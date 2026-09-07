Ausgewählter Artikel:

» (10.09.2026) evangelisch.de

kreuz & queer Blog: Stark

Gerade Menschen, die es gewohnt sind, sich gegen Normen zu stellen und sich Orte zu schaffen, die nicht vorgesehen sind, haben eine enorme Resilienz und Kraft. Und tatsächlich bringen sie meines Erachten Ressourcen mit, von denen unsere Gesellschaft und Kirche viel lernen kann.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. September 2026

» Queere Ampelfiguren eine Belästigung? Dieses Problem ist selbstgemacht

Der Shitstorm in Elmshorn zeigt, dass Sichtbarkeit von Vielfalt einige provoziert. Gerade deshalb ist sie wichtig.

» Queeres Leben in Sachsen-Anhalt: Nach AfD-Sieg  "Wir müssen jetzt alle zusammenhalten!"

Wie verändert der AfD-Wahlsieg das Leben queerer Menschen in Sachsen-Anhalt? Die Community spricht über Hass, Angst und Zusammenhalt.

» kreuz & queer Blog: Stark

Gerade Menschen, die es gewohnt sind, sich gegen Normen zu stellen und sich Orte zu schaffen, die nicht vorgesehen sind, haben eine enorme Resilienz und Kraft. Und tatsächlich bringen sie meines Erachten Ressourcen mit, von denen unsere Gesellschaft und Kirche viel lernen kann.

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» Mobbing wegen ganz persönlicher Entscheidung: 13-Jährige reagiert mutig

Geboren als Junge, fühlt sich Nina (Name geändert) seit ihrer Kindheit als Mädchen  im Alltag oft ein Spießrutenlauf. Ihre Mutter sucht Unterstützung, doch die Schule zeigt sich wenig kooperativ.

» Konversionsmassnahmen in Waadt und Genf weiterhin vorhanden

Ein neuer Bericht dokumentiert Konversionsmassnahmen in der Westschweiz. Betroffene berichten von den Folgen.

» Queeres Leben in Mecklenburg-Vorpommern: Das Gefühl geben, nicht alleine zu sein

Christian Arnold Krüger organisiert mit dem Verein Queerstrelitz vom CSD bis zu Volleyballturnieren queere Events in Neustrelitz.

» Bistum Münster: Köster nicht mehr Ansprechpartner für queere Menschen

Der frühere Generalvikar war 2022 die erste Person überhaupt in diesem Amt. Wie es nun in der Queer-Pastoral und für ihn weitergeht.

» Anzeigen: Flut an Hasskommentaren nach Pride

Nach der Berichterstattung über die Pride-Parade am Samstag in Salzburg hat der ORF sechs Anzeigen wegen des Verdachtes auf Extremismus bzw. NS-Wiederbetätigung eingebracht. Videos von der Parade lösten in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram eine Flut an Kommentaren aus.

09. September 2026

» Aktivist zur Lage queerer Menschen in Afrika: "Es ist empörend, zu sehen, wie wenig europäische Nationen tun"

Der in Kenia arbeitende kanadische LGBTQ-Aktivist Michael Bruce über die schwierige Lage queerer Menschen auf dem afrikanischen Kontinent und die problematische Rolle des Westens.

» Nach dem viel diskutierten Fall um Noa-Lynn van Leuven: erneut Transgender-Kontroverse in der Dartswelt

Die Debatte über trans Frauen im Dartsport erhält erneut ein juristisches Nachspiel. Die 29-jährige Samantha Lewis hat eine Diskriminierungsklage eingereicht, nachdem sie von Frauenturnieren ausgeschlossen wurde. Die Spielerin aus dem englischen North Cave nahe Hull behauptet, sie sei wegen ihrer Gendertransition benachteiligt worden.

» Multifunktionsplatz wird für eine Stunde zum Klaus-Peter-Beer-Platz

31 Jahre ist es her, dass zwei Neonazis Klaus-Peter Beer in Amberg ermordet haben. Erst 25 Jahre nach seinem Tod und durch anhaltende Proteste wurde Klaus-Peter Beer 2020 als Opfer rechtsextremer Gewalt anerkannt. Damit die Tat nicht in Vergessenheit gerät, hat das Bündnis gegen das Vergessen auch in diesem Jahr wieder bei einer Gedenkveranstaltung an Klaus-Peter Beer erinnert.

» Rainer und Eberhard feiern 36 Jahre Liebe und Silberhochzeit

Vor 25 Jahren, am 8. September 2001, gingen Rainer Junker und Eberhard Junker-Schumacher in Lüneburg eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein. Sie waren damit das erste gleichgeschlechtliche Paar der Stadt, das diesen damals neuen rechtlichen Schritt vollzog.

» 50 Jahre die "Muppet Show": Queer, multikulti und verdammt woke

Die "Muppet Show" war mit ihrem Humor und Gästen ihrer Zeit voraus. Bis heute ist sie das beste Beispiel dafür, wie progressive Unterhaltung funktionieren kann.

08. September 2026

» Angriff auf CSD-Mahnmal: Der Baum steht wieder

Erst wurde am Anschlagsort des CSD die Regenbogenbank zerstört, dann noch der Erinnerungsbaum. Die grüne Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger wolle sich nicht einschüchtern lassen.

» David Beer: Zwischen Gucci, Glaube und queerer Identität

Von Switzerland's Next Topmodel bis auf den Gucci-Laufsteg in Mailand: David Beer hat sich vom selbsternannten "Cyberpunk-Streuner" zum Societyboy entwickelt und ist dabei immer sich selbst geblieben. Als schwuler Christ polarisiert er mit seinem Glauben in der Kirche und mit seinen Meinungen auch innerhalb der queeren Community. Bei GenZüri spricht David offen über seinen Weg in die Modewelt, seinen Glauben, seine Sexualität und darüber, warum er sich in keine Schublade stecken lassen will.

» Wie geht die queere Community mit dem Wahlergebnis um?

Ein Vorstandsmitglied des LSVD+ Sachsen-Anhalt erzählt, wie aus einem Angriff auf das Regenbogencafé eine Welle der Solidarität entstand  und was ihm angesichts des Wahlergebnisses Hoffnung gibt.

» Michel von Känel ist tagsüber Lehrer, abends Dragqueen Paprika

Tagsüber unterrichtet Michel von Känel (29) an einer Oberstufe im Aargau, abends steht er als Dragqueen Paprika auf der Bühne. Im Interview erklärt er, warum Offenheit sein Erfolgsrezept ist.

» Sparstift anderswo: Geldregen für Queer-Zentrum

Während viele Wiener Kulturinstitutionen angesichts des Sparbudgets jeden Cent zweimal umdrehen müssen, kann sich das queere Kulturzentrum QWien über einen warmen Geldregen freuen: Die Stadt hilft mit 78.000 Euro zusätzlich aus, weil den Betreibern 360.000 Euro für den neuen Standort nicht reichen.

07. September 2026

» Vor der Wahl in Sachsen-Anhalt: Unter der Regenbogenflagge

An einem fünfzigsten Geburtstag besingt ein bärtiger Männerchor die Liebe zwischen Männern. Am nächsten Tag gewinnt die AfD in Sachsen-Anhalt haushoch.

» Betroffenenbeirat verlangt Aufklärung der Vorwürfe gegen Anselm Grün

Ein Aufarbeitungsbericht belastet Benediktinerpater Anselm Grün  der will sich an nichts erinnern. Der DBK-Betroffenenbeirat kann das nicht nachvollziehen und verlangt Klarheit darüber, was im Recollectio-Haus geschah.