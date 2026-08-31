Ausgewählter Artikel:

» (03.09.2026) Schwäbische

CSD-Organisator berichtet von Hass und erhebt Vorwürfe gegen Kanzler Merz

Kein CSD in diesem Jahr  aber kein Aus: Die Organisation der queeren Demonstration haben mit einigen Hürden zu kämpfen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. September 2026

» Tagebuch aus Georgien: Das Kreuz und die Queeren

In Tbilisi gibt es weiterhin eine LGBTQ+-Community. Staat und orthodoxe Kirche machen ihr das Leben schwer und doch gibt es auch andere Signale.

» Denkmäler für Lesben, Notrufsäulen, spezielle Bahnabteile: Das versprechen die Parteien queeren Menschen  der Check zur Berlin-Wahl 2026

In zwei Wochen wählt Berlin ein neues Parlament. Was wollen die Parteien für queere Menschen umsetzen? Wir haben uns die Programme angesehen. Einige sind sehr detailliert, aber es gibt eine prominente Leerstelle.

Kostenloses Probeabo nötig

» Konversionstherapie: Bund hält momentanen Schutz für ausreichend

Das geltende Recht biete bereits umfassenden Schutz vor Konversionsmassnahmen an queeren Menschen. Wegen des kantonalen Flickenteppichs schliesst der Bundesrat eine einheitliche Regelung aber nicht aus.

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» CSD-Organisator berichtet von Hass und erhebt Vorwürfe gegen Kanzler Merz

Kein CSD in diesem Jahr  aber kein Aus: Die Organisation der queeren Demonstration haben mit einigen Hürden zu kämpfen.

02. September 2026

» Es gibt inzwischen Schwule und Lesben, die AfD wählen

Wer Homophobie unter jungen Migranten adressiert, dem wird gerne antimuslimischer Rassismus vorgeworfen. Das ist töricht und gefährlich, sagt WELT-Gastautor Michael Roth.

Bezahltes Probeabo nötig

» "Die sexuell Befreite ist die vom Leben enttäuschte Frau": Antifeminismus in der "Jungen Freiheit"

Zwischen (schwulen) Schwänen und bösen Migranten  die "Junge Freiheit" scheint genau zu wissen, wer und was Frauen sein sollen

» "Michel hat fünf Geschlechter  und das ist gut so!"

Geschlecht ist mehr als eine binäre Frage. Doch wer bestimmt eigentlich, was als «normal» gilt? Eine Kolumne von Verena Brunschweiger.

» Kasupke ist fassungslos wegen zerstörter CSD-Bank

An villen Bahnhöfen in Deutschland jilt ab morjen een Alkoholvabot. Kasupke gloobt nicht, det eena det durchsetzen kann.

» Schulen in Sachsen-Anhalt: Die Haltung bleibt

In Sachsen-Anhalt will die AfD die Bildungspolitik ändern: Regenbogenfahnen verbieten, Demokratiearbeit kürzen. Was sagen die Schulen dazu?

» Kunstpodcast: Die Welt mit David Hockneys Augen sehen

Mit platinblonden Haaren und legendären Anzügen: Der Maler David Hockney zählt zu den wichtigsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Wie er zur Ikone der Pop-Art wurde.

01. September 2026

» Tod von Dolly Parton und Tim Curry: "Ein schwules 9/11"

Auch und gerade wenn die Größten uns verlassen: Angst vor Geschmacklosigkeit ist keine Option. Wer doch Zweifel hat, sehe sich "Steel Magnolias" an!

» Warum die Polizei dieses Jahr am CSD Bremen nicht teilnehmen konnte

Der CSD Bremen 2026 hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig Sichtbarkeit, Zusammenhalt und der gemeinsame Einsatz für eine offene und vielfältige Gesellschaft sind. Tausende Menschen gingen auf die Straße, um für die Rechte queerer Menschen einzustehen und ein Zeichen gegen Diskriminierung und Queerfeindlichkeit zu setzen. Doch die Polizei fehlte in diesem Jahr unter den Teilnehmenden.

» Tennisspielerin muss nachweisen, wirklich eine Frau zu sein

Die WTA führt Geschlechtstests ein. Clara Tauson muss beweisen, eine Frau zu sein. Während Spielerinnen es pragmatisch nehmen, laufen Menschenrechtler Sturm.

» LGBTIQ-Rechte sind Teil der europäischen Identität

Der EuGH stellt klar: Die Stigmatisierung queerer Menschen verletzt die Grundwerte der EU  und widerspricht ihrer pluralistischen Identität

» Solidarität nach CSD-Anschlag: Straight für Queer

Heterosexuelle zeigen nach dem Anschlag auf den Berliner CSD Solidarität mit der Queer-Community. Aber wo bleibt die Mehrheit?

» Der CSD und seine Gesichter: Vier mutige Menschen erzählen ihre Geschichte

"Wir sind, wie wir sind"  wer am Samstag in der Fuldaer Innenstadt unterwegs war, kam am diesjährigen CSD kaum vorbei. Bunt, laut und vor allem mit persönlichen Statements setzte der Christopher-Street-Day ein sichtbares Zeichen für Vielfalt. Im Mittelpunkt standen dabei Akzeptanz, Gleichberechtigung und das Recht, frei zu leben und zu lieben.

31. August 2026

» Polizei in Sachsen-Anhalt: SOS, 110, Tatütata

Für Antifa-Aktivisten würde ein AfD-Innenminister Verfolgung bedeuten. Für die Queer-Community mehr Angst  und das Ende einer Stelle, die Vertrauen schaffen soll.

» 300 Menschen feiern beim zweiten CSD in Wutöschingen die Vielfalt und setzen Zeichen

Beim zweiten Christopher-Street-Day in Wutöschingen erlebten rund 300 Teilnehmer ein buntes Programm mit bewegenden Redebeiträgen und Musik.

» CSD in Rotenburg: Gute Laune trotz Beleidigungen und Störungen

Rund 400 Menschen demonstrierten in Rotenburg für Vielfalt und Toleranz. Vereinzelt wurden Teilnehmende beleidigt oder bedroht, die Störungen wurden vor Ort bearbeitet.

» Erster CSD Kulmbach lockt 600 Menschen auf die Straße

Der erste CSD in Kulmbach zog rund 600 Menschen auf die Straße. Organisatorin Eva Drechsler zieht eine positive Bilanz und plant mit einem CSD auch 2027.