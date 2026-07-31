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» (01.08.2026) taz

Wochentaz-Podcast: Wie steht's mit der Solidarität nach dem CSD-Anschlag?

Der Terroranschlag auf den Berliner CSD traf queere Menschen. Doch unser Autor vermisst Solidarität und findet stattdessen Häme.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. August 2026

» CDU-Spitzenkandidat Evers: Berlins Freiheit ist nicht mehr selbstverständlich

Terroranschläge wie auf den CSD lassen sich nicht allein mit mehr Polizei oder neuen Gesetzen vermeiden. Wir müssen Extremisten von links, von rechts und Islamisten eigene Werte entgegensetzen. Ein Gastbeitrag.

» Wochentaz-Podcast: Wie steht's mit der Solidarität nach dem CSD-Anschlag?

Der Terroranschlag auf den Berliner CSD traf queere Menschen. Doch unser Autor vermisst Solidarität und findet stattdessen Häme.

» Trauer nach dem Anschlag auf den CSD: Trotz allem. Wegen allem

Die Queers trauerten eine Woche lang mit mehr Würde als die meisten, die ihr Beileid schickten. Jetzt muss sich zeigen, ob "Wir" mehr ist als ein Wort.

» Axel Hochrein und Alva Träbert: Erfolge verstetigen, Ressourcen stärken

Was braucht die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, um ihren Auftrag in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Spannungen wirksam erfüllen zu können? Alva Träbert und Axel Hochrein ziehen Bilanz.

» CSD unter Polizeischutz: Sachsen-Anhalt muss tolerant bleiben (Kommentar)

Es darf nicht normal sein, dass Feste wie der CSD in Sachsen-Anhalt nur mit Polizeischutz gefeiert werden können, kommentiert MZ-Redakteur Jan Schumann.

» Grünen-Politiker Lucks sieht in CSD auch Chance für die Kirche

Nach dem Attentat beim CSD ist die Verunsicherung bei der queeren Community groß. Auch katholische Vertreter haben ihre Solidarität bekundet. Und könnten nun ein neues Kapitel aufschlagen, meint der Politiker Lucks.

» Was gegen queer­feindliche Gewalt wirklich hilft

Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin geht die Debatte in die falsche Richtung.

» Ein wichtiger Schritt für homosexuelle Paare: 25 Jahre "Lebenspartnerschaftsgesetz"

25 Jahre Ehe für alle: Der Kampf um gleiche Rechte für queere Menschen hat viel erreicht  doch Diskriminierung und politische Widerstände sind längst nicht überwunden.

31. Juli 2026

» Nach dem Anschlag auf den CSD: Und dann sagte er: Schwule sind Schweine

Ja, es gibt unangenehme Begegnungen mit Schwulenhassern islamischen Hintergrunds. Die Frage ist, wann es richtig bedrohlich wird.

» Biopic "Milk" über schwulen Aktivisten: Sie wollen verdrängen, dass es Mord war

Als sie vom Anschlag auf den CSD hört, ist die Autorin in San Francisco. Dabei erinnert sie sich an Harvey Milk und seinen gewaltsamen Tod 1978.

» Islamismus und rechte Ideologie: Gleichsetzung bringt uns nicht weiter

Rassismus und religiöser Fundamentalismus müssen gleichzeitig bekämpft werden. Gerade deshalb müssen wir die beiden Phänomene analytisch unterscheiden.

» "Queerfeindlichkeit wird von der AfD politisch instrumentalisiert"

Der Anschlag auf den Berliner CSD hat die queere Community weit über Deutschland hinaus erschüttert. Julia Ehrt, Geschäftsführerin des weltweiten Dachverbands ILGA World, spricht über politische Hetze, staatliche Kriminalisierung und die besondere Gefährdung von trans Frauen.

» "Verwandelt mich in wahres Ich": Kölnerin bietet Kosmetik für Transfrauen an

Gabriele Höhnerbach-Zaman bietet Kosmetik für Transfrauen an. Sie bringt ihnen das Schminken bei und organisiert Events.

» 25 Jahre Lebenspartnerschaft  Reinhard Lüschow blickt zurück

Vor 25 Jahren gaben sich Reinhard Lüschow und Heinz-Friedrich Harre als erstes schwules Paar Deutschlands das Ja-Wort.

» "Zeitungsandacht" in Erlangen: Pfarrer kritisiert Schweigen nach CSD-Anschlag

Nach dem Angriff auf den CSD in Berlin hat Pfarrer Thomas Zeitler in Erlangen eine "Zeitungsandacht" veranstaltet. Er fordert von der Kirche mehr Solidarität mit der queeren Community und eine Debatte über Religion und Queerfeindlichkeit.

» Queere Community nach Berliner Terroranschlag: "Wir sind nie wirklich sicher"

Eine Woche nach dem tödlichen Anschlag auf den CSD in Berlin berichten queere Aktivisten von ihrer Angst. Transfrau Lili Alexander erlebt regelmäßig Gewalt im Alltag  von der Straße bis zur Polizei.

» Aktivist Dworek sieht "Trommelfeuer queerfeindlicher Hetze"

Queer-Aktivist Günter Dworek würdigt das Lebenspartnerschaftsgesetz als wichtigen Schritt für mehr Akzeptanz. Zugleich warnt er: Erreichte Rechte müssten heute wieder stärker verteidigt werden.

» Queer und muslimisch: Zwischen den Fronten

Der Anschlag auf den Berliner CSD hat viele Menschen erschüttert. Besonders belastend ist die Situation für queere Musliminnen und Muslime: Sie erleben Queerfeindlichkeit und müssen sich zugleich von Islamismus distanzieren. Wie fühlt sich das an?

» Tahnee berichtet Ina Müller von ihrem Outing: "Das ist aber schon hart"

Dass die Stand-up-Comedienne Tahnee lesbisch ist, ist seit vielen Jahren kein Geheimnis mehr. Das Outing war damals aber doch schwierig  vor allem für ihre Mutter. Das erzählte Tahnee jetzt bei "Inas Nacht".

» Aktivist aus Uganda über Hamburger CSD: "Ich habe gemischte Gefühle"

Ivan Kakonge, 28, schwul und Aktivist, kam 2025 nach Hamburg  aus Uganda, wo Homosexualität verboten ist. So geht es ihm vor seinem ersten CSD.