Ausgewählter Artikel:

» (11.09.2026) Kronen Zeitung

"Queere Hütte" nun doch beim Aufsteirern in Graz

Nach einer Absage Ende Juli scheint sich das Blatt nun doch zu wenden: Der queere Verein RosaLila Pantherinnen wird während des Aufsteirerns mit einer pinken, glitzernden Hütte in der Grazer Herrengasse stehen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. September 2026

» Michael Grünberger: Vom Bergbauernhof zum Präsidenten der Bucerius Law School

Der Präsident der Bucerius Law School, Prof. Michael Grünberger, über seine Kindheit, sein Coming-out und seinen Weg in die Wissenschaft.

» Lucas Fischer über Epilepsie, Coming-out und den Kampf mit sich selbst

Der frühere Turner blickt auf Verletzungen, Rückschläge und ein vorzeitiges Karriereende zurück. Sein Coming-out prägt seine Rolle in der queeren Community.

» "Queere Hütte" nun doch beim Aufsteirern in Graz

Nach einer Absage Ende Juli scheint sich das Blatt nun doch zu wenden: Der queere Verein RosaLila Pantherinnen wird während des Aufsteirerns mit einer pinken, glitzernden Hütte in der Grazer Herrengasse stehen.

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» Ahrensburg: Nach erfolgreichem erstem CSD gründet sich queerer Verein

Das Organisationsteam des CSD Ahrensburg möchte in Zukunft regelmäßig Treffen für die queere Community schaffen.

» Hilfe für queere Familien: Caritas-Stelle fördert Versöhnung in Konflikten

Die Caritas in St. Georg begleitet seit 2019 queere Familien, Jugendliche und Eltern  von Sachfragen bis zu schweren Konflikten.

» Luna Möbius: "Ich weiß, dass ich auf Todeslisten stehe. Machen wir uns nichts vor"

Die AfD holte in Sachsen-Anhalt über 43 Prozent der Stimmen. Trotzdem zieht die trans Aktivistin Luna Möbius zurück nach Halle  und erzählt, was sie Freundinnen und Freunden entgegnet, die das Bundesland verlassen wollen. Ein Gespräch

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» Mobile Beratung gegen Rechtsextremimus: "Die AfD ist die Maschine dieses Normalisierungskurses"

Transfeindlichkeit, aggressiver Nationalismus, Ausbürgerungswünsche: Was früher unsagbar war, gilt heute oft als normale Meinung. Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus sieht im Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt ein Warnsignal für NRW.

» "Abrakadabra": Queere Schöpfungsfeiern

Die biblische Schöpfungserzählung aus queerer Perspektive neu interpretieren und queere Lebensrealitäten stärker in der Kirche sichtbar machen: Das ist das Ziel der ökumenischen Schöpfungsfeier "Abrakadabra", die in Graz, Wien und Linz stattfindet.

» Dana von Suffrin schreibt ein Stück über Ludwig II.: Der Kini kommt ins Münchner Volkstheater

Die Münchner Autorin Dana von Suffrin schreibt über Ludwig II. Christian Stückl inszeniert die Uraufführung an seinem Volkstheater.

» Debatte in sozialen Medien: Was ist eine Frau?

Oft wird das Frau-Sein auf biologische Merkmale und als Opfer von sexualisierter Gewalt reduziert. Das ist verkürzt  und transfeindlich.

10. September 2026

» Queere Ampelfiguren eine Belästigung? Dieses Problem ist selbstgemacht

Der Shitstorm in Elmshorn zeigt, dass Sichtbarkeit von Vielfalt einige provoziert. Gerade deshalb ist sie wichtig.

» Queeres Leben in Sachsen-Anhalt: Nach AfD-Sieg  "Wir müssen jetzt alle zusammenhalten!"

Wie verändert der AfD-Wahlsieg das Leben queerer Menschen in Sachsen-Anhalt? Die Community spricht über Hass, Angst und Zusammenhalt.

» kreuz & queer Blog: Stark

Gerade Menschen, die es gewohnt sind, sich gegen Normen zu stellen und sich Orte zu schaffen, die nicht vorgesehen sind, haben eine enorme Resilienz und Kraft. Und tatsächlich bringen sie meines Erachten Ressourcen mit, von denen unsere Gesellschaft und Kirche viel lernen kann.

» Mobbing wegen ganz persönlicher Entscheidung: 13-Jährige reagiert mutig

Geboren als Junge, fühlt sich Nina (Name geändert) seit ihrer Kindheit als Mädchen  im Alltag oft ein Spießrutenlauf. Ihre Mutter sucht Unterstützung, doch die Schule zeigt sich wenig kooperativ.

» Konversionsmassnahmen in Waadt und Genf weiterhin vorhanden

Ein neuer Bericht dokumentiert Konversionsmassnahmen in der Westschweiz. Betroffene berichten von den Folgen.

» Queeres Leben in Mecklenburg-Vorpommern: Das Gefühl geben, nicht alleine zu sein

Christian Arnold Krüger organisiert mit dem Verein Queerstrelitz vom CSD bis zu Volleyballturnieren queere Events in Neustrelitz.

» Bistum Münster: Köster nicht mehr Ansprechpartner für queere Menschen

Der frühere Generalvikar war 2022 die erste Person überhaupt in diesem Amt. Wie es nun in der Queer-Pastoral und für ihn weitergeht.

» Anzeigen: Flut an Hasskommentaren nach Pride

Nach der Berichterstattung über die Pride-Parade am Samstag in Salzburg hat der ORF sechs Anzeigen wegen des Verdachtes auf Extremismus bzw. NS-Wiederbetätigung eingebracht. Videos von der Parade lösten in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram eine Flut an Kommentaren aus.

09. September 2026

» Aktivist zur Lage queerer Menschen in Afrika: "Es ist empörend, zu sehen, wie wenig europäische Nationen tun"

Der in Kenia arbeitende kanadische LGBTQ-Aktivist Michael Bruce über die schwierige Lage queerer Menschen auf dem afrikanischen Kontinent und die problematische Rolle des Westens.

» Nach dem viel diskutierten Fall um Noa-Lynn van Leuven: erneut Transgender-Kontroverse in der Dartswelt

Die Debatte über trans Frauen im Dartsport erhält erneut ein juristisches Nachspiel. Die 29-jährige Samantha Lewis hat eine Diskriminierungsklage eingereicht, nachdem sie von Frauenturnieren ausgeschlossen wurde. Die Spielerin aus dem englischen North Cave nahe Hull behauptet, sie sei wegen ihrer Gendertransition benachteiligt worden.