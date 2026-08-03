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» (05.08.2026) taz

Transphobie im Basketball: Die Sache mit dem Menschenverstand

Basketballerin Sophie Cunningham will trans Athletinnen vom Frauensport fernhalten und holt den Kulturkampf in die WNBA. Donald Trump gefällt das.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. August 2026

» BR Podcast über Queerness: Ein nettes Ankommen

Frisch geoutet? Die Hosts Sophia Sailer und Dimi Stratakis begrüßen alle Queers und Neulinge in dem Podcast "Willkommen im Club".

» Can Dündar nach dem CSD-Anschlag: Homophobie als zentraler Teil von Politik

Unser Kolumnist Can Dündar schildert die Auswüchse einer homophoben Politik in der Türkei und warnt nach dem CSD-Anschlag von Berlin vor doppelten Standards und einer heuchlerischen Politik.

» Kölnerin wagt mutigen Schritt: Von der Frau zum Mann und wieder zurück

Je nach Studie identifizieren sich 0,3 bis 1,0 Prozent der Bevölkerung als transgeschlechtlich. Für jeden einzelnen ein harter Weg. Vor allem dann, wenn sich das "neue" Geschlecht irgendwann nicht mehr richtig anfühlt.

» "Die Odyssee" hätte schwuler sein sollen

Christopher Nolans "Die Odyssee" liefert mit Robert Pattinson und Tom Holland nur einen kurzen homoerotischen Moment  und verschenkt damit großes Potenzial.

» Queere Community: "Hören Sie uns endlich zu"

Die queere Community fordert nach dem Anschlag auf den Berliner CSD mehr Geld für Prävention. Und sie kritisiert den Kanzler. Merz müsse mit der Community ins Gespräch kommen.

» Die Kirche sollte mehr gegen Queerfeindlichkeit tun

Nach dem Anschlag auf CSD möchte evangelisch.de-Blogger Christian Höller nicht zur Tagesordnung übergehen. Er fordert alle Landeskirchen in der evangelischen Kirche auf, die Diskriminierung von queeren Menschen zu beenden.

» AfD setzt Queersein mit Pädophilie gleich  CSD demonstriert dagegen

Am 29. August zieht der Christopher-Street-Day erneut durch Northeim. Die Organisatoren werfen der AfD vor, in einem Vortrag Queersein mit Pädophilie gleichgesetzt zu haben.

» Transphobie im Basketball: Die Sache mit dem Menschenverstand

Basketballerin Sophie Cunningham will trans Athletinnen vom Frauensport fernhalten und holt den Kulturkampf in die WNBA. Donald Trump gefällt das.

04. August 2026

» Islamismus kritisieren  ohne Muslime pauschal zu verurteilen

Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin richtet sich Hetze gegen Muslime, obwohl der Täter Islamist ist. Gleichzeitig fehlt eine differenzierte Debatte über islamistische Radikalisierung.

» Steckt Russland hinter CSD-Anschlag? Experte äußert sich

Nach dem Anschlag auf den CSD wird über eine russische Beteiligung spekuliert. Der Politikwissenschaftler Josef Holnburger teilt seine Einschätzung.

» Nach dem CSD-Anschlag: Queer und muslimisch

Der Anschlag auf den CSD wird viel diskutiert, auch in der migrantischen Community. Der Berliner Künstler Ithar Adel ist in einer muslimisch geprägten Familie aufgewachsen und lebt offen schwul. Er trat sogar beim CSD auf. Ihm ist wichtig: Man dürfe keine gesellschaftliche Gruppe unter Generalverdacht stellen.

» Regenbogenflagge abgerissen und angezündet: Queerfeindlicher Brandanschlag auf Jugendclub in Berlin

Kurz vor dem Berliner CSD-Wochenende wurde vor einem Jugendclub in Köpenick eine Regenbogenflagge angezündet. Der Staatsschutz ermittelt.

» "Viele Schwule haben Angst, von der Familie verstossen zu werden"

Curdin Orlik (33) spricht nach der Schulter-OP über das schmerzhafte Saisonende, sein Comeback, sein Coming-out sowie die Kämpfe mit Bruder Armon und die Kritik am Schwingerkönig.

» Berliner CSD: Wer den Anschlag als Zeichen Gottes deutet, verdreht Täter und Opfer

Ein ehemaliger Pfarrer nennt den Terroranschlag auf den Berliner CSD ein "Signal des Himmels". Das Bistum Fulda widerspricht deutlich. Warum solche Deutungen Täter und Opfer vertauschen  und dem christlichen Menschenbild widersprechen.

» Gelebte Vereinbarkeit oder Vermarktung? Drag Queen mit Säugling auf rotem Teppich

Fehlt uns die Empathie für die modernen Berufswelten von Eltern  oder gilt uneingeschränkt: Ein Kind gehört nicht ins Internet? Ein Gedankenexperiment.

» Deutsche Dragqueen Candy Crash empört: Fremde küssen ihre 6 Monate alte Tochter

Die deutsche Dragqueen Candy Crash ist empört, weil Fremde und Verwandte ihre 6 Monate alte Tochter auf den Mund küssen. Mediziner warnen vor der Übertragung gefährlicher Viren.

» Volker Beck fordert von Merz mehr Einsatz für queere Menschen

Der frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck hat die Bedeutung des Lebenspartnerschaftsgesetzes hervorgehoben und zugleich mehr sichtbare Unterstützung der Politik für die queere Community verlangt: "Ich fände es auch gut, wenn der Bundeskanzler mal zu einem gesellschaftlichen Event wie dem CSD kommen würde oder sprechen würde".

03. August 2026

» Queeres Jugendnetzwerk Lambda: "Mit uns fällt die Vernetzung weg"

Die Bundesregierung streicht dem queeren Jugendnetzwerk die Förderung. Damit geht der politische Rückhalt verloren, sagt Bundesgeschäftsführerin Kim Alexandra Trau.

» Zwei Gespräche  dann der Anschlag: Der Pädagoge von Abdul Ballout im RTL-Interview

Nur zwei Gespräche  dann raste Abdul Ballout (21) mit einem Transporter in die Menschenmenge am Berliner Christopher Street Day. Eine 65-jährige Frau starb, zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt. Jetzt rückt auch die Frage in den Fokus, ob der Anschlag hätte verhindert werden können. Besonders brisant: Der Pädagoge, der den mutmaßlichen Attentäter im Rahmen eines Deradikalisierungsprogramms betreute, hatte bereits vor der Tat Zweifel  informierte die Behörden aber nicht.

» Nach dem CSD-Anschlag in Berlin: Was die Wissenschaft über Jugendstrafrecht, Radikalisierung und Prävention sagt

Das Attentat beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Viele Menschen fragen sich nun: Hätte die Tat verhindert werden können? Braucht Deutschland strengere Gesetze für junge Straftäter? Oder liegen die eigentlichen Herausforderungen an anderer Stelle? Forschende der OTH Regensburg ordnen die aktuelle Debatte aus pädagogischer, gesellschaftlicher und juristischer Perspektive ein.