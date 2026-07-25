Ausgewählter Artikel:

» (25.07.2026) Berliner Zeitung

Warum sieht Kleidung lesbisch aus? Jo Meyer im Interview über queere Modegeschichte

Kleidung ist niemals neutral. Content Creator Jo Meyer über die Frage, wie Mode zur stummen Sprache wird, Zugehörigkeit schafft und Identität sichtbar macht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Juli 2026

» Slogan-Shirt "Protect the Dolls": Protest muss mehr sein als ein Modetrend

Vom Runway zum billigen Trend: Was die Evolution des "Protect the Dolls"-Shirts über unsere kurze politische Aufmerksamkeitsspanne aussagt.

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Kleidung ist niemals neutral. Content Creator Jo Meyer über die Frage, wie Mode zur stummen Sprache wird, Zugehörigkeit schafft und Identität sichtbar macht.

» Leihmutter über ihre Erfahrungen: "Ich fühlte mich nie wie ,nur ein Gefäß'"

Sie wollte anderen helfen, sagt eine Leihmutter aus den USA. Die Leihmutterschaft habe ihr ihre Identität nicht genommen  im Gegenteil, es habe sie gestärkt.

» Sachsens Justizministerin fordert Anpassungen vom Bundesgesetzgeber: "Jeder Ein­zel­fall bringt die Öff­ent­lich­keit gegen das ­Selbst­be­stim­mungs­ge­set­z auf"

Neonazi Liebich wird in ein Männergefängnis verlegt. Sachsens Justizministerin Geiert erläutert, warum sie dennoch Anpassungen des Selbstbestimmungsgesetzes fordert.

» Schwuler Vater über seinen Kinderwunsch: "Ich wollte keine fremde Frau ausbeuten"

Max Becker lebt mit einem Mann zusammen und wollte ein Kind. Was ihm durch den Kopf ging, bevor er eine Leihmutter in Anspruch nahm. Und was zu tun war.

» "Queer und Klasse": Von Zahnscham und Nackenklatschern

Im Berliner Haus der Kulturen der Welt waren Édouard Louis, Didier Eribon und Eva von Redecker zu Gast, um über "Queer und Klasse" zu sprechen

» Pride in Berlin  Iran und die vergessenen queeren Stimmen

Mit "No Pride in Antisemitism"  für "Jin, Jiyan, Azadi" und universelle queere Freiheit.

» Queere Menschen unter Druck: Beim Berliner CSD ist gerade jetzt Einigkeit gefragt

Die gesamtgesellschaftlichen Konflikte spiegeln sich in der queeren Community  mit einer Polarisierung wie anderswo auch. Dabei zeigen die anstehenden Wahlen in Berlin und im Osten, dass Zusammenhalt nötig ist.

» Fehlende Debatte um Grundgesetzänderung: Wie der Schutz queerer Menschen im Bundestag ausgebremst wird

Seit fast einem Jahr liegt dem Parlament ein Entwurf zur Änderung der Verfassung vor, der maßgeblich auf drei CDU-Ministerpräsidenten zurückgeht. Passiert ist seither nichts. Was ist da los?

» Thuner Sivilian tritt an Bern Pride auf: "Sie warfen Eier und zerschnitten die Regenbogenfahne"

Sivilian steht am Samstag als Headliner der Bern Pride auf der Bühne. Der Thuner Sänger erzählt von Mut, Anfeindungen und seinem Outing.

» "Gewaltepidemie" in Serbien: Tränengas, Prügel, Stiche

Noch nie gab es in Serbien so viele dokumentierte Fälle von Gewalt gegen LGBTQ+-Menschen. Die Angriffe sind Teil einer größeren gesellschaftlichen Entwicklung.

» Queer und bei der Polizei: Karen Seiter will, dass alle Straftaten angezeigt werden können  ohne Angst

Karen Seiter ist homosexuell und arbeitet bei der Polizei in Ludwigsburg. Als Ansprechperson für gleichgeschlechtliche Lebensweisen geht es ihr vor allem um zwei Punkte.

» Ex-Freundin räumt mit Gerücht um Prinz Edward auf

Die Musicaldarstellerin war Ende der 1980er, Anfang der 1980 mit dem jüngsten Sohn von Queen Elizabeth II. zusammen: Jetzt enthüllt West-End-Star Ruthie Henshall pikante Details über ihre einstige Beziehung mit Prinz Edward und räumt mit einem hartnäckigen Royal-Gerücht auf.

» Landwirt outet sich mit 72 Jahren: Wohltätigkeitsorganisation im seinem Gedenken

Nach 72 Jahren hat sich ein irischer Landwirt geoutet. Eine LGBTQ+-Wohltätigkeitsorganisation für ihn schreibt nun Geschichte.

» Davidstern von Pride Parade verbannt

Der 28-jährige Student Sören Habet sagt, weder die Polizei noch die Veranstalter hätten ihn mit einer Davidstern-Regenbogen-Fahne teilnehmen lassen

» Katholische Bischöfe: Verbot der Leihmutterschaft ist richtig

Der Leiter des Katholischen Büros in Berlin, Prälat Karl Jüsten, äußert Verständnis für die Lage von Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch. Das Verbot der Leihmutterschaft hält er aber nicht für verhandelbar.

» Aktivist Müller-Kittnau für Begriff "sexuelle Identität" im Grundgesetz

Das Grundgesetz hat nach den Worten von Hasso Müller-Kittnau Lesben und Schwule jahrzehntelang nicht geschützt. Deswegen kämpft das frühere saarländische LSVD-Vorstandsmitglied für eine Änderung.

» Der Hassprediger aus Bremen

Homosexualität ist für ihn Teufelszeug, auch Juden hat er im Visier: Gegen einen Salafisten aus Bremen laufen nun Ermittlungen. Es geht um mutmaßliche Volksverhetzung und Aufrufe zur Gewalt.

» 500 Menschen setzen ein Zeichen: Bunter Demozug durch die Innenstadt

Christopher Street Day in Tuttlingen: Etwa 500 Leute ziehen in Regenbogen-Farben durch die Stadt, um ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz zu setzen.

» Pride Week: "Wir stehen an der Seite derer, deren Würde infrage gestellt wird"

Zur Pride Week in Hamburg zeigt die Evangelische Kirche starke Präsenz. Man werde ein Zeichen für Menschenwürde, queere Sichtbarkeit und Haltung gegen Diskriminierung setzen, sagte die Präses der Nordkirchen-Landessynode, Anja Fährmann.