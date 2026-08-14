Ausgewählter Artikel:

» (18.08.2026) Frankfurter Rundschau

"Stimmung ist grandios": Nach Berlin-Anschlag behaupten sich CSD-Demonstranten in Darmstadt

Auf dem CSD in Darmstadt stehen queere Menschen für ihre Rechte ein  trotz aktueller Sorge um ihre Sicherheit.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. August 2026

» Pride ohne Förderung: Wie der CSD Rathenow für queeres Leben auf dem Land einsteht

Mehr Solidarität und besserer Schutz für die queere Community  das hat Bundesfamilienministerin Karin Prien direkt nach dem Anschlag auf den Berliner CSD versprochen. Damit scheinbar nicht gemeint, der Christopher Street Day in Rathenow. Der Pride im Havelland wurde eine Bundesförderung gestrichen, durch Spenden wurde die Demo gerettet. FluxFM-Moderator Ron Stoklas hat mit Organisator Dennis Driebusch über die Situation gesprochen.

» Warum KI mehr Vielfalt braucht

Die blinden Flecken der künstlichen Intelligenz

» Bischof Oster: CSD-Teilnehmer sind ausnahmslos "geliebte Kinder Gottes"

Zu Mariä Himmelfahrt erinnerte der Passauer Bistumsleiter im Gnadenort Altötting an die Würde aller Menschen  in ihren unterschiedlichen Facetten.

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» Frankfurt: Kritik an Streichung von Mitteln für queere Asylberatung

Das Innenministerium will die Beratung queerer Geflüchteter streichen. Frankfurter Parteien warnen, Betroffene verlören damit Zugang zu fairem Asyl.

» "Stimmung ist grandios": Nach Berlin-Anschlag behaupten sich CSD-Demonstranten in Darmstadt

Auf dem CSD in Darmstadt stehen queere Menschen für ihre Rechte ein  trotz aktueller Sorge um ihre Sicherheit.

» Lesben unter sich

Datingshows mit Frauen, die Frauen lieben, sind zentral in einer Welt, in der der Hass auf queere Menschen ein neues Ausmass erreicht.

Kostenloses Probeabo nötig

17. August 2026

» Reeperbahn-Vorfall erschütterte Image von Nicolas Puschmann

Nicolas Puschmann ist Teil der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung". Es ist die Rückkehr eines Realitystars, dessen Ruf vor wenigen Jahren gelitten hat: Ein Hamburger Weihnachtsmarktbesuch endete für ihn mit einer Anzeige, die vor Gericht in sich zusammenfiel.

» Erster CSD in Uelzen: 1000 Teilnehmer statt erwarteter 300  2027 Wiederholung geplant

Am Samstag fand in Uelzen der erste Christopher Street Day statt. Organisator Kjell Boyken hatte mit 300 Teilnehmern gerechnet  die Veranstaltung soll im nächsten Jahr wiederholt werden.

16. August 2026

» Nach Berlin-Anschlag: Saskia testet auf CSD, wie sicher sie sich fühlt

Eine junge Frau aus Frankfurt war beim Berliner CSD dabei, als ein Attentäter in die Menge fuhr. Jetzt steht sie in Darmstadt auf dem Karolinenplatz  umringt von Polizeiwägen.

» "Das hätte ich sein können": 19-Jährige aus Miesbach über CSD-Anschlag und Anfeindungen

Lilian Ena Löffl war beim Berliner CSD, bei dem ein tödlicher Anschlag verübt wurde. Die 19-Jährige aus Miesbach, die sich als non-binär und transfeminin beschreibt, spricht darüber.

15. August 2026

» CSD-Geschichte: Wie die queere Bewegung in Deutschland so erfolgreich wurde

Was 1969 mit Protesten in den USA beginnt, bringt heute in Deutschland Millionen auf die Straße. Auch immer mehr kleine Städte stellen einen eigenen CSD auf die Beine. Wie die Bewegung so erfolgreich wurde.

» "Wir sind hier, weil ich mich als trans Person mit einem Kind in Amerika nicht mehr sicher gefühlt habe"

Shay O'Reilly floh vor Donald Trump nach Berlin. Hier hat der queere Aktivist mit seiner Familie ein neues Zuhause gefunden. Doch politisch kämpft er weiter für seine Heimat  und gegen den US-Präsidenten.

» Wollen wir zusehen, wie in Österreich Schwule gejagt und getötet werden?

Die brutale "Pedohunter"-Szene ist eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Der Aufschrei nach dem mutmaßlich ersten Mord blieb bislang aus. Das ist fatal

» "Was für ein Vorbild wäre ich gewesen, hätte ich einfach geschwiegen?"

Morddrohungen, Hassmails und Rücktritt: Lea Blattner, Ex-Politikerin der EVP, kämpfte für ihre Freiheit als lesbische Frau. Nach ihrem Outing 2025 politisiert sie heute bei den Grünen und ist für den Prix Courage nominiert.

» Der CSD-Anschlag als "Signal des Himmels"?

Die Ablehnung pluraler sexueller Lebensformen durch Katholik:innen lässt Jessica K. Lust nach dem Verhältnis von Glaube und Politik fragen.

» Róisín Murphy: Von der Ikone der queeren Community zur Stimme der Transphoben?

Eigentlich galt die Elektro-Pop Musikerrin als queere Ikone, denn die LGBTQ+-Community ist ein großer Teil ihrer Fanbase. Doch seit ein paar Jahren macht sie immer wieder mit transphoben Kommentaren auf sich aufmerksam. Wie konnte es so weit kommen?

» Queere Clubs: Seit dem CSD-Anschlag tanzt die Angst mit

Augen zu und tanzen, die Zeit vergessen und einfach loslassen  für viele gehört das zu einer gelungenen Clubnacht. Doch wie frei lässt es sich in den Wochen nach dem islamistischen Anschlag auf den CSD feiern? Ein Blick in die queere Clubszene.

» Facebook-Kommentare zum CSD in Mölln: Hass ist keine Meinung

Bei Möllns erstem Christopher Street Day gingen am 8. August 400 Menschen auf die Straße. Das Video von der Veranstaltung rief auf Facebook zahlreiche Gegner auf den Plan.

» Dora Richter erhält Gedenktafel vor Krankenhaus am Urban

Die erste operative Geschlechtsangleichung der Welt wurde 1931 in Berlin abgeschlossen. Vor dem Krankenhaus am Urban soll nun eine Gedenktafel eingeweiht werden. Sie ist Dora Richter gewidmet, die den Eingriff durchführen ließ.

14. August 2026

» Gemeinsam losgehen: BR PULS-Event stärkt vor dem CSD die Gemeinschaft

Der LGBTQIA+ Podcast "Willkommen im Club" von BR Puls hat auf drei Christopher Street Days in Bayern das Community-Event "Get Ready for Pride" veranstaltet. Im Interview spricht Podcast-Host Sophia Sailer über die Veranstaltungen und darüber, wie sich queere Sichtbarkeit nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin anfühlt.