Ausgewählter Artikel:

» (27.08.2026) Kölner Stadt-Anzeiger

"Ich habe gedacht, ich schmeiß hin": Das erste gleichgeschlechtliche Erntepaar des Kreises feiert in Much

Michael Kaufmann und Philipp Reindahl sind das erste gleichgeschlechtliche Erntepaar im Rhein-Sieg-Kreis.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. August 2026

» Queer durch die Lange Nacht der Museen: Eine Nacht, tausend Möglichkeiten- das sind die queeren Highlights

75 Museen, 750 Events, eine Nacht und die Qual der Wahl: unser queerer Guide zu den besten Ausstellungen, Events und Performances der Langen Nacht der Museen.

» Transrechte in Libanon: Aus Ramy wurde Romy

Ein Richter im Südlibanon erkennt die Identität einer Transgender-Frau gerichtlich an. Es ist der erste solche Fall außerhalb der Hauptstadt Beirut.

» Kim Petras im Cover-Interview: "Trans* zu sein, ist keine Entscheidung"

Grammy-Gewinnerin Kim Petras über Pride als Haltung, Kontrolle als Selbstermächtigung  und ihr neues Album "Detour", das sich wie ein Befreiungsschlag anfühlt

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» Mehr Schutz durchs Grundgesetz

Was für die LGBTIQ-Gemeinschaft zutrifft, sollte auch für den Schutz jüdischer Identität gelten

» AfD-Wahlprogramm: "Homosexualität wird als sexuelle Abweichung dargestellt"

Nicholas Potter, Chefreporter bei WELT, hat im Umfeld von Ulrich Siegmund recherchiert. Das Wahlprogramm bezeichnet er als "sehr radikal": "Die Vergangenheitsbewältigung des Nationalsozialismus wird als Perpetuierung einer Neurose beschrieben", so Potter.

» "Ich habe gedacht, ich schmeiß hin": Das erste gleichgeschlechtliche Erntepaar des Kreises feiert in Much

Michael Kaufmann und Philipp Reindahl sind das erste gleichgeschlechtliche Erntepaar im Rhein-Sieg-Kreis.

» Queeres Zentrum in Wiesbaden zieht um

Das Queere Zentrum Wiesbaden verlässt das Haus Esch und bezieht das Haus Metzler auf dem Walkmühlen-Gelände. Die große Eröffnungsfeier am neuen Standort ist für den 9. Oktober geplant.

» Geförderter Wohnraum: Lesbisches Wohnprojekt ist fertig

Jahrelang kämpften die lesbischen Frauen von Rad und Tat für ihr inklusives Wohnprojekt. Am Freitag wird die Eröffnung gefeiert. Ein Videobericht

26. August 2026

» Sanijel Jakimovski ist schwul  sein Vater will ihn heilen

Youtuber Sanijel Jakimovski spricht über den Bruch zu seiner Familie, die seine Sexualität nicht akzeptieren und ihn sogar heilen will.

» Abwahl von Nargess Eskandari-Grünberg: "Das ist das falsche Signal"

Die Stadtverordneten wählen die Grünen-Politikerin am Donnerstag ab. Ihr eigenständiges Diversitätsdezernat wird aufgelöst.

» Drohungen gegen Lea Blattner: Aktive Ermittlungen vorerst beendet

Die Polizei Basel-Landschaft konnte bisher keine tatverdächtige Person ermitteln, die die Drohbriefe gegen die ehemalige EVP-Politikerin Lea Blattner verfasst haben könnte.

» Gottes Liebe ist nicht angepasst

Ein homosexueller Mann wollte händchenhaltend mit seinem Partner in einer Kirche eine Kerze anzünden  und wurde von einem Priester gemaßregelt. Werner Kleine fragt: Was sollen solche Urteile über die Gottesnähe anderer?

» Vereine stellen sich vor: Regenbogen Potsdam setzt sich für eine bunte, vielfältige Stadtgemeinschaft ein

Sie initiierten im Jahr 2020 den ersten CSD auf Rädern und seit zwei Jahren die Fahrrad-Pride. Außerdem bringen sie queere Menschen und Unterstützer bei Stammtischen, Kulturevents und Aktivitäten zusammen.

» Bischof Oster: Warum seine Queer-Kritik gefährlich ist

Bischof Stefan Oster erklärt gesellschaftliche Vielfalt zur Gefahr für die Demokratie. Damit grenzt er queere Menschen aus  und verkennt, wo die wirklichen Gefahren für eine offene Gesellschaft liegen, kommentiert Stefanie Hollweck.

25. August 2026

» Trans-Debatte im US-Sport: Anlasslose Agitation

Die Basketballliga der Frauen wird von rechten Kulturkämpfern als Bühne für Transphobie genutzt. Ex-NBA-Profi Enes Kanter tut sich besonders hervor.

» Chantal Perriard zum "Paradiesli"-Eklat: "Für mich ist eine Transfrau ganz klar eine Frau"

Sie ist die Berner Politikerin, die nach dem Vorfall im "Paradiesli" einen politischen Vorstoss einreichte, der eine Überprüfung der Zutrittsregeln verlangt. Im Interview erklärt Chantal Perriard, warum sie die Intimsphäre der Nutzerinnen stärker berücksichtigt sehen will, warum die Schutzbedürfnisse von Transfrauen ernst genommen werden müssen und welche Lösungen sie sich vorstellen könnte. Des Weiteren spricht die 59-Jährige über ihren Ausschluss aus der FDP-Fraktion.

» Warum es sich nicht lohnt, ernsthaft über trans Frauen im Sport zu diskutieren

Rund um die WNBA tobt seit Wochen eine hitzige Debatte um trans Sportlerinnen. Auch Enes Kanter und Royce White mischen mit.

» "Dies gibt es nicht in Tirol"

Die Zeit­his­to­ri­kerin Ina Fried­mann erforscht anhand lange verschlos­sener Gerichts­ak­ten, wie homo­se­xu­elle Menschen während der NS-Zeit im Gau Tirol-Vorarlberg lebten, liebten und dafür verfolgt wurden. Sie und ihr Team arbeiten damit ein wich­tiges Stück queerer Regi­o­nal­ge­schichte auf.

» "Wir sind für immer"

Die Wiener Band Popsch mit schriller "Gay Propaganda"

» Wie ein Wiesbadener mit einer Disco seine Kunstsammlung finanzierte

Ein neuer Film porträtiert den Wiesbadener Kunstsammler Frank Brabant. Er erzählt, wie er mit seiner legendären Disco "Pussy Cat" seine Leidenschaft für die Kunst finanzierte. S.a.: Kunst, Männer, Disco: Die erstaunliche Geschichte des Frank Brabant (29.11.2025)