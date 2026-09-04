Ausgewählter Artikel:

» (05.09.2026) Nordkurier

Travestie-Show in Perleberg: Ein ungewöhnlich schillernder Abend

Am Donnerstag verwandelte eine Gruppe heiterer Travestie-Performer das Perleberger Kulturkombinat in einen bunten, glitzernden Zirkus.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. September 2026

» Trans-Personen: Kardinal warnt vor vorschnellen Urteilen

Ein neues Buch beleuchtet Trans-Personen aus Sicht von Wissenschaft, Psychologie, Anthropologie, Theologie und Pastoral. Kardinal Domenico Battaglia hat das Vorwort verfasst  und wirbt für einen respektvollen Umgang.

» Shitstorm nach Antrag in Elmshorn: Das Internet hasst queere Ampelmännchen

Fußgängerampeln sollen in der Stadt auch gleichgeschlechtliches Miteinander zeigen. Ein prominenter Standort ist schon im Blick.

» Trans-Vergewaltigung wirft Fragen zur neuen Gewaltambulanz auf

m Mai wurde eine Transfrau, die wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung medizinische Hilfe benötigte, von zwei Linzer Ordensspitälern weggeschickt. Der Fall hat nun eine Diskussion über die neue Gewaltambulanz losgetreten. S.a.: Vergewaltigte trans Frau zweimal von Krankenhäusern abgewiesen (28.08.2026)

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» Sara Leutenegger privat: "Ich hatte schon einmal was mit einer Frau"

In ihrem Podcast plaudert Sara Leutenegger offen über ihr Sexleben. Sie verrät, mit wie vielen Männern sie bereits im Bett war und dass sie Frauen attraktiv findet.

» Travestie-Show in Perleberg: Ein ungewöhnlich schillernder Abend

Am Donnerstag verwandelte eine Gruppe heiterer Travestie-Performer das Perleberger Kulturkombinat in einen bunten, glitzernden Zirkus.

» Die Junge Tat vor Gericht: Staatsanwalt fordert ungewöhnlich harte Strafen für Führungsduo

Sechs Exponenten der Rechtsradikalen mussten sich wegen diskriminierender Parolen verantworten. Zentral war die Frage, ob sie unter die Meinungsfreiheit fallen.

» "Wir müssen ins Handeln kommen": Pride-Diskussion stellt sich den "großen Fragen unserer Zeit"

Inmitten der Pride Week lud die HOSI Salzburg gestern zu einem ungewöhnlichen Podiumsgespräch. Unter dem Motto "Die großen Fragen unserer Zeit" diskutierten im voll besetzten Toihaus in der Stadt Salzburg Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Landjugend und der queeren Community. Dabei ging es nicht um LGBTIQ+-Themen, sondern vor allem um Klimawandel, Zusammenhalt und die dringende Notwendigkeit zu handeln.

04. September 2026

» Ausladung von "Queer The Streets": Stadträte und OAT Kempten kritisieren Druck auf Veranstalter

OAT Kempten wollte mit einem Infostand am Festival "Queer The Streets" teilnehmen, wurde aber vom Veranstalter ausgeladen  die Stadt hätte Druck gemacht.

» Experte: AfD nutzt Sprachpolitik als "trojanisches Pferd"

Soziales Verhalten wird in der öffentlichen Kommunikation zunehmend durch psychologische Kategorien beschrieben, beobachtet der Sprachforscher Henning Lobin. Er hat sich mit der Sprachpolitik der AfD befasst

» Männlichkeit: Warum so aggro?

Wie Testosteron zur angeblichen Erklärung männlicher Gewalt wurde. Und warum wir uns solche Mythen trotzdem erzählen.

» "Es gibt zwei Geschlechter": Griechenlands Regierung rudert nach Gender-Eklat zurück

Zwei zusätzliche Klickoptionen auf einer Gesundheitsplattform reichen: Ex-Premier Samaras wittert eine "woke Agenda" und bringt Mitsotakis kurz vor der Wahl in Erklärungsnot.

» Umstrittener Liedermacher sagt Hamburg-Konzert ab

Ein Konzert des politischen Liedermachers Yann Song King in Hamburg-Bergedorf fällt aus. Zuvor hatte ein Bündnis wegen Äußerungen und früherer Auftritte des Musikers protestiert.

» Monika Gruber über LGBTQ: "Gehen Neu-Prüderie entgegen"

Patrick Lindner spricht über sein Zwangsouting. Monika Gruber sieht beim Umgang mit LGBTQ-Menschen eine bedenkliche Entwicklung.

» Uganda: Wie US-Evangelikale und russische Konservative Queerfeindlichkeit fördern

Evangelikale aus den USA und russische Konservative haben eine anti-queere Gesetzgebung in Uganda gefördert. Auch in anderen afrikanischen Staaten zeigt sich ihr Einfluss.

» Der queere Gott der Kirchenväter  ein befreiendes Erbe?

In kühner Metaphorik überträgt die altkirchlicher Theologie weibliche Aspekte auf Gott und Christus. Im Kontext einer unhinterfragten Patriarchatskultur entwickelt diese trans Theologie allerdings kaum befreiend Wirkung für Frauen und trans Personen. Aber ausgerechnet an Pius IX. kann man lernen, dass dies nicht so bleiben muss.

» Pam Pengco: "Die Drag Queen als Bühnenfigur"

Queere Comedy hat sich längst auf deutschen Kleinkunstbühnen etabliert, auch bei der "St. Ingberter Pfanne". In diesem Jahr geht Pam Pengco, Dragqueen aus Köln, ins Rennen. Bekannt ist sie unter anderem aus Formaten wie "NightWash" und "Ladies Night". Ihr großes Talent: Unruhe reinbringen.

» Trash-TV: Toxisch oder Spiegel der Gesellschaft?

"Der Bachelor", "Are You The One?", "Love Island"  die Liste der Reality-TV-Formate ist lang. Oft zu sehen: toxische Verhaltensweisen, Macht- und Grenzüberschreitungen. Was fasziniert an dem Format? Der NDR hat drei Expertinnen zu einem Gespräch darüber getroffen.

» Zweiter CSD in Wismar: Manuela Schwesig und Claudia Roth wollen dabei sein

Am 12. September wird nach der Premiere im Jahr 2024 der zweite Christopher Street Day in Wismar gefeiert. Der Veranstalter haben jetzt mitgeteilt, wann es losgeht, was geplant ist und wer dabei ist.

» "Die Informationslage war nicht optimal"

Extremismusexperte Thomas Mücke fordert Konsequenzen aus dem CSD-Anschlag.

» "Anwesende verängstigt": Anführern der Jungen Tat drohen 6 Monate

Sechs Mitglieder der Jungen Tat stehen in Zürich vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert für die beiden Anführer je sechs Monate unbedingt hinter Gittern.