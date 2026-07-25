Ausgewählter Artikel:

» (26.07.2026) taz

CSD in Berlin: Wir müssen zusammenrücken

Endlich mal vom eigenen Truck herunterwinken: Für unsere Autorin ist der Berliner CSD wie Weihnachten. Dann nahm das Fest ein schreckliches Ende.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Juli 2026

» CSD in Berlin: Wir müssen zusammenrücken

Endlich mal vom eigenen Truck herunterwinken: Für unsere Autorin ist der Berliner CSD wie Weihnachten. Dann nahm das Fest ein schreckliches Ende.

» Johannes Kram, Teilnehmer CSD und Autor, zum mutmaßlichen Anschlag in Berlin

Johannes Kram, Teilnehmer CSD und Autor, zum mutmaßlichen Anschlag in Berlin

» Extremismus-Forscher Schindler zur Attacke auf dem CSD: "Allein in Berlin gibt es 1940 gewaltorientierte Islamisten"

Extremismus-Experte Hans-Jakob Schindler über die Gefahr durch Islamismus, die viel größer ist als die Ressourcen der Polizei  und darüber, was sich gegen Radikalisierung im Netz tatsächlich tun ließe.

» Terroranschlag auf den CSD: Der Angriff trifft unsere Art zu leben  wieder einmal

Der CSD steht für Freiheit und Gleichberechtigung  in Berlin wird die Parade nun zum Ziel eines Terroranschlags. Es ist ein Angriff, der auf die ganze Gesellschaft zielt.

» Grüner Strom in Indonesien, LGBTIQ-freundliche Schulen in Vietnam: Wofür Deutschland Entwicklungshilfe zahlt

Kein Land zahlt mehr Entwicklungshilfe als Deutschland. Aber für was eigentlich? Wir geben einen Überblick, wofür das Geld ausgegeben wird.

» Vom Wahlrecht zu FLINTA: Wie sich Frauenpolitik in Berlin verändert hat

Der Begriff der Frau hat sich über die Jahre verändert: Frauenpolitik war einst der Kampf um gleiche Rechte. Heute wird über Sprache und Identität gestritten  auf Kosten der Frau?

» Nyke Slawik über Queerpolitik im Bundestag

Als Nyke Slawik 2021 für Bündnis 90/Die Grünen in den Deutschen Bundestag einzog, war sie eine von zwei Transfrauen im Parlament. 2026 ist sie zwar immerhin queerpolitischen Sprecherin ihrer Fraktion, aber auch die einzige Transperson in der Bundespolitik. Und das in einer Situation in der Trans*rechte nicht nur von ihren konservativen Kolleg*innen täglich in Frage gestellt werden, sondern es auch massive Unsicherheiten bei der Finanzierung der medizinischen Versorgung von Transmenschen gibt. Was muss getan werden, um die Lage von Trans im gesamten Land zu verbessern. Darüber haben wir mit Nyke Slawik gesprochen.

» Sophie Koch, die Queerbeauftragte der Bundesregierung

Sophie Koch (SPD) ist seit knapp einem Jahr die sogenannte "Queerbeauftragte der Bundesregierung". Jetzt hat Familienministerin Prien (CDU) Kochs Referat ohne Rücksprache umgetauft in "Referat für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt". Das Queer ist weg. Wir sprechen mit Sophie Koch darüber, auch über die Streichung der Förderung des queeren Jugendnetzwerks Lambda sowie über die Ursachen für den Anstieg queerfeindlicher Gewalt und welche politischen Lösungen es gibt.

» Kai Wegner zu queeren Rechten im Grundgesetz: "Der Bundestag muss gerade in diesen Zeiten ein klares Bekenntnis abgeben"

Im Interview verteidigt der Regierende Bürgermeister den CSD-Wagen des Landes Berlin gegen Kritik, hält ein Plädoyer für die Regenbogenflagge und kündigt ein Comeback im nächsten Jahr an.

» Eine queere Kreuzfahrt und die Fantasien von Karl-Heinz Erdogan

Ein Kreuzfahrtschiff mit überwiegend schwulen Passagieren wird in der Türkei und Ägypten abgewiesen. Noch verstörender sind allerdings manche Reaktionen aus Deutschland.

» LGBTIQ+-Bewegung in Botswana bekämpft koloniale Gesetze

Dass gleichgeschlechtliche Beziehungen seit März nicht mehr strafbar sind, verdankt die LGBTIQ+Bewegung vor allem ihrer eigenen Hartnäckigkeit.

» Ethikrat-Chef fordert klare Regeln zu Leihmutterschaft  wie ein betroffener Vater das sieht

Seit Jens Spahn ein Baby-Foto veröffentlicht hat, kochen die Gemüter. Der Ethikrat-Vorsitzende fordert eine offene Debatte. Ein Papa aus Mannheim erzählt von seinen Erfahrungen.

» Diskussion mit queeren, linken Autoren: Weiterkämpfen gegen Verachtung und Ausgrenzung

Wie lässt sich der Faschismus bekämpfen? In Berlin suchen die Autoren Éribon, Louis und von Redecker nach linken Antworten.

» Queere Demos in Berlin: Auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen

Zum ersten Mal findet dieses Jahr in Berlin der Drag* March statt. Nur doof, dass er genau zeitgleich zum Dyke* March geplant wurde.

25. Juli 2026

» Slogan-Shirt "Protect the Dolls": Protest muss mehr sein als ein Modetrend

Vom Runway zum billigen Trend: Was die Evolution des "Protect the Dolls"-Shirts über unsere kurze politische Aufmerksamkeitsspanne aussagt.

» Warum sieht Kleidung lesbisch aus? Jo Meyer im Interview über queere Modegeschichte

Kleidung ist niemals neutral. Content Creator Jo Meyer über die Frage, wie Mode zur stummen Sprache wird, Zugehörigkeit schafft und Identität sichtbar macht.

» Leihmutter über ihre Erfahrungen: "Ich fühlte mich nie wie ,nur ein Gefäß'"

Sie wollte anderen helfen, sagt eine Leihmutter aus den USA. Die Leihmutterschaft habe ihr ihre Identität nicht genommen  im Gegenteil, es habe sie gestärkt.

» Sachsens Justizministerin fordert Anpassungen vom Bundesgesetzgeber: "Jeder Ein­zel­fall bringt die Öff­ent­lich­keit gegen das ­Selbst­be­stim­mungs­ge­set­z auf"

Neonazi Liebich wird in ein Männergefängnis verlegt. Sachsens Justizministerin Geiert erläutert, warum sie dennoch Anpassungen des Selbstbestimmungsgesetzes fordert.

» Schwuler Vater über seinen Kinderwunsch: "Ich wollte keine fremde Frau ausbeuten"

Max Becker lebt mit einem Mann zusammen und wollte ein Kind. Was ihm durch den Kopf ging, bevor er eine Leihmutter in Anspruch nahm. Und was zu tun war.

» "Queer und Klasse": Von Zahnscham und Nackenklatschern

Im Berliner Haus der Kulturen der Welt waren Édouard Louis, Didier Eribon und Eva von Redecker zu Gast, um über "Queer und Klasse" zu sprechen