Ausgewählter Artikel:

» (06.08.2026) Bremen Zwei

Hella von Sinnen ist drei Mal durch die Trauerhölle gegangen

Hella von Sinnen war Vorreiterin im Kampf um die Rechte von Schwulen und Lesben. Heute gibt sie Hörbüchern ihre Stimme und hat gerade ihren neuen Podcast "Gestatten, von Sinnen!" gestartet.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. August 2026

» IS-Treueschwur des Attentäters  CSD-Anschlag in Berlin war islamistisch motiviert

Der Anschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin, bei dem mehrere Menschen verletzt und eine Frau getötet wurde hat im Netz viele Nutzerinnen und Nutzer beschäftigt. Nicht alle Inhalte sind dabei faktenbasiert. So heißt es in einem Sharepic mit nachrichtlich wirkendem Text, deutsche Sicherheitsbehörden gingen bei dem Anschlag von einer russischen Beteiligung aus. Als Quelle wird die deutsche öffentlich-rechtliche Website "Tagesschau.de" angegeben.

» Tödlicher Polizeieinsatz: Warum musste Abdul Ballout sterben?

Nach dem tödlichen Polizeieinsatz gegen Abdul Ballout kursieren Videos mit mehreren Schüssen und werfen Fragen auf. Hätten die Beamten anders handeln können?

» Transfrau nach Angriff im Grüneburgpark sechs Wochen auf Krücken

Alice Erdel wird am 17. Juni im Frankfurter Grüneburgpark von drei Männern niedergeschlagen und getreten. Wegen einer Knochenabsplitterung im Sprunggelenk muss die 25-Jährige sechs Wochen lang Krücken benutzen.

» Hella von Sinnen ist drei Mal durch die Trauerhölle gegangen

Hella von Sinnen war Vorreiterin im Kampf um die Rechte von Schwulen und Lesben. Heute gibt sie Hörbüchern ihre Stimme und hat gerade ihren neuen Podcast "Gestatten, von Sinnen!" gestartet.

» Workshop im KZ Dachau: Vergessene Oper des Nazi-Terrors

Queere Menschen wurden im Nationalsozialismus verfolgt, doch ihre Geschichten fanden lange wenig Platz in der Erinnerungskultur. Ein Workshop der Internationalen Jugendbegegnung Dachau wirkt dem entgegen.

» Petition gegen Dragqueen-Kinderstunde

Am Wochenende findet im Dornbirner Kulturhauspark die Veranstaltungsreihe "Sommer im Park" statt. Am Samstagnachmittag gestalten dort zwei Drag-Queens eine interaktive Kinderstunde. Inzwischen gibt es eine Online-Petition gegen die Veranstaltung. Die Veranstalter betonen, dass Auftreten und Texte kindgerecht seien.

» "Gewalt beginnt nicht erst auf der Straße"

Beleidigungen, Zwangsoutings oder Bedrohung: Queere Menschen, die von Gewalt im Netz betroffen sind, haben seit Juli in Berlin eine eigene Anlaufstelle  die zugleich helfen soll, Zahlen zu sammeln.

» CSD in Hamburg: 1980 als Stonewall-Demo gestartet

Seit Anfang der 1980er-Jahre demonstrieren Schwule und Lesben in Hamburg für Akzeptanz und Toleranz. Am 28. Juni 1980 fand die Stonewall-Demo erstmals in der Hansestadt statt. Sie war Vorläuferin des Christopher Street Day. In diesem Jahr war der CSD am 1. August. Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin fand er unter erhöhten Sicherheitsbedingungen statt.

» Essay: Von der Verantwortung für den Schutz queerer Leben

Am 25. Juli tötete ein islamistischer Attentäter am Berliner CSD eine Frau und verletzte 31 weitere Menschen. Die rechten Reaktionen waren erwartbar - aber in der Linken wäre es Zeit für eine produktivere Aufarbeitung.

» Nach CSD-Anschlag: Queeres Parkfest erhöht Sicherheitsvorkehrungen

Am Sonnabend lädt die AWO zu einem queeren Festival im Volkspark Friedrichshain ein. Die Veranstaltung steht unter dem Eindruck des CSD-Attentats.

05. August 2026

» BR Podcast über Queerness: Ein nettes Ankommen

Frisch geoutet? Die Hosts Sophia Sailer und Dimi Stratakis begrüßen alle Queers und Neulinge in dem Podcast "Willkommen im Club".

» Can Dündar nach dem CSD-Anschlag: Homophobie als zentraler Teil von Politik

Unser Kolumnist Can Dündar schildert die Auswüchse einer homophoben Politik in der Türkei und warnt nach dem CSD-Anschlag von Berlin vor doppelten Standards und einer heuchlerischen Politik.

» Kölnerin wagt mutigen Schritt: Von der Frau zum Mann und wieder zurück

Je nach Studie identifizieren sich 0,3 bis 1,0 Prozent der Bevölkerung als transgeschlechtlich. Für jeden einzelnen ein harter Weg. Vor allem dann, wenn sich das "neue" Geschlecht irgendwann nicht mehr richtig anfühlt.

» "Die Odyssee" hätte schwuler sein sollen

Christopher Nolans "Die Odyssee" liefert mit Robert Pattinson und Tom Holland nur einen kurzen homoerotischen Moment  und verschenkt damit großes Potenzial.

» Queere Community: "Hören Sie uns endlich zu"

Die queere Community fordert nach dem Anschlag auf den Berliner CSD mehr Geld für Prävention. Und sie kritisiert den Kanzler. Merz müsse mit der Community ins Gespräch kommen.

» Die Kirche sollte mehr gegen Queerfeindlichkeit tun

Nach dem Anschlag auf CSD möchte evangelisch.de-Blogger Christian Höller nicht zur Tagesordnung übergehen. Er fordert alle Landeskirchen in der evangelischen Kirche auf, die Diskriminierung von queeren Menschen zu beenden.

» AfD setzt Queersein mit Pädophilie gleich  CSD demonstriert dagegen

Am 29. August zieht der Christopher-Street-Day erneut durch Northeim. Die Organisatoren werfen der AfD vor, in einem Vortrag Queersein mit Pädophilie gleichgesetzt zu haben.

» Transphobie im Basketball: Die Sache mit dem Menschenverstand

Basketballerin Sophie Cunningham will trans Athletinnen vom Frauensport fernhalten und holt den Kulturkampf in die WNBA. Donald Trump gefällt das.

04. August 2026

» Islamismus kritisieren  ohne Muslime pauschal zu verurteilen

Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin richtet sich Hetze gegen Muslime, obwohl der Täter Islamist ist. Gleichzeitig fehlt eine differenzierte Debatte über islamistische Radikalisierung.

» Steckt Russland hinter CSD-Anschlag? Experte äußert sich

Nach dem Anschlag auf den CSD wird über eine russische Beteiligung spekuliert. Der Politikwissenschaftler Josef Holnburger teilt seine Einschätzung.