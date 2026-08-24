Ausgewählter Artikel:

» (26.08.2026) Tagesspiegel

Vereine stellen sich vor: Regenbogen Potsdam setzt sich für eine bunte, vielfältige Stadtgemeinschaft ein

Sie initiierten im Jahr 2020 den ersten CSD auf Rädern und seit zwei Jahren die Fahrrad-Pride. Außerdem bringen sie queere Menschen und Unterstützer bei Stammtischen, Kulturevents und Aktivitäten zusammen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. August 2026

» Sanijel Jakimovski ist schwul  sein Vater will ihn heilen

Youtuber Sanijel Jakimovski spricht über den Bruch zu seiner Familie, die seine Sexualität nicht akzeptieren und ihn sogar heilen will.

» Abwahl von Nargess Eskandari-Grünberg: "Das ist das falsche Signal"

Die Stadtverordneten wählen die Grünen-Politikerin am Donnerstag ab. Ihr eigenständiges Diversitätsdezernat wird aufgelöst.

» Drohungen gegen Lea Blattner: Aktive Ermittlungen vorerst beendet

Die Polizei Basel-Landschaft konnte bisher keine tatverdächtige Person ermitteln, die die Drohbriefe gegen die ehemalige EVP-Politikerin Lea Blattner verfasst haben könnte.

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» Gottes Liebe ist nicht angepasst

Ein homosexueller Mann wollte händchenhaltend mit seinem Partner in einer Kirche eine Kerze anzünden  und wurde von einem Priester gemaßregelt. Werner Kleine fragt: Was sollen solche Urteile über die Gottesnähe anderer?

» Vereine stellen sich vor: Regenbogen Potsdam setzt sich für eine bunte, vielfältige Stadtgemeinschaft ein

Sie initiierten im Jahr 2020 den ersten CSD auf Rädern und seit zwei Jahren die Fahrrad-Pride. Außerdem bringen sie queere Menschen und Unterstützer bei Stammtischen, Kulturevents und Aktivitäten zusammen.

» Bischof Oster: Warum seine Queer-Kritik gefährlich ist

Bischof Stefan Oster erklärt gesellschaftliche Vielfalt zur Gefahr für die Demokratie. Damit grenzt er queere Menschen aus  und verkennt, wo die wirklichen Gefahren für eine offene Gesellschaft liegen, kommentiert Stefanie Hollweck.

25. August 2026

» Trans-Debatte im US-Sport: Anlasslose Agitation

Die Basketballliga der Frauen wird von rechten Kulturkämpfern als Bühne für Transphobie genutzt. Ex-NBA-Profi Enes Kanter tut sich besonders hervor.

» Chantal Perriard zum "Paradiesli"-Eklat: "Für mich ist eine Transfrau ganz klar eine Frau"

Sie ist die Berner Politikerin, die nach dem Vorfall im "Paradiesli" einen politischen Vorstoss einreichte, der eine Überprüfung der Zutrittsregeln verlangt. Im Interview erklärt Chantal Perriard, warum sie die Intimsphäre der Nutzerinnen stärker berücksichtigt sehen will, warum die Schutzbedürfnisse von Transfrauen ernst genommen werden müssen und welche Lösungen sie sich vorstellen könnte. Des Weiteren spricht die 59-Jährige über ihren Ausschluss aus der FDP-Fraktion.

» Warum es sich nicht lohnt, ernsthaft über trans Frauen im Sport zu diskutieren

Rund um die WNBA tobt seit Wochen eine hitzige Debatte um trans Sportlerinnen. Auch Enes Kanter und Royce White mischen mit.

» "Dies gibt es nicht in Tirol"

Die Zeit­his­to­ri­kerin Ina Fried­mann erforscht anhand lange verschlos­sener Gerichts­ak­ten, wie homo­se­xu­elle Menschen während der NS-Zeit im Gau Tirol-Vorarlberg lebten, liebten und dafür verfolgt wurden. Sie und ihr Team arbeiten damit ein wich­tiges Stück queerer Regi­o­nal­ge­schichte auf.

» "Wir sind für immer"

Die Wiener Band Popsch mit schriller "Gay Propaganda"

» Wie ein Wiesbadener mit einer Disco seine Kunstsammlung finanzierte

Ein neuer Film porträtiert den Wiesbadener Kunstsammler Frank Brabant. Er erzählt, wie er mit seiner legendären Disco "Pussy Cat" seine Leidenschaft für die Kunst finanzierte. S.a.: Kunst, Männer, Disco: Die erstaunliche Geschichte des Frank Brabant (29.11.2025)

» Lesbische Liebe im aufkeimenden Faschismus

Flirts, Partys, Eifersucht: Das Musical "Burning Berlin" erzählt von lesbischer Subkultur in den 1920ern. Die Nazis haben viel davon zerstört. Dennoch ist das keine Geschichte für die Geschichtsbücher  sondern sie hat mit dem Hier und Jetzt zu tun. S.a.: Neues Musical über Berlins "Lesbian Power Couple" (08.07.2026)

» Queerfeindlichkeit in Berlin-Brandenburg: "Angriffe auf queere Menschen haben sich seit 2010 verzehnfacht"

Der Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day hat noch einmal verdeutlicht, was Zahlen seit Jahren belegen: Die Queerfeindlichkeit in Berlin und Brandenburg nimmt stetig zu. Zwei rbb-Journalist:innen haben darüber einen Film gemacht.

» Queer-Beauftragte Koch beklagt steigende Queerfeindlichkeit

Der Anschlag auf den CSD vor einem Monat hat Queerfeindlichkeit wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Jetzt brauche es mehr Unterstützung für die Community, sagt Sophie Koch (SPD), Queer-Beauftragte der Bundesregierung.

» Einen Monat nach dem CSD-Anschlag: "Wir verstecken uns nicht"

Vor einem Monat setzte ein islamistischer Attentäter dem Berliner CSD ein jähes Ende. Die Tat bewegt nach wie vor sehr viele Menschen, auch die Betreiber des queeren Buchladen-Cafés "Metis" im Prenzlauer Berg

» Die Aidskrise als Zäsur in der queeren Literatur

Marlon Brand schreibt über queere Literatur. Im Interview erklärt er, warum die Aidskrise darin eine wichtige Rolle spielt.

24. August 2026

» CSD-Anschlag reißt bei Terroropfern alte Wunden auf

Der Anschlag auf den CSD trifft auch Unbeteiligte, die in der Vergangenheit selbst schon Terror erlebt haben. Amal Khalife, die den Anschlag von Nizza überlebte, und Breitscheidplatz-Ersthelfer Gerhard Zawatzki kämpfen bis heute mit den Folgen. Der aktuelle Anschlag löst bei beiden schlimme Erinnerungen aus  auch zehn Jahre später. Im Gespräch: Roland Weber, Bundesopferbeauftragter Beitrag von Norbert Siegmund

» Möglicher AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt: "Wenn die regieren, bin ich weg"

Queere, Migrant:innen, Künst­le­r:in­nen und Linke fürchten einen AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt  und fragen sich: gehen oder bleiben, falls es dazu kommt?

» Noll zu Nazi-Vorwürfen: "Als schwuler Mann wäre ich selbst ermordet worden"

Nach der Kritik an der Verwendung einer Nazi-Parole (wir berichteten: Wegen Nazi-Parole: Großkrotzenburger Vize-Bürgermeister Noll in der Kritik) äußert sich Alexander Noll (FDP), Erster Beigeordneter und somit Vize-Bürgermeister in der Gemeinde Großkrotzenburg nun in einer persönlichen Stellungnahme zu den Vorwürfen. Einen Rücktritt hatte er zuvor bereits ausgeschlossen (wir berichteten: Nach Kritik an Nazi-Parole: Großkrotzenburgs Vizebürgermeister Noll schließt Rücktritt aus).