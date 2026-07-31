Ausgewählter Artikel:

» (31.07.2026) taz

Aktivist aus Uganda über Hamburger CSD: "Ich habe gemischte Gefühle"

Ivan Kakonge, 28, schwul und Aktivist, kam 2025 nach Hamburg  aus Uganda, wo Homosexualität verboten ist. So geht es ihm vor seinem ersten CSD.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Juli 2026

» Aktivist aus Uganda über Hamburger CSD: "Ich habe gemischte Gefühle"

Ivan Kakonge, 28, schwul und Aktivist, kam 2025 nach Hamburg  aus Uganda, wo Homosexualität verboten ist. So geht es ihm vor seinem ersten CSD.

» Amsterdam vor der Pride-Parade: Einheit unter Druck

Am Wochenende steht in den Niederlanden die "World Pride" an. Der Anschlag auf dem CSD in Berlin prägt die Vorbereitungen zur Boot-Parade.

» Riesen-Hass auf queere Menschen nach CSD-Anschlag in Berlin

Die Trauer nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day ist groß. Doch während viele Menschen des Opfers und der Verletzten gedenken, verbreiten andere im Netz menschenverachtende Kommentare gegen die queere Community. RTL hat einen der Verfasser aufgesucht  Reue zeigt er keine.

» "Das wird jetzt vielleicht nicht so schmecken": Grüne gegen dauerhafte Förderung von CSD

Nach dem Anschlag in Berlin wird auch in Sachsen-Anhalt über Schutz und Zukunft der Veranstaltungen gestritten.

» AfD beleidigt Frau mit Regenbogenflagge: Was am Infostand geschah

Die AfD Volmetal baut am Samstag von 10 bis 16 Uhr einen Stand am Kulturbahnhof auf. Beim letzten Infostand in Schalksmühle empfingen 20 Personen die Partei mit Protest.

» Nach Berliner CSD-Attentat: Ex-Bundestagsabgeordneter aus Hessen mit klarer Ansage

Michael Roth aus Osthessen erfuhr in Grönland vom mutmaßlich islamistischen Anschlag auf den Berliner CSD. Sein erster Gedanke galt Freunden.

» Nach CSD-Anschlag: Was eine muslimische trans Frau jetzt fordert

Berfin Celebi erlebte den CSD-Anschlag in Berlin hautnah. Die Transfrau und gläubige Muslima kritisiert Islamismus und Queerfeindlichkeit  und hat eine klare Forderung.

» Kommentar: "Wir brauchen einen Christopher Street Day"

Das Attentat in Berlin wirft auch Schatten auf den CSD in Hamburg. Lukas Weisselberg kommentiert, warum der CSD und der Zusammenhalt der queeren Community wichtig sind.

» Ungarn statt Deutschland: Angebliche AfD-Demo entpuppt sich als Budapest Pride

Ein Fluss, eine Straßenbrücke und zahlreiche Menschen, die das Bauwerk passieren: In einem TikTok-Video ist angeblich die "größte AfD Demo jemals" zu sehen. "Über 25.000 Menschen" sollen sich versammelt haben  und zwar in Köln. Scheinbar rufen die Menschen: "AfD. AfD." Dem ist allerdings nicht so: Was wirklich hinter den Bildern steckt.

» Berliner CSD 2026: Warum ich mich auch an das Schöne dieses Tages noch erinnern will

Unser Autor war auf dem Berliner Christopher Street Day. Es war der schönste CSD für ihn  bis er es dann nicht mehr war. Trotzdem will er sich nicht nur an den Terror erinnern.

» Ahmad Mansour zum CSD-Anschlag: "Die große Überraschung ist der eigentliche Skandal"

Der Psychologie und Extremismus-Experte Ahmad Mansour fordert Ehrlichkeit und Entschiedenheit in der Bekämpfung des Islamismus  ohne falsche Ausflüchte und Nachgiebigkeit.

» FDP-Politikerin bestreitet nach CSD-Anschlag, den Falschen beschuldigt zu haben

Wusste Karoline Preisler vor dem Anschlag von der Gefahr? Nun äußert sie sich zu den Vorwürfen, einen Unschuldigen beschuldigt zu haben.

» Unsere Autorin entkommt nur um wenige Stunden dem CSD-Anschlag, jetzt lässt sie eine Frage nicht los

Berlin, Magdeburg: Zum zweiten Mal ist unsere Autorin vor einem Anschlag kurz vorher am selben Ort. Die ewige Frage nach dem, was nicht war, lässt sie nicht los.

» CSD-Organisator Michael Harings zur queeren Aufklärungspolitik

Michael Harings (Vorstandsmitglied von r(h)einqueer Bonn e.V. und Mitorganisator des Bonner CSD) zur Stimmung des kommenden Christopher Street Days in Bonn und zur queeren Aufklärungspolitik.

» Politologe erklärt: CSD-Anschlag dürfte der AfD kaum nützen

Hilft der Terroranschlag am Berliner CSD der AfD? Ein Politologe bezweifelt das. Er nennt einen anderen Grund für mögliche Gewinne der Rechtspartei.

» Linkes taz-Projekt bei CSD Berlin: Haltung ist Liebe

Erstmals wagte die taz die Teilnahme an einem CSD. Möglich wurde das durch die Zusammenarbeit von Geno- und Marketing-Team. Was hat die Teilname gebracht?

» Nach dem Berliner CSD-Anschlag: Wie ergeht es queeren Muslimen?

Ein Gespräch mit dem Schriftsteller und Theatermacher Kadir Özdemir

» Wie offen ist der Islam für sexuelle Vielfalt?

Viele queere Musliminnen und Muslime sind besonders tief betroffen über den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag auf den CSD in Berlin. Sie fragen sich: Wie offen ist ihr Glaube für sexuelle Vielfalt?

» "Moscheen müssen über queere Vielfalt aufklären"

Nach CSD-Anschlag in Berlin: Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide aus Münster fordert im WDR-Interview, dass Moscheen Homosexualität anerkennen sollen.

» Islamexperte: Mehrheit der Muslime lehnt Homosexualität ab

Der Islamexperte Bülent Uçar erwartet nach dem CSD-Anschlag in Berlin nicht, dass die muslimische Community in Deutschland die dort weitverbreitete Verurteilung von Homosexualität überdenken wird. Die meisten Muslime lehnten Homosexualität klar ab, sagte der Islamwissenschaftler der Universität Osnabrück dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das entspreche der Mehrheitsposition in allen größeren islamischen Strömungen. Maßgebend seien dabei insbesondere Textstellen in den sogenannten Hadithen und der Schrifttradition, die für homosexuellen Verkehr die Todesstrafe fordern.