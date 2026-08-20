Ausgewählter Artikel:

» (21.08.2026) taz

Organisator über CSD in Bremen: "Wir lassen uns nicht einschüchtern"

Einen Monat nach dem Anschlag auf den Berliner CSD findet in Bremen die queere Demonstration statt  in enger Kooperation mit der Polizei.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. August 2026

» Wenn CSD-Veranstalter auf dem islamistischen Auge blind sind

Absurde Prioritätensetzung: Teile der LGBT-Community tabuisieren Kritik am politischen Islam, obwohl dieser eine immense Gefahr für sie darstellt. Stattdessen fokussieren sie sich auf die CDU als Gegner.

» Organisator über CSD in Bremen: "Wir lassen uns nicht einschüchtern"

Einen Monat nach dem Anschlag auf den Berliner CSD findet in Bremen die queere Demonstration statt  in enger Kooperation mit der Polizei.

» Leihmutterschaft: Verletzt das Verbot die Grundrechte von Frauen?

Leihmutterschaft und Eizellspende sind in Deutschland verboten. Ist das ein Eingriff in unsere Grundrechte? Wir fassen die Debatte zusammen.

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» Wohnungslosigkeit und Queerness: Besonders schützenswert, aber kaum Schutz

Queere Wohnungslose sind in Hilfsangeboten oft mit diskriminierendem Verhalten konfrontiert. Auch in Berlin mangelt es an spezifizischen Angeboten.

» Queerfeindliche Kommentare: Das Internet als Schlachtfeld

"Auch ohne Eier ist ein Mann keine Frau", "Sperrt diese Irren ein" oder "Ab in die Anstalt"  solche Kommentare haben uns zu einem Beitrag über den Memminger Christopher Street Day auf Instagram und Facebook erreicht. Der CSD will auf die queere Community und ihre Rechte aufmerksam machen. Doch statt einer sachlichen Auseinandersetzung löste unser Beitrag auch eine Welle queerfeindlicher Reaktionen aus.

» Auf ein Bier mit Lio Titos, Transmann und Autor

Lio aus Laichingen wurde als Leonie geboren. Doch, dass da irgendwas nicht richtig sein kann, merkte der Schüler schnell und machte als einer der Ersten Gebrauch vom neuen Selbstbestimmungsgesetz. Über seine Reise von Leonie zu Lio erzählt er in der neuen Folge von "Auf ein Bier mit "

» Pride-Veranstaltung in Grevenbroich: Erneut buntes Stadtfest an der "Käthe-Kollwitz" geplant

Für den 12. September ist ein "Pride-Day" auf dem Gelände der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule geplant. Die Veranstalter wollen Vielfalt sichtbar machen, dazu soll es ein Bühnenprogramm, Snacks und Getränke geben. Auf eine Demo wollen die Organisatoren bewusst verzichten.

20. August 2026

» Mühlhausens "berühmtester" Schwuler: Die Nacht, in der es klick machte

Thomas Köhler war schon zu DDR-Zeiten offen schwul  ohne Anfeindungen. Der Mühlhäuser erzählt seine Coming-out-Geschichte und wie sie sein Leben veränderte.

» Kritik an US-Priesterstudie: "Schwulsein ist mehr als Sex"

Können und sollten homosexuelle Männer Priester werden? Das ist in der katholischen Kirche immer wieder Thema. Eine neue US-Studie sorgt nun für Kritik: Sie säe vor allem Misstrauen.

» Ignoriert, Instrumentalisiert, Abgeschoben: LGBTI+ als Spielball der Politik

Erneut soll eine schwule Person nach Uganda abgeschoben werden, obwohl homosexuelle Menschen dort extremer Unterdrückung bishin zur Todesstrafe ausgesetzt sind. Die Fälle offenbaren Heuchelei und Opportunismus der herrschenden Parteien.  Ein Kommentar von Walter Kranich.

» CSD Wetterau: Viele haben Panik vor ihrem Coming-Out gehabt

Der Christopher Street Day in Friedberg findet am Samstag zum zweiten Mal statt. Gründungsmitglied Oliver Becker erzählt, warum die Suizidrate unter nicht-binären und trans-Personen alarmierend hoch ist.

» Sie suchen ein Date und geraten an Fakes, die sie schlagen: Warum queere Männer in die Falle gelockt werden

Ein Treffen, dann schlagen mehrere Männer zu. Hinter den Übergriffen auf queere Männer steckt ein organisiertes Muster mit politischem Hintergrund.

» Abhängen mit Janboris Ann-Kathrin Rätz

Janboris Ann-Kathrin Rätz freut sich als Queer-Aktivist*in und Moderator*in offen nonbinär leben zu können, befürchtet aber eine düstere Zukunft.

» Keine transgeschlechtliche Menschen in der JVA Remscheid

Die JVA Remscheid nimmt keine Transmänner auf. Das bestätigt die Haftanstalt auf Radio-RSG-Anfrage.

» Im Bann der Bildschirme

Werkporträt von Jane Schoenbrun anlässlich des Kinostarts von "Teenage Sex and Death at Camp Miasma"

» Cassy Carrington: Was macht eine Drag-Queen im Klassenzimmer?

Sie ist in High Heels 2 Meter 7 groß und trotzdem nicht von oben herab. Drag Queen Cassy Carrington arbeitet als Künstlerin, aber sie geht auch in Klassenzimmer und spricht dort über Toleranz.

» Lesbisches Cruising im Tiergarten: Wo die Amazone wacht

Frauen* treffen sich im Berliner Tiergarten den Sommer über zum Cruising im Grünen. Warum die Sextreffen auch ein politisches Statement sind.

» Trans-Personen erhalten fehlerhafte Informationen zu psychiatrischer Behandlung

Die Gesundheitsministerin Martine Deprez gibt zu: Es kursieren Falschinformationen zur verpflichtenden psychiatrischen Behandlung von Trans-Personen in Luxemburg. Bis auf ein Gespräch sind keine kurzfristigen Gegenmaßnahmen geplant.

» Mehr Platz für Vielfalt: Queeres Zentrum Wiesbaden zieht um

Am neuen Standort in der Walkmühle hat die Anlaufstelle künftig deutlich mehr Platz für ihre Angebote.

» Ehe für alle: Hitzige Debatten in Tschechien und der Slowakei

Während das Thema in Prag gerade das Ende der politischen Sommerpause ankündigt, geht es in Bratislava um die Ehe eines schwulen Paares, die einst in Österreich geschlossen wurde