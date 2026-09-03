Ausgewählter Artikel:

» (04.09.2026) Kreisbote

Ausladung von "Queer The Streets": Stadträte und OAT Kempten kritisieren Druck auf Veranstalter

OAT Kempten wollte mit einem Infostand am Festival "Queer The Streets" teilnehmen, wurde aber vom Veranstalter ausgeladen  die Stadt hätte Druck gemacht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. September 2026

» Ausladung von "Queer The Streets": Stadträte und OAT Kempten kritisieren Druck auf Veranstalter

OAT Kempten wollte mit einem Infostand am Festival "Queer The Streets" teilnehmen, wurde aber vom Veranstalter ausgeladen  die Stadt hätte Druck gemacht.

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Soziales Verhalten wird in der öffentlichen Kommunikation zunehmend durch psychologische Kategorien beschrieben, beobachtet der Sprachforscher Henning Lobin. Er hat sich mit der Sprachpolitik der AfD befasst

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» "Es gibt zwei Geschlechter": Griechenlands Regierung rudert nach Gender-Eklat zurück

Zwei zusätzliche Klickoptionen auf einer Gesundheitsplattform reichen: Ex-Premier Samaras wittert eine "woke Agenda" und bringt Mitsotakis kurz vor der Wahl in Erklärungsnot.

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Ein Konzert des politischen Liedermachers Yann Song King in Hamburg-Bergedorf fällt aus. Zuvor hatte ein Bündnis wegen Äußerungen und früherer Auftritte des Musikers protestiert.

» Monika Gruber über LGBTQ: "Gehen Neu-Prüderie entgegen"

Patrick Lindner spricht über sein Zwangsouting. Monika Gruber sieht beim Umgang mit LGBTQ-Menschen eine bedenkliche Entwicklung.

» Uganda: Wie US-Evangelikale und russische Konservative Queerfeindlichkeit fördern

Evangelikale aus den USA und russische Konservative haben eine anti-queere Gesetzgebung in Uganda gefördert. Auch in anderen afrikanischen Staaten zeigt sich ihr Einfluss.

» Der queere Gott der Kirchenväter  ein befreiendes Erbe?

In kühner Metaphorik überträgt die altkirchlicher Theologie weibliche Aspekte auf Gott und Christus. Im Kontext einer unhinterfragten Patriarchatskultur entwickelt diese trans Theologie allerdings kaum befreiend Wirkung für Frauen und trans Personen. Aber ausgerechnet an Pius IX. kann man lernen, dass dies nicht so bleiben muss.

» Pam Pengco: "Die Drag Queen als Bühnenfigur"

Queere Comedy hat sich längst auf deutschen Kleinkunstbühnen etabliert, auch bei der "St. Ingberter Pfanne". In diesem Jahr geht Pam Pengco, Dragqueen aus Köln, ins Rennen. Bekannt ist sie unter anderem aus Formaten wie "NightWash" und "Ladies Night". Ihr großes Talent: Unruhe reinbringen.

» Trash-TV: Toxisch oder Spiegel der Gesellschaft?

"Der Bachelor", "Are You The One?", "Love Island"  die Liste der Reality-TV-Formate ist lang. Oft zu sehen: toxische Verhaltensweisen, Macht- und Grenzüberschreitungen. Was fasziniert an dem Format? Der NDR hat drei Expertinnen zu einem Gespräch darüber getroffen.

» Zweiter CSD in Wismar: Manuela Schwesig und Claudia Roth wollen dabei sein

Am 12. September wird nach der Premiere im Jahr 2024 der zweite Christopher Street Day in Wismar gefeiert. Der Veranstalter haben jetzt mitgeteilt, wann es losgeht, was geplant ist und wer dabei ist.

» "Die Informationslage war nicht optimal"

Extremismusexperte Thomas Mücke fordert Konsequenzen aus dem CSD-Anschlag.

» "Anwesende verängstigt": Anführern der Jungen Tat drohen 6 Monate

Sechs Mitglieder der Jungen Tat stehen in Zürich vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert für die beiden Anführer je sechs Monate unbedingt hinter Gittern.

» Island: Blutspenden für alle

In Island dürfen nun auch schwule und bisexuelle Männer Blut spenden. Neue Fragebögen stellen ab sofort allen die gleichen Fragen  unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung.

» Unbekannte nehmen Regenbogenzebrastreifen selbst in die Hand

Für die Grünen Ottakring ist ein Regenbogen-Zebrastreifen auf der Ottakringer Straße seit Jahren ein Anliegen, doch bislang scheiterte das Vorhaben an der Verkehrssicherheit.

» Nach CSD-Erfolg: Queeres Team in Ahrensburg gründet eigenen Verein

Erster Christopher Street Day hat Spuren hinterlassen. Trotz 38 Grad zogen 1500 Menschen durch die Straßen. Was jetzt geplant ist.

» Diskussion um queere Sichtbarkeit in der Prignitz

Die "LesBi*Schwule Tour" ist in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin unterwegs und wirbt für Akzeptanz und gegen Diskriminierung queerer Menschen in Brandenburg. Doch die Tour sorgt auch für Diskussionen, unter anderem in Pritzwalk und Perleberg.

» Nach dem CSD-Anschlag: Nicht alle wussten alles

Fehlende Infos und unklare Regeln: Das Violence Prevention Network analysiert das CSD-Attentat und fordert Maßnahmen für bessere Prävention.

03. September 2026

» Tagebuch aus Georgien: Das Kreuz und die Queeren

In Tbilisi gibt es weiterhin eine LGBTQ+-Community. Staat und orthodoxe Kirche machen ihr das Leben schwer und doch gibt es auch andere Signale.

» Denkmäler für Lesben, Notrufsäulen, spezielle Bahnabteile: Das versprechen die Parteien queeren Menschen  der Check zur Berlin-Wahl 2026

In zwei Wochen wählt Berlin ein neues Parlament. Was wollen die Parteien für queere Menschen umsetzen? Wir haben uns die Programme angesehen. Einige sind sehr detailliert, aber es gibt eine prominente Leerstelle.

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