Ausgewählter Artikel:

» (08.09.2026) Berliner Morgenpost

Wie geht die queere Community mit dem Wahlergebnis um?

Ein Vorstandsmitglied des LSVD+ Sachsen-Anhalt erzählt, wie aus einem Angriff auf das Regenbogencafé eine Welle der Solidarität entstand  und was ihm angesichts des Wahlergebnisses Hoffnung gibt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. September 2026

» Angriff auf CSD-Mahnmal: Der Baum steht wieder

Erst wurde am Anschlagsort des CSD die Regenbogenbank zerstört, dann noch der Erinnerungsbaum. Die grüne Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger wolle sich nicht einschüchtern lassen.

» David Beer: Zwischen Gucci, Glaube und queerer Identität

Von Switzerland's Next Topmodel bis auf den Gucci-Laufsteg in Mailand: David Beer hat sich vom selbsternannten "Cyberpunk-Streuner" zum Societyboy entwickelt und ist dabei immer sich selbst geblieben. Als schwuler Christ polarisiert er mit seinem Glauben in der Kirche und mit seinen Meinungen auch innerhalb der queeren Community. Bei GenZüri spricht David offen über seinen Weg in die Modewelt, seinen Glauben, seine Sexualität und darüber, warum er sich in keine Schublade stecken lassen will.

» Wie geht die queere Community mit dem Wahlergebnis um?

Ein Vorstandsmitglied des LSVD+ Sachsen-Anhalt erzählt, wie aus einem Angriff auf das Regenbogencafé eine Welle der Solidarität entstand  und was ihm angesichts des Wahlergebnisses Hoffnung gibt.

- Werbung -



» Michel von Känel ist tagsüber Lehrer, abends Dragqueen Paprika

Tagsüber unterrichtet Michel von Känel (29) an einer Oberstufe im Aargau, abends steht er als Dragqueen Paprika auf der Bühne. Im Interview erklärt er, warum Offenheit sein Erfolgsrezept ist.

» Sparstift anderswo: Geldregen für Queer-Zentrum

Während viele Wiener Kulturinstitutionen angesichts des Sparbudgets jeden Cent zweimal umdrehen müssen, kann sich das queere Kulturzentrum QWien über einen warmen Geldregen freuen: Die Stadt hilft mit 78.000 Euro zusätzlich aus, weil den Betreibern 360.000 Euro für den neuen Standort nicht reichen.

07. September 2026

» Vor der Wahl in Sachsen-Anhalt: Unter der Regenbogenflagge

An einem fünfzigsten Geburtstag besingt ein bärtiger Männerchor die Liebe zwischen Männern. Am nächsten Tag gewinnt die AfD in Sachsen-Anhalt haushoch.

» Betroffenenbeirat verlangt Aufklärung der Vorwürfe gegen Anselm Grün

Ein Aufarbeitungsbericht belastet Benediktinerpater Anselm Grün  der will sich an nichts erinnern. Der DBK-Betroffenenbeirat kann das nicht nachvollziehen und verlangt Klarheit darüber, was im Recollectio-Haus geschah.

» Meta sperrt alle Konten von Mister Gay  und schweigt

Seit seiner Wahl zu Mister Gay Europe steht der Schweizer Michael Pereira in der Öffentlichkeit. Gerne teilt er sein Leben auf Social Media. Doch dann sperrt Meta all seine Konten  und Pereira hat keine Möglichkeit, die Gründe zu erfahren.

» Dokumentarfilm "Queer Edward II": Kein Auge bleibt trocken

Derek Jarman ist eine queere Kino-Ikone und kämpfte zeitlebens gegen Homophobie. In Venedig feierte nun eine Hommage an den Regisseur und Maler Premiere. "Queer Edward II" ist ein berührender Film, der niemanden kaltlassen sollte

» Sopranist Bruno de Sá: Der Mann mit der hohen Stimme

Wer ihn einmal gehört hat, staunt über die Höhe, die er mit seiner Stimme erreicht. Countertenor? Nein, Sopran! Bruno de Sás Karriere begann beim Festival Bayreuth Baroque als Einspringer  jetzt gehört er dort zu den Stars. Derzeit ist er beim Festival Bayreuth Baroque zu erleben. ARD Klassik ist auf seinem YouTube-Kanal live dabei.

» Queer: SPD, Grüne und Linke wollen Regenbogen-Zebrastreifen am Dasselwall

SPD, Grüne und Linke wollen einen Fußgängerüberweg in Soest dauerhaft mit Regenbogenelementen gestalten lassen. Der Stadtentwicklungsausschuss soll entscheiden.

06. September 2026

» Queerfeministische Initiative: Safer Spaces gegen Rechtsrutsch

Laut und politisch aktiv werden: Wie Rosa e. V. aus Halle auf die Bedrohung von rechts in Sachsen-Anhalt reagiert, erklärt eine Aktivistin.

» USA schieben LGBTQ+-Geflüchtete nach Kamerun ab

Nach ihrer Flucht aus Ghana suchten LGBTQ+-Geflüchtete Schutz in den USA. Stattdessen wurden sie nach Kamerun abgeschoben. Dort sind sie ohne Perspektive, dürfen nicht arbeiten und fürchten erneute Verfolgung.

» Papst Leo XIV. bereitet Debatte zu "Amoris laetitia" vor

2016 veröffentlichte Papst Franziskus "Amoris laetitia", damit öffnete sich die Kirche für geschiedene Katholiken in zweiter Ehe. Nun will sein Nachfolger eine Debatte darüber.

» Vom Pfleger zur Dragqueen: Bianca Jacksons Travestie-Show im Altenheim

Pfleger Thomas Gürsch (65) überrascht die Senioren eines Pflegeheimes in Norderstedt regelmäßig mit viel Glamour und Gesang.

» Zahn-OP mit doppelten Handschuhen: Wie alte Ängste vor HIV noch heute Patienten treffen

Eine Infektion mit dem HI-Virus ist behandelbar, die Behandelten sind oft nicht mehr ansteckend. Doch Stigma und Ängste bleiben, weiß man bei der Aidshilfe Tübingen-Reutlingen.

» CSD in Erfurt: mehr Rückhalt aber auch mehr Gegenwind

Rund 5.000 Menschen waren beim Erfurter Christopher Street Day dabei. Mit acht großen Trucks und viel guter Laune wurde für die Sichtbarkeit der queeren Gemeinschaft demonstriert. Dabei wurden auch Sorgen geäußert.

» Für Selbstbestimmung: Erste "Trans Pride" zieht durch Mönchengladbach

Mit Regenbogen- und Transflaggen verlief die Demonstration von Rheydt bis nach Gladbach. Die Veranstaltung endet mit einer Kundgebung und einer Drag-Show.

» Trotz Verunsicherung nach Amoklauf zieht die Pride durch Aarau: "Für queere Menschen ist dieses Gefühl nicht neu"

Tausende ziehen am Samstag durch Aarau. Die Demonstration steht nach dem Amoklauf im Schachen und dem Anschlag in Berlin unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.

05. September 2026

» Trans-Personen: Kardinal warnt vor vorschnellen Urteilen

Ein neues Buch beleuchtet Trans-Personen aus Sicht von Wissenschaft, Psychologie, Anthropologie, Theologie und Pastoral. Kardinal Domenico Battaglia hat das Vorwort verfasst  und wirbt für einen respektvollen Umgang.