Ausgewählter Artikel:

» (06.09.2026) Schwäbische

Zahn-OP mit doppelten Handschuhen: Wie alte Ängste vor HIV noch heute Patienten treffen

Eine Infektion mit dem HI-Virus ist behandelbar, die Behandelten sind oft nicht mehr ansteckend. Doch Stigma und Ängste bleiben, weiß man bei der Aidshilfe Tübingen-Reutlingen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. September 2026

» Queerfeministische Initiative: Safer Spaces gegen Rechtsrutsch

Laut und politisch aktiv werden: Wie Rosa e. V. aus Halle auf die Bedrohung von rechts in Sachsen-Anhalt reagiert, erklärt eine Aktivistin.

» USA schieben LGBTQ+-Geflüchtete nach Kamerun ab

Nach ihrer Flucht aus Ghana suchten LGBTQ+-Geflüchtete Schutz in den USA. Stattdessen wurden sie nach Kamerun abgeschoben. Dort sind sie ohne Perspektive, dürfen nicht arbeiten und fürchten erneute Verfolgung.

» Papst Leo XIV. bereitet Debatte zu "Amoris laetitia" vor

2016 veröffentlichte Papst Franziskus "Amoris laetitia", damit öffnete sich die Kirche für geschiedene Katholiken in zweiter Ehe. Nun will sein Nachfolger eine Debatte darüber.

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» Vom Pfleger zur Dragqueen: Bianca Jacksons Travestie-Show im Altenheim

Pfleger Thomas Gürsch (65) überrascht die Senioren eines Pflegeheimes in Norderstedt regelmäßig mit viel Glamour und Gesang.

» Zahn-OP mit doppelten Handschuhen: Wie alte Ängste vor HIV noch heute Patienten treffen

Eine Infektion mit dem HI-Virus ist behandelbar, die Behandelten sind oft nicht mehr ansteckend. Doch Stigma und Ängste bleiben, weiß man bei der Aidshilfe Tübingen-Reutlingen.

» CSD in Erfurt: mehr Rückhalt aber auch mehr Gegenwind

Rund 5.000 Menschen waren beim Erfurter Christopher Street Day dabei. Mit acht großen Trucks und viel guter Laune wurde für die Sichtbarkeit der queeren Gemeinschaft demonstriert. Dabei wurden auch Sorgen geäußert.

» Für Selbstbestimmung: Erste "Trans Pride" zieht durch Mönchengladbach

Mit Regenbogen- und Transflaggen verlief die Demonstration von Rheydt bis nach Gladbach. Die Veranstaltung endet mit einer Kundgebung und einer Drag-Show.

» Trotz Verunsicherung nach Amoklauf zieht die Pride durch Aarau: "Für queere Menschen ist dieses Gefühl nicht neu"

Tausende ziehen am Samstag durch Aarau. Die Demonstration steht nach dem Amoklauf im Schachen und dem Anschlag in Berlin unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.

05. September 2026

» Trans-Personen: Kardinal warnt vor vorschnellen Urteilen

Ein neues Buch beleuchtet Trans-Personen aus Sicht von Wissenschaft, Psychologie, Anthropologie, Theologie und Pastoral. Kardinal Domenico Battaglia hat das Vorwort verfasst  und wirbt für einen respektvollen Umgang.

» Shitstorm nach Antrag in Elmshorn: Das Internet hasst queere Ampelmännchen

Fußgängerampeln sollen in der Stadt auch gleichgeschlechtliches Miteinander zeigen. Ein prominenter Standort ist schon im Blick.

» Trans-Vergewaltigung wirft Fragen zur neuen Gewaltambulanz auf

m Mai wurde eine Transfrau, die wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung medizinische Hilfe benötigte, von zwei Linzer Ordensspitälern weggeschickt. Der Fall hat nun eine Diskussion über die neue Gewaltambulanz losgetreten. S.a.: Vergewaltigte trans Frau zweimal von Krankenhäusern abgewiesen (28.08.2026)

» Sara Leutenegger privat: "Ich hatte schon einmal was mit einer Frau"

In ihrem Podcast plaudert Sara Leutenegger offen über ihr Sexleben. Sie verrät, mit wie vielen Männern sie bereits im Bett war und dass sie Frauen attraktiv findet.

» Travestie-Show in Perleberg: Ein ungewöhnlich schillernder Abend

Am Donnerstag verwandelte eine Gruppe heiterer Travestie-Performer das Perleberger Kulturkombinat in einen bunten, glitzernden Zirkus.

» Die Junge Tat vor Gericht: Staatsanwalt fordert ungewöhnlich harte Strafen für Führungsduo

Sechs Exponenten der Rechtsradikalen mussten sich wegen diskriminierender Parolen verantworten. Zentral war die Frage, ob sie unter die Meinungsfreiheit fallen.

» "Wir müssen ins Handeln kommen": Pride-Diskussion stellt sich den "großen Fragen unserer Zeit"

Inmitten der Pride Week lud die HOSI Salzburg gestern zu einem ungewöhnlichen Podiumsgespräch. Unter dem Motto "Die großen Fragen unserer Zeit" diskutierten im voll besetzten Toihaus in der Stadt Salzburg Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Landjugend und der queeren Community. Dabei ging es nicht um LGBTIQ+-Themen, sondern vor allem um Klimawandel, Zusammenhalt und die dringende Notwendigkeit zu handeln.

04. September 2026

» Ausladung von "Queer The Streets": Stadträte und OAT Kempten kritisieren Druck auf Veranstalter

OAT Kempten wollte mit einem Infostand am Festival "Queer The Streets" teilnehmen, wurde aber vom Veranstalter ausgeladen  die Stadt hätte Druck gemacht.

» Experte: AfD nutzt Sprachpolitik als "trojanisches Pferd"

Soziales Verhalten wird in der öffentlichen Kommunikation zunehmend durch psychologische Kategorien beschrieben, beobachtet der Sprachforscher Henning Lobin. Er hat sich mit der Sprachpolitik der AfD befasst

» Männlichkeit: Warum so aggro?

Wie Testosteron zur angeblichen Erklärung männlicher Gewalt wurde. Und warum wir uns solche Mythen trotzdem erzählen.

» "Es gibt zwei Geschlechter": Griechenlands Regierung rudert nach Gender-Eklat zurück

Zwei zusätzliche Klickoptionen auf einer Gesundheitsplattform reichen: Ex-Premier Samaras wittert eine "woke Agenda" und bringt Mitsotakis kurz vor der Wahl in Erklärungsnot.

» Umstrittener Liedermacher sagt Hamburg-Konzert ab

Ein Konzert des politischen Liedermachers Yann Song King in Hamburg-Bergedorf fällt aus. Zuvor hatte ein Bündnis wegen Äußerungen und früherer Auftritte des Musikers protestiert.