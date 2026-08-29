Ausgewählter Artikel:

» (01.09.2026) Osthessen News

Der CSD und seine Gesichter: Vier mutige Menschen erzählen ihre Geschichte

"Wir sind, wie wir sind"  wer am Samstag in der Fuldaer Innenstadt unterwegs war, kam am diesjährigen CSD kaum vorbei. Bunt, laut und vor allem mit persönlichen Statements setzte der Christopher-Street-Day ein sichtbares Zeichen für Vielfalt. Im Mittelpunkt standen dabei Akzeptanz, Gleichberechtigung und das Recht, frei zu leben und zu lieben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. September 2026

» LGBTIQ-Rechte sind Teil der europäischen Identität

Der EuGH stellt klar: Die Stigmatisierung queerer Menschen verletzt die Grundwerte der EU  und widerspricht ihrer pluralistischen Identität

» Solidarität nach CSD-Anschlag: Straight für Queer

Heterosexuelle zeigen nach dem Anschlag auf den Berliner CSD Solidarität mit der Queer-Community. Aber wo bleibt die Mehrheit?

» Der CSD und seine Gesichter: Vier mutige Menschen erzählen ihre Geschichte

"Wir sind, wie wir sind"  wer am Samstag in der Fuldaer Innenstadt unterwegs war, kam am diesjährigen CSD kaum vorbei. Bunt, laut und vor allem mit persönlichen Statements setzte der Christopher-Street-Day ein sichtbares Zeichen für Vielfalt. Im Mittelpunkt standen dabei Akzeptanz, Gleichberechtigung und das Recht, frei zu leben und zu lieben.

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31. August 2026

» Polizei in Sachsen-Anhalt: SOS, 110, Tatütata

Für Antifa-Aktivisten würde ein AfD-Innenminister Verfolgung bedeuten. Für die Queer-Community mehr Angst  und das Ende einer Stelle, die Vertrauen schaffen soll.

» 300 Menschen feiern beim zweiten CSD in Wutöschingen die Vielfalt und setzen Zeichen

Beim zweiten Christopher-Street-Day in Wutöschingen erlebten rund 300 Teilnehmer ein buntes Programm mit bewegenden Redebeiträgen und Musik.

» CSD in Rotenburg: Gute Laune trotz Beleidigungen und Störungen

Rund 400 Menschen demonstrierten in Rotenburg für Vielfalt und Toleranz. Vereinzelt wurden Teilnehmende beleidigt oder bedroht, die Störungen wurden vor Ort bearbeitet.

» Erster CSD Kulmbach lockt 600 Menschen auf die Straße

Der erste CSD in Kulmbach zog rund 600 Menschen auf die Straße. Organisatorin Eva Drechsler zieht eine positive Bilanz und plant mit einem CSD auch 2027.

30. August 2026

» Die schwarze queere Ballroom-Szene in Paris

Mit Tanz und Show feiern in der Pariser Ballroom-Szene Schwarze queere Menschen ihre Identität. Es ist ein Ort der Selbstentfaltung und Sichtbarkeit.

» "Jetzt erst recht!" CSD-Parade zog durch Neukirchen-Vluyn  Nazi-Rufe gegen AfD

Am Samstag fuhr die "Christopher-Street-Day"-Parade durch Neukirchen-Vluyn. Besucher ärgerten sich über AfD-Presseteam  und reagierten prompt.

» "Queer? Foll dafür!": CSD zieht durch Stadt und stellt klare Forderungen

Es war laut, es war bunt und es war eindeutig. Beim fünften Christopher Street Day in Fulda sind am Samstag zahlreiche Menschen durch die Innenstadt gezogen. Unter dem Motto "Queer? Foll dafür!" verbindet der CSD auch in diesem Jahr das gemeinsame Feiern mit einem politischen Auftrag: mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz.

29. August 2026

» Coming-out in Stetten: Schwul sein und Fußball spielen  Gabriel will Vorbild sein

Torwart Gabriel Habmann lebt offen schwul. Völlig normal in seinem Verein, beim TV Stetten im Rems-Murr-Kreis. Ein Tabu aber bei vielen anderen Vereinen  auch im Profifußball.

» Auf High Heels durch Waren: Kieztour verbindet Stadtgeschichte und Kabarett

Ungewöhnliche Stadtführung trifft queeres Kabarett und bringt frischen Schwung in eine Kieztour. Nach dem Testlauf in Waren steht eine gemeinsame Tour mit Stadtführern im Raum.

» Community in Arkansas schließt Schwarze, Homosexuelle und Juden aus

Nina Barth, ARD Washington, tagesschau, 27.08.2026, 22:00 Uhr

» Bleiben oder Gehen? Queere Fragen vor der Wahl

Queere Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich im Alltag mit besonderen Fragen auseinandersetzen. Zwar hat sich die Situation in den vergangenen Jahren verbessert, trotzdem gehören Hasskommentare und Bedrohungen weiter zur Tagesordnung. Die Aktivistin Jenny Rasnov berichtet im Podcast "2,1 Millionen" von ihrem Leben und ihrer Arbeit.

» Der Schwarze Peter: Geht der Queer-Beauftragte endlich freiwillig? 💩

Berlins Queer-Beauftragter Alfonso Pantisano steht ständig in der Kritik. Auf Instagram spricht er nun von Nachfolgern. Geht er etwa endlich freiwillig?

» Gay AF: Schwule Serien wie "Heated Rivalry"

Gay, hot & spicy: Das sind die besten schwulen Serien mit heißen Sexszenen und Tiefgang, die Sie sich nach "Heated Rivalry" anschauen können.

» Münchner Pfarrer bezieht Stellung: "Homosexuelle bedrohen nicht die klassische Ehe"

Dekan David Theil, Chef des Pfarrverbands Alt-Schwabing, heißt Geschiedene, Wiederverheiratete und gleichgeschlechtliche Paare willkommen.

» Pedo-Hunter-Szene: Die Lust am Quälen

Der Mord an einem 29-Jährigen ist die bisher folgenreichste Tat eines Netzwerks, das sich selbst Gründe schafft, um andere Menschen zu verfolgen und zu misshandeln

» Viel Hass im Netz: Neukirchen-Vluyn feiert 5. Christopher Street Day mit Rikschas und Festwagen

Inklusive Rikschas bereichern den 5. CSD in Neukirchen-Vluyn. Überschattet wird die Feier jedoch von massiver Hetze im Netz.

» Nach Drohungen: Sicherheitsvorkehrungen für CSD 2026 in Gotha verschärft

Rund 350 Menschen wollen in Gotha für Akzeptanz, gleiche Rechte und gesellschaftliche Teilhabe demonstrieren. Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage wird auf ein Straßenfest verzichtet.