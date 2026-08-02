Ausgewählter Artikel:

» (03.08.2026) Falko Droßmann

Die queere Community steht unter Beschuss. Worüber wir jetzt endlich sprechen müssen

Der 25. Juli 2026 hat vieles verändert. Und doch reiht er sich in eine entsetzliche Kontinuität ein.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. August 2026

» Tugay Saraç - schwul, Muslim, ehemaliger Salafist: "TikTok ist heute ein Radikalisierungsmotor"

Was folgt aus dem CSD-Attentat? Tugay Saraç war als Jugendlicher Islamist, heute gibt er an Schulen Workshops zu Queerness und Islam. Er sagt: Religiöser Fanatismus wird nicht ernst genommen.

» Wie die AfD den CSD-Anschlag im Wahlkampf nutzen will

Eine gute Woche danach bestimmt der mutmaßlich islamistische Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day weiter die politische Debatte  insbesondere den Wahlkampf. Die AfD hat das Thema bereits in den Mittelpunkt gestellt.

» Der Anschlag auf den CSD und der Islam in Deutschland: Worte, die fehlen

Eine Woche nach dem islamistisch motivierten Terrorakt auf den Berliner CSD wurde am Sonntag der Opfer gedacht. Die Islamverbände waren dabei kaum sichtbar. Das ist mehr als ein Versäumnis.

» "Fühle ich mich hier nicht mehr sicher": Wacken-Besucherin muss Anti-AfD-Patch abreißen

Das Metal-Festival Wacken Open Air hat offenbar ein Problem mit Security-Mitarbeitern, die politische Botschaften auf Kutten, Shirts und Flaggen nicht zulassen.

» Queerer Jugendclub nach dem CSD-Anschlag: "Wir werden niemals aufhören, für unsere Rechte zu kämpfen"

Was macht der islamistische CSD-Anschlag mit jungen queeren Menschen? Zu Besuch in einem Jugendclub in Berlin-Neukölln.

» Münster vor dem CSD in der Stadt: Wieder der Schmerz

Der Anschlag beim Berliner CSD erschüttert auch Münster. Die Stadt, wo vor vier Jahren der trans Mann Malte C. beim CSD tödlich verletzt wurde.

» Die queere Community steht unter Beschuss. Worüber wir jetzt endlich sprechen müssen

Der 25. Juli 2026 hat vieles verändert. Und doch reiht er sich in eine entsetzliche Kontinuität ein.

» DBK-Queerbeauftragter nach CSD-Anschlag: Kirchen müssen sichere Orte sein

Auch eine Woche nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin zeigt sich der DBK-Queerbeauftragte sehr bewegt. Kirche+Leben dokumentiert seine Stellungnahme.

» 10 LGBTQ-Filme und Serien, die Geschichte schrieben

Von "Philadelphia", "Ellen" bis "The Last of Us": Diese 10 LGBTQ-Filme und -Serien sorgten für Kontroversen und erhöhten die queere Sichtbarkeit im Mainstream.

» Anschlag auf Berliner CSD: "Je mehr ökologischer Kollaps, desto mehr Gewalt"

Klimakollaps und Angriffe auf CSDs hängen zusammen, sagt der Aktivist Tadzio Müller. Er plädiert für queere Selbstverteidigung.

» Nach dem Anschlag auf den CSD Berlin: Wir müssen nicht stark sein

Seit beim CSD eine Frau getötet wurde, hat unsere Autorin Angst. Angst vor queerfeindlicher Gewalt, aber auch vor der Vereinnahmung von rechts.

02. August 2026

» Ethische Berichterstattung: Medien unter dem Druck des Terrors

Bei Terroranschlägen liegt der Fokus der Berichterstattung häufig schnell auf dem mutmaßlichen Täter, seinem Umfeld, seinem Namen. Ein Automatismus?

» Polnische Aktivistin über CSD-Anschlag: Die Züge fahren weiterhin

Berlin war der sichere Hafen für Polens queere Community. Wir dürfen unsere Nach­ba­r*in­nen nun nicht im Stich lassen.

» Queer-Rechte ins Grundgesetz?: Tage der Trittbrettfahrer 💩

Nach dem CSD-Anschlag fordern Linkspartei, Teile der Grünen und die SPD, den besonderen Schutz der sexuellen Identität im Grundgesetz zu verankern. Dabei ist unsere Verfassung von jeher klar.

» CSD-Anschlag: Die Queerfeindlichkeit der Rechtsextremen wird unterschätzt

Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin wird richtigerweise vor allem die islamistische Szene ins Visier genommen. Aber auch die extreme Rechte bedroht das Leben von LGBT-Menschen. Ein Blick auf die Zahlen dürfte viele überraschen.

» HIV/Aids: Geld und politischer Wille fehlen

Auf der Welt-Aids-Konferenz wird angesichts von Mittelkürzungen vor wieder steigenden Infektionszahlen gewarnt.

» "Unser Sohn hat kein Preisschild": Robin ist mittels Leihmutterschaft zur Welt gekommen

Leihmutterschaft ist in der Schweiz verboten. Peter Odermatt und Elias Fischer haben sich darum in den USA ihren Kinderwunsch verwirklicht.

» So steht Anna-Maria Ferchichi zu Homosexualität bei den Kids

Anna-Maria Ferchichi (44) hat ihren Fans jetzt eine sehr persönliche Frage beantwortet: In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, wie die achtfache Mama reagieren würde, wenn eines ihrer Kinder homosexuell wäre.

» Polizeigewerkschaft nach CSD-Anschlag: Konsequenzen ja, populistische Schnellschüsse nein

Änderungen im Jugendstrafrecht, mehr Fuß­fesseln und Präventiv­haft für Gefährder: Die Gewerkschaft der Polizei warnt nach dem CSD-Anschlag vor Schnell­schüssen. Es gebe aber gesetzlichen Reform­bedarf, heißt es in einem Positionspapier des GdP-Bundesvorstands.

» CSD-Verein: "Wir lehnen jede Gewalt ab  ob rechte oder religiöse Ideologie"

Eine Woche nach dem islamistischen Anschlag äußern sich die Veranstalter. Sie sprechen sich gegen Hetze aus. Trauern und Zusammenhalten seien jetzt wichtig.