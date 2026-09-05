Ausgewählter Artikel:

» (07.09.2026) katholisch.de

Betroffenenbeirat verlangt Aufklärung der Vorwürfe gegen Anselm Grün

Ein Aufarbeitungsbericht belastet Benediktinerpater Anselm Grün  der will sich an nichts erinnern. Der DBK-Betroffenenbeirat kann das nicht nachvollziehen und verlangt Klarheit darüber, was im Recollectio-Haus geschah.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. September 2026

» Vor der Wahl in Sachsen-Anhalt: Unter der Regenbogenflagge

An einem fünfzigsten Geburtstag besingt ein bärtiger Männerchor die Liebe zwischen Männern. Am nächsten Tag gewinnt die AfD in Sachsen-Anhalt haushoch.

» Betroffenenbeirat verlangt Aufklärung der Vorwürfe gegen Anselm Grün

Ein Aufarbeitungsbericht belastet Benediktinerpater Anselm Grün  der will sich an nichts erinnern. Der DBK-Betroffenenbeirat kann das nicht nachvollziehen und verlangt Klarheit darüber, was im Recollectio-Haus geschah.

» Meta sperrt alle Konten von Mister Gay  und schweigt

Seit seiner Wahl zu Mister Gay Europe steht der Schweizer Michael Pereira in der Öffentlichkeit. Gerne teilt er sein Leben auf Social Media. Doch dann sperrt Meta all seine Konten  und Pereira hat keine Möglichkeit, die Gründe zu erfahren.

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» Dokumentarfilm "Queer Edward II": Kein Auge bleibt trocken

Derek Jarman ist eine queere Kino-Ikone und kämpfte zeitlebens gegen Homophobie. In Venedig feierte nun eine Hommage an den Regisseur und Maler Premiere. "Queer Edward II" ist ein berührender Film, der niemanden kaltlassen sollte

» Sopranist Bruno de Sá: Der Mann mit der hohen Stimme

Wer ihn einmal gehört hat, staunt über die Höhe, die er mit seiner Stimme erreicht. Countertenor? Nein, Sopran! Bruno de Sás Karriere begann beim Festival Bayreuth Baroque als Einspringer  jetzt gehört er dort zu den Stars. Derzeit ist er beim Festival Bayreuth Baroque zu erleben. ARD Klassik ist auf seinem YouTube-Kanal live dabei.

» Queer: SPD, Grüne und Linke wollen Regenbogen-Zebrastreifen am Dasselwall

SPD, Grüne und Linke wollen einen Fußgängerüberweg in Soest dauerhaft mit Regenbogenelementen gestalten lassen. Der Stadtentwicklungsausschuss soll entscheiden.

06. September 2026

» Queerfeministische Initiative: Safer Spaces gegen Rechtsrutsch

Laut und politisch aktiv werden: Wie Rosa e. V. aus Halle auf die Bedrohung von rechts in Sachsen-Anhalt reagiert, erklärt eine Aktivistin.

» USA schieben LGBTQ+-Geflüchtete nach Kamerun ab

Nach ihrer Flucht aus Ghana suchten LGBTQ+-Geflüchtete Schutz in den USA. Stattdessen wurden sie nach Kamerun abgeschoben. Dort sind sie ohne Perspektive, dürfen nicht arbeiten und fürchten erneute Verfolgung.

» Papst Leo XIV. bereitet Debatte zu "Amoris laetitia" vor

2016 veröffentlichte Papst Franziskus "Amoris laetitia", damit öffnete sich die Kirche für geschiedene Katholiken in zweiter Ehe. Nun will sein Nachfolger eine Debatte darüber.

» Vom Pfleger zur Dragqueen: Bianca Jacksons Travestie-Show im Altenheim

Pfleger Thomas Gürsch (65) überrascht die Senioren eines Pflegeheimes in Norderstedt regelmäßig mit viel Glamour und Gesang.

» Zahn-OP mit doppelten Handschuhen: Wie alte Ängste vor HIV noch heute Patienten treffen

Eine Infektion mit dem HI-Virus ist behandelbar, die Behandelten sind oft nicht mehr ansteckend. Doch Stigma und Ängste bleiben, weiß man bei der Aidshilfe Tübingen-Reutlingen.

» CSD in Erfurt: mehr Rückhalt aber auch mehr Gegenwind

Rund 5.000 Menschen waren beim Erfurter Christopher Street Day dabei. Mit acht großen Trucks und viel guter Laune wurde für die Sichtbarkeit der queeren Gemeinschaft demonstriert. Dabei wurden auch Sorgen geäußert.

» Für Selbstbestimmung: Erste "Trans Pride" zieht durch Mönchengladbach

Mit Regenbogen- und Transflaggen verlief die Demonstration von Rheydt bis nach Gladbach. Die Veranstaltung endet mit einer Kundgebung und einer Drag-Show.

» Trotz Verunsicherung nach Amoklauf zieht die Pride durch Aarau: "Für queere Menschen ist dieses Gefühl nicht neu"

Tausende ziehen am Samstag durch Aarau. Die Demonstration steht nach dem Amoklauf im Schachen und dem Anschlag in Berlin unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.

05. September 2026

» Trans-Personen: Kardinal warnt vor vorschnellen Urteilen

Ein neues Buch beleuchtet Trans-Personen aus Sicht von Wissenschaft, Psychologie, Anthropologie, Theologie und Pastoral. Kardinal Domenico Battaglia hat das Vorwort verfasst  und wirbt für einen respektvollen Umgang.

» Shitstorm nach Antrag in Elmshorn: Das Internet hasst queere Ampelmännchen

Fußgängerampeln sollen in der Stadt auch gleichgeschlechtliches Miteinander zeigen. Ein prominenter Standort ist schon im Blick.

» Trans-Vergewaltigung wirft Fragen zur neuen Gewaltambulanz auf

m Mai wurde eine Transfrau, die wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung medizinische Hilfe benötigte, von zwei Linzer Ordensspitälern weggeschickt. Der Fall hat nun eine Diskussion über die neue Gewaltambulanz losgetreten. S.a.: Vergewaltigte trans Frau zweimal von Krankenhäusern abgewiesen (28.08.2026)

» Sara Leutenegger privat: "Ich hatte schon einmal was mit einer Frau"

In ihrem Podcast plaudert Sara Leutenegger offen über ihr Sexleben. Sie verrät, mit wie vielen Männern sie bereits im Bett war und dass sie Frauen attraktiv findet.

» Travestie-Show in Perleberg: Ein ungewöhnlich schillernder Abend

Am Donnerstag verwandelte eine Gruppe heiterer Travestie-Performer das Perleberger Kulturkombinat in einen bunten, glitzernden Zirkus.

» Die Junge Tat vor Gericht: Staatsanwalt fordert ungewöhnlich harte Strafen für Führungsduo

Sechs Exponenten der Rechtsradikalen mussten sich wegen diskriminierender Parolen verantworten. Zentral war die Frage, ob sie unter die Meinungsfreiheit fallen.