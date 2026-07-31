Ausgewählter Artikel:

» (31.07.2026) Frankfurter Rundschau

Queere Community nach Berliner Terroranschlag: "Wir sind nie wirklich sicher"

Eine Woche nach dem tödlichen Anschlag auf den CSD in Berlin berichten queere Aktivisten von ihrer Angst. Transfrau Lili Alexander erlebt regelmäßig Gewalt im Alltag  von der Straße bis zur Polizei.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Juli 2026

» Nach dem Anschlag auf den CSD: Und dann sagte er: Schwule sind Schweine

Ja, es gibt unangenehme Begegnungen mit Schwulenhassern islamischen Hintergrunds. Die Frage ist, wann es richtig bedrohlich wird.

» Biopic "Milk" über schwulen Aktivisten: Sie wollen verdrängen, dass es Mord war

Als sie vom Anschlag auf den CSD hört, ist die Autorin in San Francisco. Dabei erinnert sie sich an Harvey Milk und seinen gewaltsamen Tod 1978.

» Islamismus und rechte Ideologie: Gleichsetzung bringt uns nicht weiter

Rassismus und religiöser Fundamentalismus müssen gleichzeitig bekämpft werden. Gerade deshalb müssen wir die beiden Phänomene analytisch unterscheiden.

» "Queerfeindlichkeit wird von der AfD politisch instrumentalisiert"

Der Anschlag auf den Berliner CSD hat die queere Community weit über Deutschland hinaus erschüttert. Julia Ehrt, Geschäftsführerin des weltweiten Dachverbands ILGA World, spricht über politische Hetze, staatliche Kriminalisierung und die besondere Gefährdung von trans Frauen.

» "Verwandelt mich in wahres Ich": Kölnerin bietet Kosmetik für Transfrauen an

Gabriele Höhnerbach-Zaman bietet Kosmetik für Transfrauen an. Sie bringt ihnen das Schminken bei und organisiert Events.

» 25 Jahre Lebenspartnerschaft  Reinhard Lüschow blickt zurück

Vor 25 Jahren gaben sich Reinhard Lüschow und Heinz-Friedrich Harre als erstes schwules Paar Deutschlands das Ja-Wort.

» "Zeitungsandacht" in Erlangen: Pfarrer kritisiert Schweigen nach CSD-Anschlag

Nach dem Angriff auf den CSD in Berlin hat Pfarrer Thomas Zeitler in Erlangen eine "Zeitungsandacht" veranstaltet. Er fordert von der Kirche mehr Solidarität mit der queeren Community und eine Debatte über Religion und Queerfeindlichkeit.

» Queere Community nach Berliner Terroranschlag: "Wir sind nie wirklich sicher"

Eine Woche nach dem tödlichen Anschlag auf den CSD in Berlin berichten queere Aktivisten von ihrer Angst. Transfrau Lili Alexander erlebt regelmäßig Gewalt im Alltag  von der Straße bis zur Polizei.

» Aktivist Dworek sieht "Trommelfeuer queerfeindlicher Hetze"

Queer-Aktivist Günter Dworek würdigt das Lebenspartnerschaftsgesetz als wichtigen Schritt für mehr Akzeptanz. Zugleich warnt er: Erreichte Rechte müssten heute wieder stärker verteidigt werden.

» Queer und muslimisch: Zwischen den Fronten

Der Anschlag auf den Berliner CSD hat viele Menschen erschüttert. Besonders belastend ist die Situation für queere Musliminnen und Muslime: Sie erleben Queerfeindlichkeit und müssen sich zugleich von Islamismus distanzieren. Wie fühlt sich das an?

» Tahnee berichtet Ina Müller von ihrem Outing: "Das ist aber schon hart"

Dass die Stand-up-Comedienne Tahnee lesbisch ist, ist seit vielen Jahren kein Geheimnis mehr. Das Outing war damals aber doch schwierig  vor allem für ihre Mutter. Das erzählte Tahnee jetzt bei "Inas Nacht".

» Aktivist aus Uganda über Hamburger CSD: "Ich habe gemischte Gefühle"

Ivan Kakonge, 28, schwul und Aktivist, kam 2025 nach Hamburg  aus Uganda, wo Homosexualität verboten ist. So geht es ihm vor seinem ersten CSD.

» Amsterdam vor der Pride-Parade: Einheit unter Druck

Am Wochenende steht in den Niederlanden die "World Pride" an. Der Anschlag auf dem CSD in Berlin prägt die Vorbereitungen zur Boot-Parade.

» Riesen-Hass auf queere Menschen nach CSD-Anschlag in Berlin

Die Trauer nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day ist groß. Doch während viele Menschen des Opfers und der Verletzten gedenken, verbreiten andere im Netz menschenverachtende Kommentare gegen die queere Community. RTL hat einen der Verfasser aufgesucht  Reue zeigt er keine.

» "Das wird jetzt vielleicht nicht so schmecken": Grüne gegen dauerhafte Förderung von CSD

Nach dem Anschlag in Berlin wird auch in Sachsen-Anhalt über Schutz und Zukunft der Veranstaltungen gestritten.

» AfD beleidigt Frau mit Regenbogenflagge: Was am Infostand geschah

Die AfD Volmetal baut am Samstag von 10 bis 16 Uhr einen Stand am Kulturbahnhof auf. Beim letzten Infostand in Schalksmühle empfingen 20 Personen die Partei mit Protest.

» Nach Berliner CSD-Attentat: Ex-Bundestagsabgeordneter aus Hessen mit klarer Ansage

Michael Roth aus Osthessen erfuhr in Grönland vom mutmaßlich islamistischen Anschlag auf den Berliner CSD. Sein erster Gedanke galt Freunden.

» Nach CSD-Anschlag: Was eine muslimische trans Frau jetzt fordert

Berfin Celebi erlebte den CSD-Anschlag in Berlin hautnah. Die Transfrau und gläubige Muslima kritisiert Islamismus und Queerfeindlichkeit  und hat eine klare Forderung.

» Kommentar: "Wir brauchen einen Christopher Street Day"

Das Attentat in Berlin wirft auch Schatten auf den CSD in Hamburg. Lukas Weisselberg kommentiert, warum der CSD und der Zusammenhalt der queeren Community wichtig sind.

» Ungarn statt Deutschland: Angebliche AfD-Demo entpuppt sich als Budapest Pride

Ein Fluss, eine Straßenbrücke und zahlreiche Menschen, die das Bauwerk passieren: In einem TikTok-Video ist angeblich die "größte AfD Demo jemals" zu sehen. "Über 25.000 Menschen" sollen sich versammelt haben  und zwar in Köln. Scheinbar rufen die Menschen: "AfD. AfD." Dem ist allerdings nicht so: Was wirklich hinter den Bildern steckt.