Ausgewählter Artikel:

» (20.08.2026) Süddeutsche Zeitung

Hier treffen sich arabische Musik und queere Kultur

Diese Party ist bisher einzigartig in München: Bei dem zweiten "Arabic Queer Fest" im Ampere wird arabische Subkultur gefeiert.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. August 2026

» Trans-Personen erhalten fehlerhafte Informationen zu psychiatrischer Behandlung

Die Gesundheitsministerin Martine Deprez gibt zu: Es kursieren Falschinformationen zur verpflichtenden psychiatrischen Behandlung von Trans-Personen in Luxemburg. Bis auf ein Gespräch sind keine kurzfristigen Gegenmaßnahmen geplant.

» Mehr Platz für Vielfalt: Queeres Zentrum Wiesbaden zieht um

Am neuen Standort in der Walkmühle hat die Anlaufstelle künftig deutlich mehr Platz für ihre Angebote.

» Ehe für alle: Hitzige Debatten in Tschechien und der Slowakei

Während das Thema in Prag gerade das Ende der politischen Sommerpause ankündigt, geht es in Bratislava um die Ehe eines schwulen Paares, die einst in Österreich geschlossen wurde

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» Konzert in der Columbiahalle: Ikkimel, Herbert Grönemeyer und Baran Kok twerken für Solidarität

Nach dem Angriff auf den CSD wird die Berliner Columbiahalle zum Ort queerer Wut auf Rechtsextreme, LGBTQIA*-Feindlichkeit und Friedrich Merz.

» Hier treffen sich arabische Musik und queere Kultur

Diese Party ist bisher einzigartig in München: Bei dem zweiten "Arabic Queer Fest" im Ampere wird arabische Subkultur gefeiert.

19. August 2026

» "Rosa Stangerl" am Ullrichs-Platz gefällt  keiner wusste warum

Das THW hat am Montag das "Rosa Stangerl" am Karl-Heinrich-Ullrichs-Platz abgebaut. Der erste halbe Meter war bereits angefault.

» Islamismus und Rechtsextremismus sind kein Gegensatz

Rechte Politiker machten aus dem CSD-Anschlag sofort eine Migrationsdebatte. Dabei haben islamischer und weißer Nationalismus mehr gemeinsam, als die Öffentlichkeit wahrhaben will: Sie richten sich gegen dieselben Gruppen  vor allem gegen Queers.

» Klaus Nomi  Die unglaubliche Geschichte des Klaus Sperber

Klaus Sperber verlässt Deutschland und wird in New York als Klaus Nomi zu einer der außergewöhnlichsten Kunstfiguren seiner Zeit. Biografin Monika Hempel erzählt von seinem Weg, David Bowie, seiner visuellen Kunst und ihrer Recherche in 14 Kisten mit persönlichen Hinterlassenschaften. Eine unglaubliche Geschichte über Erfolg, Liebe, Kunst und ein Leben, das 1983 mit nur 39 Jahren tragisch endet.

» Krimiserie "Back Up": Der perfekte lesbische Buddy-Cop-Filmabend mit der Ex

In "Back Up" lösen zwei Polizistinnen aberwitzige Kriminalfälle. Aber eigentlich versuchen sie vor allem ihre Gefühle füreinander zu entzwirbeln.

» Verbot der gleichgeschlechtliche Ehe soll verfassungswidrig werden

Aktivist*innen haben erstmals Rechtsmittel eingelegt, um das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe für verfassungswidrig erklären zu lassen.

» Alles schön queer hier: Donizetti-Oper feiert Premiere

Ein herausragendes junges Gesangsensemble erfüllt Gaetano Donizettis turbulenten "Liebestrank" bei den Bregenzer Festspielen im Theater am Kornmarkt mit quietschfidelem Leben.

» Frage nach Queer-Rechte und Keuschheitskultur: Ausschuss entscheidet über Freikirche in der Karlsruher Jugendhilfe

In Karlsruhe steht eine Freikirche vor der Anerkennung als Träger der Jugendhilfe. Das sorgte für Aufregen. Die Diskussion dreht sich insbesondere um ihre Haltung zu Rollenbildern und Sexualität.

18. August 2026

» "Ich muss kreativ werden": "Matrix"-Macherin kriegt ihren neuen Thriller nicht finanziert

illy Wachowski ist für die "Matrix"-Trilogie weltberühmt. Das hilft ihr aber nicht, um ihren neuen Film in Hollywood finanziert zu bekommen.

» Pride ohne Förderung: Wie der CSD Rathenow für queeres Leben auf dem Land einsteht

Mehr Solidarität und besserer Schutz für die queere Community  das hat Bundesfamilienministerin Karin Prien direkt nach dem Anschlag auf den Berliner CSD versprochen. Damit scheinbar nicht gemeint, der Christopher Street Day in Rathenow. Der Pride im Havelland wurde eine Bundesförderung gestrichen, durch Spenden wurde die Demo gerettet. FluxFM-Moderator Ron Stoklas hat mit Organisator Dennis Driebusch über die Situation gesprochen.

» Warum KI mehr Vielfalt braucht

Die blinden Flecken der künstlichen Intelligenz

» Bischof Oster: CSD-Teilnehmer sind ausnahmslos "geliebte Kinder Gottes"

Zu Mariä Himmelfahrt erinnerte der Passauer Bistumsleiter im Gnadenort Altötting an die Würde aller Menschen  in ihren unterschiedlichen Facetten.

» Frankfurt: Kritik an Streichung von Mitteln für queere Asylberatung

Das Innenministerium will die Beratung queerer Geflüchteter streichen. Frankfurter Parteien warnen, Betroffene verlören damit Zugang zu fairem Asyl.

» "Stimmung ist grandios": Nach Berlin-Anschlag behaupten sich CSD-Demonstranten in Darmstadt

Auf dem CSD in Darmstadt stehen queere Menschen für ihre Rechte ein  trotz aktueller Sorge um ihre Sicherheit.

» Lesben unter sich

Datingshows mit Frauen, die Frauen lieben, sind zentral in einer Welt, in der der Hass auf queere Menschen ein neues Ausmass erreicht.

Kostenloses Probeabo nötig

17. August 2026

» Reeperbahn-Vorfall erschütterte Image von Nicolas Puschmann

Nicolas Puschmann ist Teil der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung". Es ist die Rückkehr eines Realitystars, dessen Ruf vor wenigen Jahren gelitten hat: Ein Hamburger Weihnachtsmarktbesuch endete für ihn mit einer Anzeige, die vor Gericht in sich zusammenfiel.