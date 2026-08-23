Ausgewählter Artikel:

» (25.08.2026) Universität Innsbruck

"Dies gibt es nicht in Tirol"

Die Zeit­his­to­ri­kerin Ina Fried­mann erforscht anhand lange verschlos­sener Gerichts­ak­ten, wie homo­se­xu­elle Menschen während der NS-Zeit im Gau Tirol-Vorarlberg lebten, liebten und dafür verfolgt wurden. Sie und ihr Team arbeiten damit ein wich­tiges Stück queerer Regi­o­nal­ge­schichte auf.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. August 2026

» Chantal Perriard zum "Paradiesli"-Eklat: "Für mich ist eine Transfrau ganz klar eine Frau"

Sie ist die Berner Politikerin, die nach dem Vorfall im "Paradiesli" einen politischen Vorstoss einreichte, der eine Überprüfung der Zutrittsregeln verlangt. Im Interview erklärt Chantal Perriard, warum sie die Intimsphäre der Nutzerinnen stärker berücksichtigt sehen will, warum die Schutzbedürfnisse von Transfrauen ernst genommen werden müssen und welche Lösungen sie sich vorstellen könnte. Des Weiteren spricht die 59-Jährige über ihren Ausschluss aus der FDP-Fraktion.

» Warum es sich nicht lohnt, ernsthaft über trans Frauen im Sport zu diskutieren

Rund um die WNBA tobt seit Wochen eine hitzige Debatte um trans Sportlerinnen. Auch Enes Kanter und Royce White mischen mit.

» "Dies gibt es nicht in Tirol"

Die Zeit­his­to­ri­kerin Ina Fried­mann erforscht anhand lange verschlos­sener Gerichts­ak­ten, wie homo­se­xu­elle Menschen während der NS-Zeit im Gau Tirol-Vorarlberg lebten, liebten und dafür verfolgt wurden. Sie und ihr Team arbeiten damit ein wich­tiges Stück queerer Regi­o­nal­ge­schichte auf.

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» "Wir sind für immer"

Die Wiener Band Popsch mit schriller "Gay Propaganda"

» Wie ein Wiesbadener mit einer Disco seine Kunstsammlung finanzierte

Ein neuer Film porträtiert den Wiesbadener Kunstsammler Frank Brabant. Er erzählt, wie er mit seiner legendären Disco "Pussy Cat" seine Leidenschaft für die Kunst finanzierte. S.a.: Kunst, Männer, Disco: Die erstaunliche Geschichte des Frank Brabant (29.11.2025)

» Lesbische Liebe im aufkeimenden Faschismus

Flirts, Partys, Eifersucht: Das Musical "Burning Berlin" erzählt von lesbischer Subkultur in den 1920ern. Die Nazis haben viel davon zerstört. Dennoch ist das keine Geschichte für die Geschichtsbücher  sondern sie hat mit dem Hier und Jetzt zu tun. S.a.: Neues Musical über Berlins "Lesbian Power Couple" (08.07.2026)

» Queerfeindlichkeit in Berlin-Brandenburg: "Angriffe auf queere Menschen haben sich seit 2010 verzehnfacht"

Der Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day hat noch einmal verdeutlicht, was Zahlen seit Jahren belegen: Die Queerfeindlichkeit in Berlin und Brandenburg nimmt stetig zu. Zwei rbb-Journalist:innen haben darüber einen Film gemacht.

» Queer-Beauftragte Koch beklagt steigende Queerfeindlichkeit

Der Anschlag auf den CSD vor einem Monat hat Queerfeindlichkeit wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Jetzt brauche es mehr Unterstützung für die Community, sagt Sophie Koch (SPD), Queer-Beauftragte der Bundesregierung.

» Einen Monat nach dem CSD-Anschlag: "Wir verstecken uns nicht"

Vor einem Monat setzte ein islamistischer Attentäter dem Berliner CSD ein jähes Ende. Die Tat bewegt nach wie vor sehr viele Menschen, auch die Betreiber des queeren Buchladen-Cafés "Metis" im Prenzlauer Berg

» Die Aidskrise als Zäsur in der queeren Literatur

Marlon Brand schreibt über queere Literatur. Im Interview erklärt er, warum die Aidskrise darin eine wichtige Rolle spielt.

24. August 2026

» CSD-Anschlag reißt bei Terroropfern alte Wunden auf

Der Anschlag auf den CSD trifft auch Unbeteiligte, die in der Vergangenheit selbst schon Terror erlebt haben. Amal Khalife, die den Anschlag von Nizza überlebte, und Breitscheidplatz-Ersthelfer Gerhard Zawatzki kämpfen bis heute mit den Folgen. Der aktuelle Anschlag löst bei beiden schlimme Erinnerungen aus  auch zehn Jahre später. Im Gespräch: Roland Weber, Bundesopferbeauftragter Beitrag von Norbert Siegmund

» Möglicher AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt: "Wenn die regieren, bin ich weg"

Queere, Migrant:innen, Künst­le­r:in­nen und Linke fürchten einen AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt  und fragen sich: gehen oder bleiben, falls es dazu kommt?

» Noll zu Nazi-Vorwürfen: "Als schwuler Mann wäre ich selbst ermordet worden"

Nach der Kritik an der Verwendung einer Nazi-Parole (wir berichteten: Wegen Nazi-Parole: Großkrotzenburger Vize-Bürgermeister Noll in der Kritik) äußert sich Alexander Noll (FDP), Erster Beigeordneter und somit Vize-Bürgermeister in der Gemeinde Großkrotzenburg nun in einer persönlichen Stellungnahme zu den Vorwürfen. Einen Rücktritt hatte er zuvor bereits ausgeschlossen (wir berichteten: Nach Kritik an Nazi-Parole: Großkrotzenburgs Vizebürgermeister Noll schließt Rücktritt aus).

» "Playboy" erfindet sich neu: Der Hase bleibt, der Blick ändert sich

Ausgerechnet ein schwuler Chefredaktor mit Master in Religion erfindet die Printausgabe des "Playboy" neu: Phillip Picardi (35) inszeniert die Bunnys selbstbestimmter und entwirft neue Bilder von Männlichkeit. Symbol des Wandels: Cara Delevingne auf dem Cover.

» Selbst in den Niederlanden geraten LGBTQIA+-Rechte unter Druck

Amsterdam gilt als LGBTQIA+-Hochburg, die Niederlande als Vorreiter queerer Rechte. Doch wie akzeptiert ist queeres Leben dort heute? Ein Land zwischen jahrzehntelangem Fortschritt und neuem Gegenwind.

23. August 2026

» Erster CSD in Arnsberg: mehr Besucher als erwartet

Die Organisatoren in Arnsberg haben mit 500 Besuchern gerechnet. Es sind dann mehr als doppelt so viele mitgelaufen.

» CSD vor Wahl in Sachsen-Anhalt: "Wir reden darüber, auszuwandern"

Sachsen-Anhalt feiert den CSD  nach dem Anschlag in Berlin stark geschützt von Polizeiketten. Doch die Angst ist groß, dass der Staat hier bald nicht mehr Freund und Beschützer ist.

» Unbändiger Hass auf der Strasse und im Internet

Ein Nationalrat wird in den sozialen Medien als Krebsgeschwür beschimpft. Hasskommentare breiten sich aus. Und auf der Strasse müssen sich Minderheiten vor körperlichen Angriffen fürchten.

» Kiez-Ikone packt über erstes Reeperbahn-Erlebnis aus: "Wir sind schreiend raus"

Travestie-Künstlerin Lilo Wanders sprach in der Reeperbahn-Spezialausgabe der "NDR Talk Show" über ihr allererstes Erlebnis auf der "sündigsten Meile der Welt".

» CSD-Anschlag: Die zwei Gesichter des Abdul B.

Abdul B., der mutmaßliche Attentäter vom Tiergarten, scheint mehrere Gesichter gehabt zu haben. Ein Jugendgericht attestierte ihm "Verantwortungsreife", ein anderes hielt ihn für "reifeverzögert". Die Jugendgerichtshilfe stellte ihm eine "positive Sozialprognose".