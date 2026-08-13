Ausgewählter Artikel:

» (15.08.2026) feinschwarz.net

Der CSD-Anschlag als "Signal des Himmels"?

Die Ablehnung pluraler sexueller Lebensformen durch Katholik:innen lässt Jessica K. Lust nach dem Verhältnis von Glaube und Politik fragen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. August 2026

» Nach Berlin-Anschlag: Saskia testet auf CSD, wie sicher sie sich fühlt

Eine junge Frau aus Frankfurt war beim Berliner CSD dabei, als ein Attentäter in die Menge fuhr. Jetzt steht sie in Darmstadt auf dem Karolinenplatz  umringt von Polizeiwägen.

» "Das hätte ich sein können": 19-Jährige aus Miesbach über CSD-Anschlag und Anfeindungen

Lilian Ena Löffl war beim Berliner CSD, bei dem ein tödlicher Anschlag verübt wurde. Die 19-Jährige aus Miesbach, die sich als non-binär und transfeminin beschreibt, spricht darüber.

15. August 2026

» CSD-Geschichte: Wie die queere Bewegung in Deutschland so erfolgreich wurde

Was 1969 mit Protesten in den USA beginnt, bringt heute in Deutschland Millionen auf die Straße. Auch immer mehr kleine Städte stellen einen eigenen CSD auf die Beine. Wie die Bewegung so erfolgreich wurde.

- Werbung -



» "Wir sind hier, weil ich mich als trans Person mit einem Kind in Amerika nicht mehr sicher gefühlt habe"

Shay O'Reilly floh vor Donald Trump nach Berlin. Hier hat der queere Aktivist mit seiner Familie ein neues Zuhause gefunden. Doch politisch kämpft er weiter für seine Heimat  und gegen den US-Präsidenten.

» Wollen wir zusehen, wie in Österreich Schwule gejagt und getötet werden?

Die brutale "Pedohunter"-Szene ist eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Der Aufschrei nach dem mutmaßlich ersten Mord blieb bislang aus. Das ist fatal

» "Was für ein Vorbild wäre ich gewesen, hätte ich einfach geschwiegen?"

Morddrohungen, Hassmails und Rücktritt: Lea Blattner, Ex-Politikerin der EVP, kämpfte für ihre Freiheit als lesbische Frau. Nach ihrem Outing 2025 politisiert sie heute bei den Grünen und ist für den Prix Courage nominiert.

» Der CSD-Anschlag als "Signal des Himmels"?

Die Ablehnung pluraler sexueller Lebensformen durch Katholik:innen lässt Jessica K. Lust nach dem Verhältnis von Glaube und Politik fragen.

» Róisín Murphy: Von der Ikone der queeren Community zur Stimme der Transphoben?

Eigentlich galt die Elektro-Pop Musikerrin als queere Ikone, denn die LGBTQ+-Community ist ein großer Teil ihrer Fanbase. Doch seit ein paar Jahren macht sie immer wieder mit transphoben Kommentaren auf sich aufmerksam. Wie konnte es so weit kommen?

» Queere Clubs: Seit dem CSD-Anschlag tanzt die Angst mit

Augen zu und tanzen, die Zeit vergessen und einfach loslassen  für viele gehört das zu einer gelungenen Clubnacht. Doch wie frei lässt es sich in den Wochen nach dem islamistischen Anschlag auf den CSD feiern? Ein Blick in die queere Clubszene.

» Facebook-Kommentare zum CSD in Mölln: Hass ist keine Meinung

Bei Möllns erstem Christopher Street Day gingen am 8. August 400 Menschen auf die Straße. Das Video von der Veranstaltung rief auf Facebook zahlreiche Gegner auf den Plan.

» Dora Richter erhält Gedenktafel vor Krankenhaus am Urban

Die erste operative Geschlechtsangleichung der Welt wurde 1931 in Berlin abgeschlossen. Vor dem Krankenhaus am Urban soll nun eine Gedenktafel eingeweiht werden. Sie ist Dora Richter gewidmet, die den Eingriff durchführen ließ.

14. August 2026

» Gemeinsam losgehen: BR PULS-Event stärkt vor dem CSD die Gemeinschaft

Der LGBTQIA+ Podcast "Willkommen im Club" von BR Puls hat auf drei Christopher Street Days in Bayern das Community-Event "Get Ready for Pride" veranstaltet. Im Interview spricht Podcast-Host Sophia Sailer über die Veranstaltungen und darüber, wie sich queere Sichtbarkeit nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin anfühlt.

» Fürstenfeldbrucks erster Christopher-Street-Day findet im Oktober statt

Wie schon in anderen Städten soll nun auch in Fürstenfeldbruck ein Christopher-Street-Day (CSD) über die Bühne gehen. Termin ist im Oktober.

» Ricardo Simonettis Glücksrezept: "Ich feiere jeden kleinen Erfolg"

Vom bayerischen Kurort auf die großen Bühnen  und das gegen alle Widerstände. Der Entertainer und Autor hat einen Weg zur inneren Balance gefunden, wie er im N-JOY Podcast "Wie geht's" mit Robin Gosens erzählt.

» Schwules Paar aus SRF: Leihmütter sind "Teil unserer Familie"

Die Leihmutterschaft von Jens Spahn sorgt für Diskussionen. Ein schwules Berner Paar, das sich von TV-Kameras begleiten liess, spricht nun.

» Drag trifft Dirndl: So bunt wird der Neustifter Kirtag

2024 sorgte der erste Auftritt noch für Wirbel, 2025 blieb der große Aufschrei aus. Heuer kehrt Queer Moments mit Drag, Musical, Schlager und einem Programm für Kinder auf den Neustifter Kirtag zurück.

» CSD in Neustrelitz: Demo mit neuer Route, Zaun am Ziel und deutlich mehr Polizei

Der Verein Queer Strelitz will die Veranstaltung auf alle Fälle durchführen, hat aber zusammen mit der Polizei nach dem Anschlag in Berlin das Sicherheitskonzept überarbeitet.

» Vor dem CSD: Queere Community in Magdeburg zwischen Mut und Sorge

Bunte Aktionen, Stolz und zugleich große Sorgen: Zum Start der CSD-Wochen in Magdeburg spürt die queere Community Zusammenhalt und Vorfreude. Doch queerfeindliche Straftaten werfen einen Schatten auf die nun beginnenden Aktionswochen. Wie blickt Magdeburgs queere Community auf den CSD 2026?

13. August 2026

» Mit rappenden Genitalien gegen den Backlash

Vor 15 Jahren hat die Aidshilfe Unna ein Aufklärungsstück für Jugendliche angeregt. "LiebeLove and the Sexperts" ist zu einem Dauerbrenner geworden, an dem sich nun zeigt, wie sich das politische Klima verändert hat.

» Kritik unerwünscht? Auch Stuttgarter Dragqueen von Julia Klöckner blockiert

Der Ärger um ein KI-Foto von Julia Klöckner ebbt nicht ab: Nun berichtet auch die Stuttgarter Dragqueen Veronica Mont Royal, von der Bundestagspräsidentin auf Instagram blockiert worden zu sein.