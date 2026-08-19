Ausgewählter Artikel:

» (20.08.2026) Thüringer Allgemeine

Mühlhausens "berühmtester" Schwuler: Die Nacht, in der es klick machte

Thomas Köhler war schon zu DDR-Zeiten offen schwul  ohne Anfeindungen. Der Mühlhäuser erzählt seine Coming-out-Geschichte und wie sie sein Leben veränderte.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. August 2026

» Mühlhausens "berühmtester" Schwuler: Die Nacht, in der es klick machte

Thomas Köhler war schon zu DDR-Zeiten offen schwul  ohne Anfeindungen. Der Mühlhäuser erzählt seine Coming-out-Geschichte und wie sie sein Leben veränderte.

» Kritik an US-Priesterstudie: "Schwulsein ist mehr als Sex"

Können und sollten homosexuelle Männer Priester werden? Das ist in der katholischen Kirche immer wieder Thema. Eine neue US-Studie sorgt nun für Kritik: Sie säe vor allem Misstrauen.

» Ignoriert, Instrumentalisiert, Abgeschoben: LGBTI+ als Spielball der Politik

Erneut soll eine schwule Person nach Uganda abgeschoben werden, obwohl homosexuelle Menschen dort extremer Unterdrückung bishin zur Todesstrafe ausgesetzt sind. Die Fälle offenbaren Heuchelei und Opportunismus der herrschenden Parteien.  Ein Kommentar von Walter Kranich.

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» CSD Wetterau: Viele haben Panik vor ihrem Coming-Out gehabt

Der Christopher Street Day in Friedberg findet am Samstag zum zweiten Mal statt. Gründungsmitglied Oliver Becker erzählt, warum die Suizidrate unter nicht-binären und trans-Personen alarmierend hoch ist.

» Sie suchen ein Date und geraten an Fakes, die sie schlagen: Warum queere Männer in die Falle gelockt werden

Ein Treffen, dann schlagen mehrere Männer zu. Hinter den Übergriffen auf queere Männer steckt ein organisiertes Muster mit politischem Hintergrund.

» Abhängen mit Janboris Ann-Kathrin Rätz

Janboris Ann-Kathrin Rätz freut sich als Queer-Aktivist*in und Moderator*in offen nonbinär leben zu können, befürchtet aber eine düstere Zukunft.

» Keine transgeschlechtliche Menschen in der JVA Remscheid

Die JVA Remscheid nimmt keine Transmänner auf. Das bestätigt die Haftanstalt auf Radio-RSG-Anfrage.

» Im Bann der Bildschirme

Werkporträt von Jane Schoenbrun anlässlich des Kinostarts von "Teenage Sex and Death at Camp Miasma"

» Cassy Carrington: Was macht eine Drag-Queen im Klassenzimmer?

Sie ist in High Heels 2 Meter 7 groß und trotzdem nicht von oben herab. Drag Queen Cassy Carrington arbeitet als Künstlerin, aber sie geht auch in Klassenzimmer und spricht dort über Toleranz.

» Lesbisches Cruising im Tiergarten: Wo die Amazone wacht

Frauen* treffen sich im Berliner Tiergarten den Sommer über zum Cruising im Grünen. Warum die Sextreffen auch ein politisches Statement sind.

» Trans-Personen erhalten fehlerhafte Informationen zu psychiatrischer Behandlung

Die Gesundheitsministerin Martine Deprez gibt zu: Es kursieren Falschinformationen zur verpflichtenden psychiatrischen Behandlung von Trans-Personen in Luxemburg. Bis auf ein Gespräch sind keine kurzfristigen Gegenmaßnahmen geplant.

» Mehr Platz für Vielfalt: Queeres Zentrum Wiesbaden zieht um

Am neuen Standort in der Walkmühle hat die Anlaufstelle künftig deutlich mehr Platz für ihre Angebote.

» Ehe für alle: Hitzige Debatten in Tschechien und der Slowakei

Während das Thema in Prag gerade das Ende der politischen Sommerpause ankündigt, geht es in Bratislava um die Ehe eines schwulen Paares, die einst in Österreich geschlossen wurde

» Konzert in der Columbiahalle: Ikkimel, Herbert Grönemeyer und Baran Kok twerken für Solidarität

Nach dem Angriff auf den CSD wird die Berliner Columbiahalle zum Ort queerer Wut auf Rechtsextreme, LGBTQIA*-Feindlichkeit und Friedrich Merz.

» Hier treffen sich arabische Musik und queere Kultur

Diese Party ist bisher einzigartig in München: Bei dem zweiten "Arabic Queer Fest" im Ampere wird arabische Subkultur gefeiert.

19. August 2026

» "Rosa Stangerl" am Ullrichs-Platz gefällt  keiner wusste warum

Das THW hat am Montag das "Rosa Stangerl" am Karl-Heinrich-Ullrichs-Platz abgebaut. Der erste halbe Meter war bereits angefault.

» Islamismus und Rechtsextremismus sind kein Gegensatz

Rechte Politiker machten aus dem CSD-Anschlag sofort eine Migrationsdebatte. Dabei haben islamischer und weißer Nationalismus mehr gemeinsam, als die Öffentlichkeit wahrhaben will: Sie richten sich gegen dieselben Gruppen  vor allem gegen Queers.

» Klaus Nomi  Die unglaubliche Geschichte des Klaus Sperber

Klaus Sperber verlässt Deutschland und wird in New York als Klaus Nomi zu einer der außergewöhnlichsten Kunstfiguren seiner Zeit. Biografin Monika Hempel erzählt von seinem Weg, David Bowie, seiner visuellen Kunst und ihrer Recherche in 14 Kisten mit persönlichen Hinterlassenschaften. Eine unglaubliche Geschichte über Erfolg, Liebe, Kunst und ein Leben, das 1983 mit nur 39 Jahren tragisch endet.

» Krimiserie "Back Up": Der perfekte lesbische Buddy-Cop-Filmabend mit der Ex

In "Back Up" lösen zwei Polizistinnen aberwitzige Kriminalfälle. Aber eigentlich versuchen sie vor allem ihre Gefühle füreinander zu entzwirbeln.

» Verbot der gleichgeschlechtliche Ehe soll verfassungswidrig werden

Aktivist*innen haben erstmals Rechtsmittel eingelegt, um das Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe für verfassungswidrig erklären zu lassen.