Ausgewählter Artikel:

» (02.08.2026) watson

"Unser Sohn hat kein Preisschild": Robin ist mittels Leihmutterschaft zur Welt gekommen

Leihmutterschaft ist in der Schweiz verboten. Peter Odermatt und Elias Fischer haben sich darum in den USA ihren Kinderwunsch verwirklicht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. August 2026

» Ethische Berichterstattung: Medien unter dem Druck des Terrors

Bei Terroranschlägen liegt der Fokus der Berichterstattung häufig schnell auf dem mutmaßlichen Täter, seinem Umfeld, seinem Namen. Ein Automatismus?

» Polnische Aktivistin über CSD-Anschlag: Die Züge fahren weiterhin

Berlin war der sichere Hafen für Polens queere Community. Wir dürfen unsere Nach­ba­r*in­nen nun nicht im Stich lassen.

» Queer-Rechte ins Grundgesetz?: Tage der Trittbrettfahrer 💩

Nach dem CSD-Anschlag fordern Linkspartei, Teile der Grünen und die SPD, den besonderen Schutz der sexuellen Identität im Grundgesetz zu verankern. Dabei ist unsere Verfassung von jeher klar.

» CSD-Anschlag: Die Queerfeindlichkeit der Rechtsextremen wird unterschätzt

Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin wird richtigerweise vor allem die islamistische Szene ins Visier genommen. Aber auch die extreme Rechte bedroht das Leben von LGBT-Menschen. Ein Blick auf die Zahlen dürfte viele überraschen.

» HIV/Aids: Geld und politischer Wille fehlen

Auf der Welt-Aids-Konferenz wird angesichts von Mittelkürzungen vor wieder steigenden Infektionszahlen gewarnt.

» "Unser Sohn hat kein Preisschild": Robin ist mittels Leihmutterschaft zur Welt gekommen

Leihmutterschaft ist in der Schweiz verboten. Peter Odermatt und Elias Fischer haben sich darum in den USA ihren Kinderwunsch verwirklicht.

» So steht Anna-Maria Ferchichi zu Homosexualität bei den Kids

Anna-Maria Ferchichi (44) hat ihren Fans jetzt eine sehr persönliche Frage beantwortet: In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, wie die achtfache Mama reagieren würde, wenn eines ihrer Kinder homosexuell wäre.

» Polizeigewerkschaft nach CSD-Anschlag: Konsequenzen ja, populistische Schnellschüsse nein

Änderungen im Jugendstrafrecht, mehr Fuß­fesseln und Präventiv­haft für Gefährder: Die Gewerkschaft der Polizei warnt nach dem CSD-Anschlag vor Schnell­schüssen. Es gebe aber gesetzlichen Reform­bedarf, heißt es in einem Positionspapier des GdP-Bundesvorstands.

» CSD-Verein: "Wir lehnen jede Gewalt ab  ob rechte oder religiöse Ideologie"

Eine Woche nach dem islamistischen Anschlag äußern sich die Veranstalter. Sie sprechen sich gegen Hetze aus. Trauern und Zusammenhalten seien jetzt wichtig.

» Queerfeindliche Gewalt: Polizei dokumentiert 31 Straftaten am CSD-Wochenende in Berlin

Beim CSD in Berlin hat die Polizei neben dem Anschlag auch weitere Straftaten erfasst. Darunter waren mehrere Fälle von Körperverletzung und sexueller Belästigung.

» Das große Hin und Her um die beschmierten Pride-Flaggen in Wilhelmsburg

Erst rauf, dann runter, dann rauf, dann runter. Für zwei Regenbogenflaggen in Wilhelmsburg ist jetzt endgültig Schluss  Grund dafür ist eine Schmiererei.

» Als Zeichen des Widerstands: CSD in Schlüchtern fast ohne Regenbogenfarben

Eine Woche nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin sind in Schlüchtern Hunderte auf die Straße gegangen. Statt in bunter Kleidung kamen sie mehrheitlich in Schwarz  nicht nur aus Trauer.

» CSD in Ahaus: "Wir wollen uns nicht verstecken"

Beim CSD in Ahaus demonstrieren am Samstag 370 Menschen. Vom Anschlag in Berlin will man sich dort nicht einschüchtern lassen.

» CSD-Demos in NRW: "Jetzt erst Recht!"

Die CSD-Demos in Bonn, Moers und Ahaus am Samstag stehen unter dem Eindruck des Anschlags auf den Berliner CSD am vergangenen Wochenende. Das sagen die Teilnehmer.

» Sport mit Haltung: Startschuss Queer Sport Hamburg e. V.

Der gemeinnützige Verein macht seit Jahrzehnten Sportangebote für queere Menschen  und sendet damit deutliche Botschaften in die Öffentlichkeit: gegen Diskriminierung und Gewalt, für Vielfalt und Akzeptanz

» CSD in Sachsen-Anhalt: "Polizeipräsenz, weil man uns schützen muss"

Auch beim Naumburger CSD ist Sicherheit ein Thema. Die Polizei läuft hier schon seit Jahren mit  weil früher Rechte Jagd auf Teilnehmende gemacht haben.

01. August 2026

» Anschlag auf den CSD: Queers brauchen dringend bessere psychosoziale Unterstützung

Es kann nicht sein, dass die queere Community sich selbst überlassen wird. Ihre Gesundheit geht alle was an  und das nicht erst seit dem CSD-Anschlag.

» "Ich hoffe, bei aller Traurigkeit, dass diese Tat ein Weckruf ist"

Nach dem islamistischen Anschlag auf den CSD in Berlin müssen queere Menschen jetzt erst recht sichtbar bleiben, findet der Pfarrer Tim Lahr. Was sich ändern müsste, um queere Menschen besser zu schützen

» Die Mumins: eine queere Gesellschaft?

Die Mumins sehen aus wie Nilpferde  und sind doch mehr: In München hat eine Ausstellung gezeigt, wie Tove Janssons Figuren von Freiheit, queerem Leben und Vielfalt erzählen. Sandra Limoncini berichtet.

» Nach dem Anschlag auf den CSD Berlin: Arsch hoch, Mund auf

Vier queerpolitisch Aktive erklären, worauf es ihnen jetzt ankommt - auf der Straße, im Netz und in der Nachbarschaft.