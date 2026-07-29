Ausgewählter Artikel:

» (30.07.2026) Jüdische Allgemeine

Vom Feiern zum Schock

Auch viele queere Jüdinnen und Juden tanzten fröhlich auf Berliner Straßen  bis der Anschlag geschah

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Juli 2026

» Homophobie: Gute Miene zum bösen Spiel ist brandgefährlich

Der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck kritisiert, Homosexuellenfeindlichkeit in Teilen muslimischer Communitys werde zu oft verschwiegen.

» Vom Feiern zum Schock

Auch viele queere Jüdinnen und Juden tanzten fröhlich auf Berliner Straßen  bis der Anschlag geschah

» Sibel Schick im Interview: Warum "My body, my choice" nicht ausreicht.

In "Mein Körper  wessen Entscheidung?" zeigt Sibel Schick, wie reproduktive Freiheit mit Politik zusammenhängt.

» "Jemand richtete eine Schusswaffe auf mich": Queere Gründer über Hass

Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin berichten queere Menschen aus der Startup-Szene, was sie bewegt.

» Queerfeindliche Gewalt nimmt zu: Wer hinter den "Cops4Q" steckt

2025 wurden in Hamburg 166 queerfeindliche Straftaten registriert. Zwei speziell geschulte Polizisten beraten Betroffene und nehmen Anzeigen auf.

» Jens Spahn, Leihmutterschaft und das Familienbild der CDU

Jens Spahn musste als Unions-Fraktionschef gehen, weil er Vater eines von einer Leihmutter in den USA ausgetragenen Kindes wurde. Was sagt das über das Familienbild der deutschen Konservativen?

» Transfeindlichkeit hat mehr mit Faschismus als Feminismus zu tun

Transfeindliche Bewegungen behaupten, Frauen und Kinder schützen zu wollen. Und arbeiten dann mit denselben Feindbildern wie Rechtsextreme.

» Christopher Street Day: Strafrecht verhindert keine Anschläge

Sobald ein Attentat verübt wird, folgen die Rufe nach Law-&-Order-Maßnahmen. Nur gibt es für deren Wirksamkeit zur Terrorprävention keine Evidenz.

» Podcast "Alles gesagt?": Maren Kroymann, was ist guter Humor?

Jahrzehntelang hat sie das deutsche Fernsehen geprägt. Im Podcast erzählt Kroymann von den Rollen ihres Lebens  und wie sie auf einer "schwarzen Liste" landete.

» kontertext: Muslime und Schwule

"NZZ" und "Le Monde": zwei entgegengesetzte Weisen, über das Attentat in Berlin zu sprechen.

» Kein harmloser Kinderwunsch

Leihmutterschaft bleibt in Deutsch­land verboten, gleich­zeitig können Privile­gierte sie nutzen

» Verein "Queere Familien Hamburg" unterstützt Regenbogenfamilien

Der Verein wünscht sich zwei volle Stellen für eine Rechtsberatung und um zum Thema queere Kinderwunschbehandlung beraten zu können.

» Queere Community MV vor dem CSD in Neustrelitz: "Jetzt erst recht"

Wie werden die Veranstaltungen nach dem Anschlag auf den CSD Berlin vorbereitet? Bleibt es bei dem geplanten Programm? Werden die Sicherheitskonzepte angepasst?

» Transformations-Café in Duisburg für queere Menschen

Die Lokalzeit aus Dortmund ist das regionale Magazin im WDR Fernsehen fürs östliche Ruhrgebiet.

» Liebe statt Likes: "Love at First Slide" zeigt Köln, wie queeres Dating analog funktioniert

"Love at First Slide" Queer Edition zeigt, wie authentisches Dating für LGBTQIA+ Singles funktioniert.

» Mahnwache in Neuss nach CSD-Anschlag: "Es ist eine Katastrophe, was in Berlin passiert ist"

Unter der Regenbogenflagge des Neusser Rathauses hat am Mittwoch eine Mahnwache stattgefunden. Hintergrund war der Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin. Ein Zwischenfall auf der Neusser Veranstaltung lief glimpflich ab.

29. Juli 2026

» SPDqueer nach Anschlag auf den CSD: "Ihr kriegt uns nicht stumm"

Der Anschlag auf den Berliner CSD hat die queere Community erschüttert. Im Interview sprechen Carola Ebhardt und Oliver Strotzer von SPDqueer über Trauer, Wut und die politische Debatte  und erklären, warum sie Bundeskanzler Merz in der Pflicht sehen.

» Vor den Bus geschubst und angezündet: Drag Queen berichtet von Gewalt-Erfahrungen

Die Drag Queen Keneniah wurde vor den Bus geschubst, mit Ziegelsteinen beworfen und angezündet. Am 1. August findet in Wolfratshausen der zweite CSD der Stadtgeschichte statt.

» Queere Muslime erzählen: "Debatten über Migration machen die Ziel­scheibe auf meinem Rücken noch größer"

Zu arabisch für die einen, zu queer für die anderen: Drei Menschen aus Berlin erzählen, wie sich ihr Alltag seit dem CSD-Anschlag verändert hat.

» Community nach dem Anschlag auf den CSD: Hört den Betroffenen zu!

Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin steht der Täter im Fokus. Dabei sollte stärker auf die Masse an queerfeindlicher Gewalt hingewiesen werden.