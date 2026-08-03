Ausgewählter Artikel:

» (04.08.2026) Tagesspiegel

Regenbogenflagge abgerissen und angezündet: Queerfeindlicher Brandanschlag auf Jugendclub in Berlin

Kurz vor dem Berliner CSD-Wochenende wurde vor einem Jugendclub in Köpenick eine Regenbogenflagge angezündet. Der Staatsschutz ermittelt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. August 2026

» Islamismus kritisieren  ohne Muslime pauschal zu verurteilen

Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin richtet sich Hetze gegen Muslime, obwohl der Täter Islamist ist. Gleichzeitig fehlt eine differenzierte Debatte über islamistische Radikalisierung.

» Steckt Russland hinter CSD-Anschlag? Experte äußert sich

Nach dem Anschlag auf den CSD wird über eine russische Beteiligung spekuliert. Der Politikwissenschaftler Josef Holnburger teilt seine Einschätzung.

» Nach dem CSD-Anschlag: Queer und muslimisch

Der Anschlag auf den CSD wird viel diskutiert, auch in der migrantischen Community. Der Berliner Künstler Ithar Adel ist in einer muslimisch geprägten Familie aufgewachsen und lebt offen schwul. Er trat sogar beim CSD auf. Ihm ist wichtig: Man dürfe keine gesellschaftliche Gruppe unter Generalverdacht stellen.

» Regenbogenflagge abgerissen und angezündet: Queerfeindlicher Brandanschlag auf Jugendclub in Berlin

Kurz vor dem Berliner CSD-Wochenende wurde vor einem Jugendclub in Köpenick eine Regenbogenflagge angezündet. Der Staatsschutz ermittelt.

» "Viele Schwule haben Angst, von der Familie verstossen zu werden"

Curdin Orlik (33) spricht nach der Schulter-OP über das schmerzhafte Saisonende, sein Comeback, sein Coming-out sowie die Kämpfe mit Bruder Armon und die Kritik am Schwingerkönig.

» Berliner CSD: Wer den Anschlag als Zeichen Gottes deutet, verdreht Täter und Opfer

Ein ehemaliger Pfarrer nennt den Terroranschlag auf den Berliner CSD ein "Signal des Himmels". Das Bistum Fulda widerspricht deutlich. Warum solche Deutungen Täter und Opfer vertauschen  und dem christlichen Menschenbild widersprechen.

» Gelebte Vereinbarkeit oder Vermarktung? Drag Queen mit Säugling auf rotem Teppich

Fehlt uns die Empathie für die modernen Berufswelten von Eltern  oder gilt uneingeschränkt: Ein Kind gehört nicht ins Internet? Ein Gedankenexperiment.

» Deutsche Dragqueen Candy Crash empört: Fremde küssen ihre 6 Monate alte Tochter

Die deutsche Dragqueen Candy Crash ist empört, weil Fremde und Verwandte ihre 6 Monate alte Tochter auf den Mund küssen. Mediziner warnen vor der Übertragung gefährlicher Viren.

» Volker Beck fordert von Merz mehr Einsatz für queere Menschen

Der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck hat die Bedeutung des Lebenspartnerschaftsgesetzes hervorgehoben und zugleich mehr sichtbare Unterstützung der Politik für die queere Community verlangt: "Ich fände es auch gut, wenn der Bundeskanzler mal zu einem gesellschaftlichen Event wie dem CSD kommen würde oder sprechen würde".

03. August 2026

» Queeres Jugendnetzwerk Lambda: "Mit uns fällt die Vernetzung weg"

Die Bundesregierung streicht dem queeren Jugendnetzwerk die Förderung. Damit geht der politische Rückhalt verloren, sagt Bundesgeschäftsführerin Kim Alexandra Trau.

» Zwei Gespräche  dann der Anschlag: Der Pädagoge von Abdul Ballout im RTL-Interview

Nur zwei Gespräche  dann raste Abdul Ballout (21) mit einem Transporter in die Menschenmenge am Berliner Christopher Street Day. Eine 65-jährige Frau starb, zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt. Jetzt rückt auch die Frage in den Fokus, ob der Anschlag hätte verhindert werden können. Besonders brisant: Der Pädagoge, der den mutmaßlichen Attentäter im Rahmen eines Deradikalisierungsprogramms betreute, hatte bereits vor der Tat Zweifel  informierte die Behörden aber nicht.

» Nach dem CSD-Anschlag in Berlin: Was die Wissenschaft über Jugendstrafrecht, Radikalisierung und Prävention sagt

Das Attentat beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Viele Menschen fragen sich nun: Hätte die Tat verhindert werden können? Braucht Deutschland strengere Gesetze für junge Straftäter? Oder liegen die eigentlichen Herausforderungen an anderer Stelle? Forschende der OTH Regensburg ordnen die aktuelle Debatte aus pädagogischer, gesellschaftlicher und juristischer Perspektive ein.

» Wie der CSD-Anschlag im Berliner Regenbogenkiez nachwirkt

Nach dem Anschlag auf den Berliner CSD zeigen sich Menschen im Berliner Regenbogenkiez in Schöneberg schockiert. Ein Bar-Betreiber denkt über neue Sicherheitsvorkehrungen nach. Andere sträuben sich dagegen, sich abzuschotten.

» Tugay Saraç - schwul, Muslim, ehemaliger Salafist: "TikTok ist heute ein Radikalisierungsmotor"

Was folgt aus dem CSD-Attentat? Tugay Saraç war als Jugendlicher Islamist, heute gibt er an Schulen Workshops zu Queerness und Islam. Er sagt: Religiöser Fanatismus wird nicht ernst genommen.

» Wie die AfD den CSD-Anschlag im Wahlkampf nutzen will

Eine gute Woche danach bestimmt der mutmaßlich islamistische Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day weiter die politische Debatte  insbesondere den Wahlkampf. Die AfD hat das Thema bereits in den Mittelpunkt gestellt.

» Der Anschlag auf den CSD und der Islam in Deutschland: Worte, die fehlen

Eine Woche nach dem islamistisch motivierten Terrorakt auf den Berliner CSD wurde am Sonntag der Opfer gedacht. Die Islamverbände waren dabei kaum sichtbar. Das ist mehr als ein Versäumnis.

» "Fühle ich mich hier nicht mehr sicher": Wacken-Besucherin muss Anti-AfD-Patch abreißen

Das Metal-Festival Wacken Open Air hat offenbar ein Problem mit Security-Mitarbeitern, die politische Botschaften auf Kutten, Shirts und Flaggen nicht zulassen.

» Queerer Jugendclub nach dem CSD-Anschlag: "Wir werden niemals aufhören, für unsere Rechte zu kämpfen"

Was macht der islamistische CSD-Anschlag mit jungen queeren Menschen? Zu Besuch in einem Jugendclub in Berlin-Neukölln.

» Münster vor dem CSD in der Stadt: Wieder der Schmerz

Der Anschlag beim Berliner CSD erschüttert auch Münster. Die Stadt, wo vor vier Jahren der trans Mann Malte C. beim CSD tödlich verletzt wurde.

» Die queere Community steht unter Beschuss. Worüber wir jetzt endlich sprechen müssen

Der 25. Juli 2026 hat vieles verändert. Und doch reiht er sich in eine entsetzliche Kontinuität ein.