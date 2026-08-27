Ausgewählter Artikel:

» (29.08.2026) SWR

Coming-out in Stetten: Schwul sein und Fußball spielen  Gabriel will Vorbild sein

Torwart Gabriel Habmann lebt offen schwul. Völlig normal in seinem Verein, beim TV Stetten im Rems-Murr-Kreis. Ein Tabu aber bei vielen anderen Vereinen  auch im Profifußball.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. August 2026

» Coming-out in Stetten: Schwul sein und Fußball spielen  Gabriel will Vorbild sein

Torwart Gabriel Habmann lebt offen schwul. Völlig normal in seinem Verein, beim TV Stetten im Rems-Murr-Kreis. Ein Tabu aber bei vielen anderen Vereinen  auch im Profifußball.

» Auf High Heels durch Waren: Kieztour verbindet Stadtgeschichte und Kabarett

Ungewöhnliche Stadtführung trifft queeres Kabarett und bringt frischen Schwung in eine Kieztour. Nach dem Testlauf in Waren steht eine gemeinsame Tour mit Stadtführern im Raum.

» Community in Arkansas schließt Schwarze, Homosexuelle und Juden aus

Nina Barth, ARD Washington, tagesschau, 27.08.2026, 22:00 Uhr

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» Bleiben oder Gehen? Queere Fragen vor der Wahl

Queere Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich im Alltag mit besonderen Fragen auseinandersetzen. Zwar hat sich die Situation in den vergangenen Jahren verbessert, trotzdem gehören Hasskommentare und Bedrohungen weiter zur Tagesordnung. Die Aktivistin Jenny Rasnov berichtet im Podcast "2,1 Millionen" von ihrem Leben und ihrer Arbeit.

» Der Schwarze Peter: Geht der Queer-Beauftragte endlich freiwillig? 💩

Berlins Queer-Beauftragter Alfonso Pantisano steht ständig in der Kritik. Auf Instagram spricht er nun von Nachfolgern. Geht er etwa endlich freiwillig?

» Gay AF: Schwule Serien wie "Heated Rivalry"

Gay, hot & spicy: Das sind die besten schwulen Serien mit heißen Sexszenen und Tiefgang, die Sie sich nach "Heated Rivalry" anschauen können.

» Münchner Pfarrer bezieht Stellung: "Homosexuelle bedrohen nicht die klassische Ehe"

Dekan David Theil, Chef des Pfarrverbands Alt-Schwabing, heißt Geschiedene, Wiederverheiratete und gleichgeschlechtliche Paare willkommen.

» Pedo-Hunter-Szene: Die Lust am Quälen

Der Mord an einem 29-Jährigen ist die bisher folgenreichste Tat eines Netzwerks, das sich selbst Gründe schafft, um andere Menschen zu verfolgen und zu misshandeln

» Viel Hass im Netz: Neukirchen-Vluyn feiert 5. Christopher Street Day mit Rikschas und Festwagen

Inklusive Rikschas bereichern den 5. CSD in Neukirchen-Vluyn. Überschattet wird die Feier jedoch von massiver Hetze im Netz.

» Nach Drohungen: Sicherheitsvorkehrungen für CSD 2026 in Gotha verschärft

Rund 350 Menschen wollen in Gotha für Akzeptanz, gleiche Rechte und gesellschaftliche Teilhabe demonstrieren. Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage wird auf ein Straßenfest verzichtet.

28. August 2026

» Der Regenbogen hat Lücken

Ein Beitrag auf dem Social-Media-Profil der katholischen Jugend Leipzig hat besonders viele Kommentare: "Häresie"  also "Irrlehre"  schreiben manche. Einer fragt "Was soll das?". Manche bezeichnen das Gesehene als "traurig", "schrecklich" und "ekelhaft", andere schreiben "sehr schön!", bedanken sich und sprechen von einem "wunderbaren Zeichen für die von Gott geschaffene Vielfalt".

» Wuppertaler CSD: "Wollen Einschüchterungsversuchen keinen Platz geben"

Die Stadt und weitere Einrichtungen hissen zum CSD Regenbogenfahnen. Weitere Firmen und Vereine sollen mitmachen.

» Vor der Wahl in Sachsen-Anhalt: Wie die AfD die Selbstbestimmung einschränken will

Schwangerschaftsabbrüche erschweren, Gleichstellungsbeauftragte abschaffen? Die Pläne der AfD hätten für Frauen und Queers drastische Folgen.

» Queeres Erntepaar in Birrenbachshöhe: "Ich wollte mich nicht für das Brauchtum verbiegen und mit einer Alibi-Freundin dort oben stehen"

Michael Kaufmann und Philipp Reindahl sind das erste gleichgeschlechtliche Erntepaar in Birrenbachshöhe. Was sagen Sie zu Vorurteilen, Tradition und dem Fest an diesem Wochenende?

» Hannah Einbinder spricht über Queerfeindlichkeit: 'Girl, du musst dir darüber keine Gedanken machen'

Hannah Einbinder hat offen über Erfahrungen mit Queerfeindlichkeit gesprochen.

27. August 2026

» "Wollte schon immer einen Schwulen zusammenschlagen"

Brutale Bluttat in Langenzersdorf: Ein 18-Jähriger soll einen Wiener (29) mit bloßen Händen getötet haben, nur weil dieser homosexuell ist. Ihm werde jetzt erst nach und nach alles bewusst, so seine Anwältin Astrid Wagner. Der Teenager bereue, was er getan hat.

» Queer durch die Lange Nacht der Museen: Eine Nacht, tausend Möglichkeiten- das sind die queeren Highlights

75 Museen, 750 Events, eine Nacht und die Qual der Wahl: unser queerer Guide zu den besten Ausstellungen, Events und Performances der Langen Nacht der Museen.

» Transrechte in Libanon: Aus Ramy wurde Romy

Ein Richter im Südlibanon erkennt die Identität einer Transgender-Frau gerichtlich an. Es ist der erste solche Fall außerhalb der Hauptstadt Beirut.

» Kim Petras im Cover-Interview: "Trans* zu sein, ist keine Entscheidung"

Grammy-Gewinnerin Kim Petras über Pride als Haltung, Kontrolle als Selbstermächtigung  und ihr neues Album "Detour", das sich wie ein Befreiungsschlag anfühlt

» Mehr Schutz durchs Grundgesetz

Was für die LGBTIQ-Gemeinschaft zutrifft, sollte auch für den Schutz jüdischer Identität gelten