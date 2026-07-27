Ausgewählter Artikel:

» (27.07.2026) Eltern

So bestärkst du dein Kind nach der Gewalt auf dem CSD

Wie können wir unseren Kindern nach dem Anschlag auf den CSD vermitteln, dass es wichtig ist, für eine offene Gesellschaft einzustehen, und zwar jetzt erst recht?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Juli 2026

» Nach CSD-Attentat: Mehr Überwachung geht immer

Nach dem Anschlag auf den Berliner CSD fordern Konservative mehr Überwachung. Dabei hat die Bundesregierung zuletzt schon Verschärfungen beschlossen.

» Queeres Leben schützt man nicht mit law and order

Der Anschlag auf den Berliner CSD trifft eine Community, die sowieso mit Angriffen, Hetze und Sparpolitik kämpft. Ein Kommentar.

» Queer-Community nach dem Anschlag: Heute trauern wir, morgen kämpfen wir

Wenn der Schock vom Wochenende vorüber ist, muss die queere Community ihre Wut in Aktivismus verwandeln -und dafür auch ihre innere Spaltung überwinden.

» Der Terroranschlag beim CSD in Berlin trifft ins Herz einer Freiheitsidee

Der Anschlag auf den Christopher Street Day richtet sich gegen die Ideale eines freien Landes. Die Antworten auf diesen Terror müssen endlich hart genug und unbedingt struktureller Natur sein. Ein Kommentar.

» Anschlag auf CSD: Schluss mit zweierlei Maß

Wer gegen rechten Terror aufsteht, muss auch Islamisten entschieden entgegentreten.

» Anschlag auf CSD in Berlin: "Wer so offen seine Lüste präsentiert"  die brüchige Toleranz für Schwule und Lesben

Die Hassreaktionen nach der Terrortat zeigen offen, was Zahlen längst belegen: Mit Homosexualität haben die Deutschen kein Problem  solange sie abstrakt bleibt. Sichtbar im Alltag dagegen, womöglich in der Familie? Da sieht es schon anders aus.

» Führung zu queerer Kunst: "Die Guides geben den Touren einen persönlichen Touch"

Erotische Gött*innenbilder, Homosexualität und Zweiväterfamilien: Einmal im Monat gibt es in Hamburgs Kunsthalle eine Führung mit queerem Blick.

» So bestärkst du dein Kind nach der Gewalt auf dem CSD

Wie können wir unseren Kindern nach dem Anschlag auf den CSD vermitteln, dass es wichtig ist, für eine offene Gesellschaft einzustehen, und zwar jetzt erst recht?

» Anschlag auf dem CSD: Wenn es um Hass geht, sind sich Rechtsextreme und Islamisten einig

Der Angriff auf unsere offene Gesellschaft kam diesmal von einem Islamisten. Es hätten auch Extremisten aus dem gegensätzlichen Lager sein können.

» Anschlag auf Berliner CSD: Ausgenutztes Leid

Über den Anschlag auf den CSD in Berlin ist noch längst nicht alles klar. Und trotzdem wird queeres Leid bereits instrumentalisiert.

» Nach dem Anschlag auf den CSD: So macht man Terroristen stark

Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin verdichten sich die Anzeichen, dass der Täter behördlich bekannter Islamist war. In den öffentlichen Debatten am Tag danach scheint das aber gar nicht so sehr im Fokus zu stehen.

» Queere Community: Ein fröhliches Fest wird von der Realität eingeholt

Wenige Stunden vor dem Anschlag endet in Ebersberg der dritte Christopher Street Day mit 600 Teilnehmern friedlich. Am Tag danach stehen Organisatoren und Teilnehmer unter Schock  und stellen sich Fragen.

» Nach dem CSD-Anschlag: Solidarität und Kulturkampf  das passt nicht zusammen

Nach der barbarischen Tat in Berlin gibt es unbequeme Fragen  auch an die Bundesregierung.

» Am Tag nach dem Anschlag: CSD-Besucher Daniel kann nur noch unter Tränen berichten

Nach dem Abbruch des Berliner CSD erlebt Daniel Tonnar Leyva Panik, Schock und Trauer  ein Tag voller Queer-Joy endet im Ausnahmezustand. Im Interview mit FOCUS online schildert er unter Tränen, wie er den Anschlag erlebt hat.

» "Können wir nicht teilen": Datenschutz-Irrsinn stoppt Foto-Fahndung nach CSD-Attentäter

Die Berliner Polizei fahndet öffentlich nach dem mutmaßlichen CSD-Attentäter Abdul Ballout (21). Doch auf ihren Social-Media-Kanälen fehlt ausgerechnet sein Gesicht. Der Grund sorgt für Kopfschütteln.

» Terroranschlag auf den CSD: Bürger sterben, weil der Staat es nicht anders will

Anschläge wie in Berlin erscheinen als unglückliche Ausnahmen, aber sie sind die zwingende Folge eines mutwillig überforderten Systems. Ein Kommentar.

» Von Orlando bis Zürich: Queeres Leben im Visier von Islamisten

Pride-Paraden und schwule Orte werden immer wieder Ziel von islamistischen Angriffen. Eine Chronologie der schwersten Vorfälle aus den vergangenen Jahren.

» Der feige Anschlag bei CSD in Berlin ist ein Angriff auf uns alle

Der Anschlag auf den Berliner CSD ist mehr als ein Angriff auf queere Menschen. Er zeigt, dass islamistischer Terror die offene Gesellschaft insgesamt ins Visier nimmt.

» Anschlag auf CSD in Berlin: Sommernachtstrauma

Zum Zeitpunkt des Angriffs auf den CSD war unser Autor im Tiergarten. Mit einem Freund, der schon mehrere Anschläge erlebt hat. Was macht das mit uns?

» Nach Anschlag auf CSD in Berlin: Eine Stadt unter Schock

Berlins Spitzenpolitiker und der Queerbeauftragte reagieren nach dem Anschlag auf den CSD mit Trauer und Entsetzen. Die AfD nutzt den Angriff für ihre Agenda.