Ausgewählter Artikel:

» (28.07.2026) taz

Nach dem CSD-Anschlag ins Café Keese: Als sei die Welt noch in Ordnung

Polizeisperren am Tiergarten, Sorge nach der Schocknachricht. Ein zufälliger Abstecher ins Tanzlokal bringt uns in eine ahnungslose, heile Welt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Juli 2026

» Queere Community nach dem CSD-Attentat: Von Trauer zu Wut zu Widerstand

Nach dem Attentat auf den CSD sitzt der Schock tief. Doch die queere Community hält dagegen: Drei Menschen erzählen von Solidarität und dem Mut, weiterzumachen.

» Reaktionen auf den CSD-Anschlag: Hauptsache, die anderen sind schuld

CDU und Linkspartei zeigen mit dem Finger aufeinander und versuchen, aus dem Terror Kapital zu schlagen. Dem Schutz queeren Lebens ist damit nicht gedient.

» Nach dem CSD-Anschlag ins Café Keese: Als sei die Welt noch in Ordnung

Polizeisperren am Tiergarten, Sorge nach der Schocknachricht. Ein zufälliger Abstecher ins Tanzlokal bringt uns in eine ahnungslose, heile Welt.

» Trauer nach dem Anschlag: Am Sonntag danach

Erst am nächsten Morgen hat unsere Autorin von dem Anschlag auf den Berliner CSD gehört. Den Tag über suchte sie zu Hause mit ihrer Freundin Trost.

» Forderungen nach CSD-Anschlag: Schamlose Heuchelei

Nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin ist der Schock groß. Doch die Reaktionen der führenden CDU-Politiker lassen sich leicht als bloße Heuchelei entlarven. Ein Kommentar.

» Nach dem CSD-Anschlag in Berlin: Warum die Instrumentalisierung zynisch ist

Nach dem Anschlag auf den Berliner CSD begann sofort der politische Kampf um die Deutungshoheit. Statt die Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen, nutzten viele den Angriff für ihre eigenen Narrative, kommentiert Oliver Marquart.

» Nach dem Anschlag auf den CSD: Das war kein Versagen des Multikulturalismus

Unser Autor ist eine queere Person of Color. Seine Wut richtet sich gegen rechte Instrumentalisierung des Terrors und die Ideologie der Islamisten.

» Kommentar: Solidarität braucht mehr als warme Worte

Einige Beileidsbekundungen nach dem Anschlag auf den Berliner CSD klingen schal. Umso wichtiger ist, dass die politische Mitte Antworten gibt.

» Nach CSD-Anschlag: Friedrich Merz verspricht "alles" - aber die queere Community verdient mehr als leere Worte

Der Terroranschlag auf den CSD Berlin hat die LGBTQIA+-Community schwer getroffen. Bundeskanzler Friedrich Merz zeigt sich solidarisch. Aber schaut man sich sein bisheriges Verhältnis zu queeren Menschen an, kommen Zweifel auf, ob er die richtigen Schlüsse aus der Tat zieht.

» Zum Anschlag am Berliner CSD: Pauschalisierungen sind fehl am Platz

Am Rande des Umzugs zum Christopher Street Day (CSD) in Berlin wurde einer der schwersten LGBT+-feindlich motivierten Anschläge verübt. Eine Frau wurde ermordet, zahlreiche Menschen schweben in Lebensgefahr. Bei der Wut und Trauer, die wir empfinden, ist es wichtiger denn je, einen klaren Kopf zu behalten, Pauschalisierungen zu vermeiden und sich denen entgegenzustellen, die versuchen, diese Tragödie zu instrumentalisieren und einfach gestrickte "Lösungen" zu bieten.

» Anschlag auf CSD in Berlin: Die brüchige Toleranz für Schwule und Lesben

Die Hassreaktionen nach der Terrortat zeigen offen, was Zahlen längst belegen: Mit Homosexualität haben die Deutschen kein Problem  solange sie abstrakt bleibt. Sichtbar im Alltag dagegen, womöglich in der Familie? Da sieht es schon anders aus.

» Nach dem CSD-Anschlag in Berlin: Immer der gleiche Reflex  und immer zu spät?

Nach jedem Anschlag folgt der Ruf nach schärferen Gesetzen. Warum die Debatte um das Jugendstrafrecht so nicht weiterkommt.

» Mehr Solidarität, weniger Täterkult: Welzers Plädoyer nach dem Anschlag

Der mutmaßlich islamistische Anschlag auf den CSD hat die queere Community tief erschüttert. Der Soziologe Harald Welzer erklärt in seinem Kommentar auf radioeins, warum Terror vor allem auf öffentliche Aufmerksamkeit zielt und weshalb der Fokus stärker auf den Opfern statt auf den Tätern liegen sollte.

» Der Schmerz vom CSD darf nicht instrumentalisiert werden

Der Anschlag auf den CSD in Berlin lässt eine erschütterte Community zurück. Und die Versuche konservativer und rechter Politiker, diese Tragödie für ihre Zwecke zu vereinnahmen, machen es nur noch schlimmer.

» Hinter Spahns Doppelmoral steckt Klassenpolitik

Der Fall von Jens Spahn zeigt einmal mehr, dass konservative Regeln nur für Arme gelten. Doch eine Legalisierung der Leihmutterschaft wäre umgekehrt auch nicht progressiv, sondern nur mehr Politik für Reiche.

» Trump vergleicht Moderatorin mit transsexueller Influencerin

US-Präsident Donald Trump verglich während des nachgeholten "White House Correspondents' Dinner" eine CNN-Moderatorin mit einer transsexuellen Influencerin. Anstelle von Gelächter herrschte daraufhin Stille im Saal.

» Video, das AfD-Demo in Köln zeigen soll, zeigt Pride-Parade in Budapest

Ein Video soll angeblich 25.000 Menschen für die AfD in Köln zeigen. Tatsächlich zeigt es eine Demonstration für die Rechte queerer Menschen in Budapest.

» Verfahren gegen Zürcher Pride-Droher immer noch pendent

Die Verfahren gegen zwei Jugendliche, die 2024 mutmasslich Drohungen gegen die Zürcher Pride ausgestossen hatten, sind immer noch pendent.

» Preise nach Gender: Berner Buchhandlung sorgt für Aufsehen

Eine Berner Buchhandlung für queere Literatur sorgt für Aufregung. Eine Blick-Leserin entdeckt dort ein Büchlein, für das je nach Geschlecht und Identität unterschiedliche Preise gelten. Männer müssen am meisten zahlen  warum?

» Larissas "Bachelorette"-Kandidat Paolo heiratet einen Mann

Paolo hat sein Liebesglück gefunden. Der frühere "Bachelorette"-Kandidat heiratet im August seinen 25-jährigen Freund Johan.