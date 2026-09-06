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» (09.09.2026) OTV

Multifunktionsplatz wird für eine Stunde zum Klaus-Peter-Beer-Platz

31 Jahre ist es her, dass zwei Neonazis Klaus-Peter Beer in Amberg ermordet haben. Erst 25 Jahre nach seinem Tod und durch anhaltende Proteste wurde Klaus-Peter Beer 2020 als Opfer rechtsextremer Gewalt anerkannt. Damit die Tat nicht in Vergessenheit gerät, hat das Bündnis gegen das Vergessen auch in diesem Jahr wieder bei einer Gedenkveranstaltung an Klaus-Peter Beer erinnert.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. September 2026

» Aktivist zur Lage queerer Menschen in Afrika: "Es ist empörend, zu sehen, wie wenig europäische Nationen tun"

Der in Kenia arbeitende kanadische LGBTQ-Aktivist Michael Bruce über die schwierige Lage queerer Menschen auf dem afrikanischen Kontinent und die problematische Rolle des Westens.

» Nach dem viel diskutierten Fall um Noa-Lynn van Leuven: erneut Transgender-Kontroverse in der Dartswelt

Die Debatte über trans Frauen im Dartsport erhält erneut ein juristisches Nachspiel. Die 29-jährige Samantha Lewis hat eine Diskriminierungsklage eingereicht, nachdem sie von Frauenturnieren ausgeschlossen wurde. Die Spielerin aus dem englischen North Cave nahe Hull behauptet, sie sei wegen ihrer Gendertransition benachteiligt worden.

» Multifunktionsplatz wird für eine Stunde zum Klaus-Peter-Beer-Platz

31 Jahre ist es her, dass zwei Neonazis Klaus-Peter Beer in Amberg ermordet haben. Erst 25 Jahre nach seinem Tod und durch anhaltende Proteste wurde Klaus-Peter Beer 2020 als Opfer rechtsextremer Gewalt anerkannt. Damit die Tat nicht in Vergessenheit gerät, hat das Bündnis gegen das Vergessen auch in diesem Jahr wieder bei einer Gedenkveranstaltung an Klaus-Peter Beer erinnert.

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» Rainer und Eberhard feiern 36 Jahre Liebe und Silberhochzeit

Vor 25 Jahren, am 8. September 2001, gingen Rainer Junker und Eberhard Junker-Schumacher in Lüneburg eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein. Sie waren damit das erste gleichgeschlechtliche Paar der Stadt, das diesen damals neuen rechtlichen Schritt vollzog.

» 50 Jahre die "Muppet Show": Queer, multikulti und verdammt woke

Die "Muppet Show" war mit ihrem Humor und Gästen ihrer Zeit voraus. Bis heute ist sie das beste Beispiel dafür, wie progressive Unterhaltung funktionieren kann.

08. September 2026

» Angriff auf CSD-Mahnmal: Der Baum steht wieder

Erst wurde am Anschlagsort des CSD die Regenbogenbank zerstört, dann noch der Erinnerungsbaum. Die grüne Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger wolle sich nicht einschüchtern lassen.

» David Beer: Zwischen Gucci, Glaube und queerer Identität

Von Switzerland's Next Topmodel bis auf den Gucci-Laufsteg in Mailand: David Beer hat sich vom selbsternannten "Cyberpunk-Streuner" zum Societyboy entwickelt und ist dabei immer sich selbst geblieben. Als schwuler Christ polarisiert er mit seinem Glauben in der Kirche und mit seinen Meinungen auch innerhalb der queeren Community. Bei GenZüri spricht David offen über seinen Weg in die Modewelt, seinen Glauben, seine Sexualität und darüber, warum er sich in keine Schublade stecken lassen will.

» Wie geht die queere Community mit dem Wahlergebnis um?

Ein Vorstandsmitglied des LSVD+ Sachsen-Anhalt erzählt, wie aus einem Angriff auf das Regenbogencafé eine Welle der Solidarität entstand  und was ihm angesichts des Wahlergebnisses Hoffnung gibt.

» Michel von Känel ist tagsüber Lehrer, abends Dragqueen Paprika

Tagsüber unterrichtet Michel von Känel (29) an einer Oberstufe im Aargau, abends steht er als Dragqueen Paprika auf der Bühne. Im Interview erklärt er, warum Offenheit sein Erfolgsrezept ist.

» Sparstift anderswo: Geldregen für Queer-Zentrum

Während viele Wiener Kulturinstitutionen angesichts des Sparbudgets jeden Cent zweimal umdrehen müssen, kann sich das queere Kulturzentrum QWien über einen warmen Geldregen freuen: Die Stadt hilft mit 78.000 Euro zusätzlich aus, weil den Betreibern 360.000 Euro für den neuen Standort nicht reichen.

07. September 2026

» Vor der Wahl in Sachsen-Anhalt: Unter der Regenbogenflagge

An einem fünfzigsten Geburtstag besingt ein bärtiger Männerchor die Liebe zwischen Männern. Am nächsten Tag gewinnt die AfD in Sachsen-Anhalt haushoch.

» Betroffenenbeirat verlangt Aufklärung der Vorwürfe gegen Anselm Grün

Ein Aufarbeitungsbericht belastet Benediktinerpater Anselm Grün  der will sich an nichts erinnern. Der DBK-Betroffenenbeirat kann das nicht nachvollziehen und verlangt Klarheit darüber, was im Recollectio-Haus geschah.

» Meta sperrt alle Konten von Mister Gay  und schweigt

Seit seiner Wahl zu Mister Gay Europe steht der Schweizer Michael Pereira in der Öffentlichkeit. Gerne teilt er sein Leben auf Social Media. Doch dann sperrt Meta all seine Konten  und Pereira hat keine Möglichkeit, die Gründe zu erfahren.

» Dokumentarfilm "Queer Edward II": Kein Auge bleibt trocken

Derek Jarman ist eine queere Kino-Ikone und kämpfte zeitlebens gegen Homophobie. In Venedig feierte nun eine Hommage an den Regisseur und Maler Premiere. "Queer Edward II" ist ein berührender Film, der niemanden kaltlassen sollte

» Sopranist Bruno de Sá: Der Mann mit der hohen Stimme

Wer ihn einmal gehört hat, staunt über die Höhe, die er mit seiner Stimme erreicht. Countertenor? Nein, Sopran! Bruno de Sás Karriere begann beim Festival Bayreuth Baroque als Einspringer  jetzt gehört er dort zu den Stars. Derzeit ist er beim Festival Bayreuth Baroque zu erleben. ARD Klassik ist auf seinem YouTube-Kanal live dabei.

» Queer: SPD, Grüne und Linke wollen Regenbogen-Zebrastreifen am Dasselwall

SPD, Grüne und Linke wollen einen Fußgängerüberweg in Soest dauerhaft mit Regenbogenelementen gestalten lassen. Der Stadtentwicklungsausschuss soll entscheiden.

06. September 2026

» Queerfeministische Initiative: Safer Spaces gegen Rechtsrutsch

Laut und politisch aktiv werden: Wie Rosa e. V. aus Halle auf die Bedrohung von rechts in Sachsen-Anhalt reagiert, erklärt eine Aktivistin.

» USA schieben LGBTQ+-Geflüchtete nach Kamerun ab

Nach ihrer Flucht aus Ghana suchten LGBTQ+-Geflüchtete Schutz in den USA. Stattdessen wurden sie nach Kamerun abgeschoben. Dort sind sie ohne Perspektive, dürfen nicht arbeiten und fürchten erneute Verfolgung.

» Papst Leo XIV. bereitet Debatte zu "Amoris laetitia" vor

2016 veröffentlichte Papst Franziskus "Amoris laetitia", damit öffnete sich die Kirche für geschiedene Katholiken in zweiter Ehe. Nun will sein Nachfolger eine Debatte darüber.

» Vom Pfleger zur Dragqueen: Bianca Jacksons Travestie-Show im Altenheim

Pfleger Thomas Gürsch (65) überrascht die Senioren eines Pflegeheimes in Norderstedt regelmäßig mit viel Glamour und Gesang.