

» Yael van der Wouden: "Ach ja, das glamouröse Leben einer Autorin"

Die Schriftstellerin Yael van der Wouden, Jahrgang 1987, veröffentlichte zuletzt den Roman "In Ihrem Haus". Auf die Fragen antwortete sie per Mail. S.a.: Ambivalenzen zwischen queerer Liebe und geschichtlicher Verantwortung (24.05.2025)

» Expertin: Regulierung von Leihmutterschaft ändert nichts

Auch wenn Leihmutterschaft in Deutschland in engen Grenzen erlaubt würde, würden weiterhin Menschen die Angebote im Ausland nutzen, sagt eine Expertin für reproduktive Gerechtigkeit. Dort sei es vor allem günstiger.

» Als homosexuelle Paare sich erstmals das Ja-Wort gaben

Im August 2001 konnten gleichgeschlechtliche Paare erstmals einen Bund fürs Leben eingehen. Reinhard Lüschow und sein Partner waren bundesweit die ersten  aus kuriosem Grund.

» 36 Jahre queere Jugendarbeit: Warum das drohende Aus für Lambda uns alle angeht

Das Familienministerium will dem Jugendverband Lambda die Förderung streichen. Im Interview spricht Bundesgeschäftsführerin Kim Alexandra Trau über den geplanten Einschnitt und erläutert, warum progressive Jugendverbände wie Lambda politisch nicht länger als antagonistische Gegner*innen abgetan werden dürfen  sondern als das begriffen werden müssen, was sie sind: unersetzliche demokratische Lern- und Innovationsräume.

23. Juli 2026

» Vom Mädchen zum Mann: Xavers langer und schmerzhafter Weg zu sich  CSD am Samstag in Traunstein

Xaver (Name von der Redaktion geändert) ist heute ein fröhlicher, junger Mann. Doch das war nicht immer so. Denn ins Leben gestartet ist er als Norina. "Aber schon als kleines Mädchen beim Spielen hatte ich immer das Gefühl, ich gehör' da nicht dazu."

» "Ärgerlich und erniedrigend": Wie Bayern Schwule und Lesben benachteiligte

Bis 2009 mussten gleichgeschlechtliche Paare in Bayern ihre Lebenspartnerschaft beim Notar statt im Standesamt eintragen. Betroffene berichten von Ausgrenzung und Diskriminierung  und davon, warum die spätere "Ehe für alle" für sie so wichtig war.

» Queeres Theater in der Kirche: Eine Pfarrerin entschuldigt sich

Queer, bunt, musikalisch: Das Theaterstück "Queeratorio" in der Neuköllner Genezarethkirche lädt dazu ein, über Gemeinschaft und Glauben nachzudenken.

» Nach CSD-Wochenende in Wesel: Bekommt Stadt bald einen Esel in Regenbogenfarben?

Nach dem CSD-Wochenende wollen die Grünen in Wesel ein sichtbares Zeichen setzen: Auf dem Großen Markt soll ein Esel in Regenbogenfarben einziehen.

» Der queere Widerstand gegen den Backlash

Rechte Parteien haben LGBTQ-Communities zum Lieblingsfeind erkoren, um Wähler zu gewinnen. Die Strategie funktioniert gut. Aber vielleicht nicht mehr lange.

Bezahltes Probeabo nötig

» Hass auf queere Menschen nimmt zu: Warum der CSD in Siegen jetzt ein Zeichen setzen will

Demonstration, Straßenfest und politische Diskussionen: Der Christopher Street Day bringt am Samstag viele Menschen nach Siegen. Hinter dem bunten Programm steht jedoch eine ernste Botschaft.

» "Bedauerlich": Schwentner reagiert auf Absage der queeren Aufsteirern-Hütte

Die queere Hütte der RosaLila PantherInnen wird heuer nicht beim Aufsteirern vertreten sein. Nun äußert sich Vizebürgermeisterin Judith Schwentner kritisch zur Entscheidung und erinnert an die Debatte rund um den Stand im Vorjahr.

» Philosoph Schmid zur Leihmutterdebatte: "Hören wir auf mit diesen sinnlosen Verboten und Tabus"

Der Philosoph Wilhelm Schmid hat Verständnis für Menschen, die unbedingt ein Kind haben wollen. Er hofft, dass Jens Spahns Rücktritt der Debatte über Fortpflanzungsmedizin einen neuen Impuls gibt.

22. Juli 2026

» In Lindau wurden schon vor 26 Jahren für queere Rechte demonstriert

Lindenberg feiert seinen ersten CSD mit einer Demo für Vielfalt und Rechte von Minderheiten. In Lindau hat der erste CSD bereits im Jahr 2000 stattgefunden - ein Rückblick.

» Ein persönlicher Brief an die Community

Die vergangenen Tage haben uns beschäftigt wie kaum eine andere Zeit während unseres Engagements für den Berliner CSD.