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» (29.07.2026) tip

Kommentar: Wie wir uns schützen  zum Anschlag auf Berlins queere Community

Unsere Autorin war unweit der Anschlagsstelle beim CSD, als ein Kleintransporter in die Menschenmenge raste. Ein Kommentar darüber, was der Angriff mit der queeren Community in Berlin macht und warum sie nicht einfach weiterfeiern will, auch wenn der Bundeskanzler das empfiehlt

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Juli 2026

» Eine Solidarität, die weder die Opfer noch das Motiv beim Namen nennt, ist keine

Was wir als deutsch-muslimische Community brauchen, ist die selbstkritische Auseinandersetzung mit jenen Religionsverständnissen in unseren eigenen Reihen, die Antisemitismus und Queerfeindlichkeit religiös begründen

» Reaktion auf CSD-Anschlag: Queere stellen sich gegen Merz  "erbärmlich"

Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin folgen Erklärungen von Kanzler Merz. Kritik kommt von Vertreter:innen aus der queeren Community.

» CSD-Anschlag: Der Schutz queerer Menschen darf keine Frage des Geldes sein

Queere Menschen werden bedroht. Nicht nur aus dem islamistischen Spektrum. Die Bundesregierung muss handeln - Solidaritätsbekundungen reichen nicht.

» Kommentar: Solidarität braucht mehr als warme Worte

Einige Beileidsbekundungen nach dem Anschlag auf den Berliner CSD klingen schal. Umso wichtiger ist, dass die politische Mitte Antworten gibt.

» Falsch zugeordnet  Video zeigt nicht Berliner Christopher Street Day

Nach dem islamistisch motivierten Terrorangriff auf den Berliner Christopher Street Day (CSD) am Abend des 25. Juli 2026 hat sich in den sozialen Medien ein Video verbreitet, das demonstrierende Menschen zeigt, die den Sprechchor "Von Berlin bis nach Gaza, yallah, yallah, Intifada" rufen  ein Ausruf, der im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt oft selbst in einen islamistischen Zusammenhang gerückt wird. Den Beiträgen zufolge soll das Video ausgerechnet Teilnehmende des Berliner CSD zeigen.

» Reaktion auf CSD-Anschlag: "Queerfeindlichkeit beim Namen nennen"

Mehr Ehrlichkeit von der muslimischen Gemeinschaft  das verlangt Eren Güvercin von der Alhambra-Gesellschaft nach dem CSD-Anschlag. Queerfeindlichkeit sei Realität. Darüber hinaus warnt er vor "enthemmten" Islamisten in Sozialen Netzwerken.

» Kommentar: Wie wir uns schützen  zum Anschlag auf Berlins queere Community

Unsere Autorin war unweit der Anschlagsstelle beim CSD, als ein Kleintransporter in die Menschenmenge raste. Ein Kommentar darüber, was der Angriff mit der queeren Community in Berlin macht und warum sie nicht einfach weiterfeiern will, auch wenn der Bundeskanzler das empfiehlt

» Nach Anschlag auf Berliner CSD: Was hilft queeren Menschen gegen Ohnmacht und Angst?

Die queere Psychotherapeutin Ronja Nippert spricht darüber, wie queere Menschen sich der Belastung stellen können und wann professionelle Hilfe sinnvoll ist.

» Queerbeauftragte Sophie Koch: "Am Ende werden die CSDs zeigen, dass wir deutlich mehr sind"

Nach dem Anschlag auf den CSD fordert die Queerbeauftragte des Bundes, Sophie Koch (SPD), mehr Solidarität aus Politik und Gesellschaft. Warum sie eine Änderung des Grundgesetzes befürwortet und weiter zur Teilnahme an CSD-Demonstrationen rät.

» Anschlag auf den Berliner CSD: "Wir als Muslime müssen junge Menschen resilient machen gegen Hassprediger"

Nach dem Anschlag beim Berliner Christopher Street Day haben mehrere muslimische Verbände die Tat verurteilt. Das sei nicht genug, sagt Eren Güvercin im Interview. Muslime müssten sich deutlicher gegen Queerfeindlichkeit positionieren.

» Fahrverbot für die CDU

Nach dem Attentat auf den CSD in Berlin wird mehr über die CDU gesprochen als über Islamismus.

» Terroranschlag in Berlin: Warum der CSD?

Vorab: Ich gestehe, wenn es um den IS geht, fehlt mir jede Distanz. Ich kenne zu viele Geschichten missbrauchter Jesidinnen, Turkmeninnen und anderer aus meiner Arbeit, um auch nur ein Milligramm Verständnis für die Täter aufbringen zu können. Vielleicht hätte ich noch 2013 ein wenig professionelle Distanz herstellen können, aber nicht mehr nach den Ereignissen von 2014.

» Nach dem CSD-Attentat von Berlin: Wer bedroht hier wen?

Seit wieder mehr "so etwas" nicht sehen wollen, ist es für Queere umso wichtiger, gesehen zu werden. Auch von Bischöfen, sagt Markus Nolte.

» Berliner Queer-Beauftragter: "Wir brauchen mehr von dieser Gesellschaft"

Drei Tage nach dem Anschlag auf den Berliner CSD wiegt die Trauer noch immer schwer. Der Queer-Beauftragte von Berlin, Alfonso Pantisano, hat klare Forderungen, was sich für den Schutz queeren Lebens ändern muss.

» Jeder darf seine Meinung ändern. Auch Jens Spahn

Trotzdem war der Rücktritt richtig. Denn in seinem Fall geht es um etwas ganz anderes.

Probeabo erforderlich

» Ex-"Bachelorette"-Kandidat Paolo heiratet einen Mann

Paolo wollte einst das Herz von Larissa Hodgson erobern. In zwei Wochen wird er nun seinen Johan in Italien heiraten, wie er im Interview erzählt.

» Kriminal-Professor sieht nach CSD-Anschlag fatale Fehler im System  und zählt mehr Gefährder als das BKA

Der Anschlag von Abdul B. auf den Berliner CSD wirft gleich mehrere Fragen auf. Kriminal-Professor Matzdorf fordert nun drei dringende Maßnahmen, um künftig ein solchen Szenario zu verhindern.

» Kein Gedanke an Absage: Angriff in Berlin macht den CSD-Ausrichtern in Brühl Angst

Der Angriff auf den Berliner CSD bereitet den Organisatoren des Pride am 29. August in Brühl Sorge, doch sie sehen mehr denn je die Notwendigkeit, für die Rechte queerer Menschen zu demonstrieren.

» Feige Feindbilder

Nach dem Anschlag am Christopher Street Day in Berlin ist die Welt nicht mehr die, die sie vorher war. Was macht Angst? Ein Blick von Berlin nach Bozen. Über Innsbruck.

» Nach dem Anschlag auf den CSD Berlin heißt es in Schlüchtern: "Jetzt erst recht"

Schlüchtern feiert am Samstag CSD. Wie blickt die Community nach dem Berliner Anschlag auf die Veranstaltung? Wie reagiert die Polizei?