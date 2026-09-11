Ausgewählter Artikel:

» (13.09.2026) Nürtinger Zeitung

Kommentar: Wie politisch darf der CSD in Nürtingen sein?

Ein CSD muss politisch sein, sich aber klar von Gewalt und Extremismus abgrenzen, findet der stellvertretende Ressortleiter Matthäus Klemke.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. September 2026

» Außergewöhnliches Finale in Tulln: Duell der einzigen Coming-Out-Profis im Tennis

Das Finale der NÖ Open in Tulln bestreiten am Sonntag der Schweizer Mika Brunold und der Brasilianer Joao Lucas Reis da Silva. Das sind die beiden einzigen Profis, die sich als homosexuell geoutet haben.

» Folsom-Festival in Berlin: 20.000 Besucher feiern Europas Fetischszene

Rund 20.000 Menschen feiern beim Folsom-Festival in Schöneberg die Leder- und Fetischszene. Ein Pferdekostüm kostet 10.000 Euro, Masken geben Sicherheit.

» Pride in Charkiw: "Wir wollen, dass diese Stadt eine europäische Stadt ist"

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen findet die Pride in der ostukrainischen Stadt Charkiw statt. Hass schlägt Queers auch in der Ukraine entgegen.

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» Kommentar: Wie politisch darf der CSD in Nürtingen sein?

Ein CSD muss politisch sein, sich aber klar von Gewalt und Extremismus abgrenzen, findet der stellvertretende Ressortleiter Matthäus Klemke.

12. September 2026

» Nach der Sachsen-Anhalt-Wahl: Die Alternativen zur Alternative

Der Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt war zu erwarten und ist unfassbar zugleich. Wie jetzt weitermachen?

» "Dort fühlen sich Schwule sicherer": Wie in Brasilien  Berliner CDU-Kandidat fordert Videoüberwachung zum Schutz Homosexueller

CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers regt für die Hauptstadt mehr Videoüberwachung an, auch, um vulnerable Gruppen zu schützen. In Brasilien habe ein entsprechendes Vorgehen mehr Sicherheit für Homosexuelle gebracht. Auf Fragen nach dem Kanzler reagierte Evers ausweichend.

» Rechte Positionen an Schulen in NRW: "Dinge, die vor wenigen Jahren noch unsagbar waren, sind kein Tabubruch mehr"

Transfeindlichkeit, aggressiver Nationalismus, Ausbürgerungswünsche: Was früher unsagbar war, gilt heute oft als normale Meinung. Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus sieht im Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt ein Warnsignal für NRW.

» Das wahre "Danish Girl": Transgender-Pionierin Lili Elbe

Für einen weiblichen Körper riskiert die Malerin ihr Leben: Als eine der ersten unterzieht sie sich einer Geschlechtsangleichung. Am 12.9.1931 stirbt sie als Lili Elbe.

» Jolina Mennen bittet Community um Hilfe: "Ich habe Nacktbilder verschickt"

In ihrem Podcast "Prise Chili" hat Jolina Mennen über verschickte Nacktbilder ausgepackt und ihre Community um ein wachsames Auge gebeten.

» FPÖ NÖ tobt: "Regenbogensegen zum Schulstart"

Ein besorgter Vater eines Tafelklasslers im Bezirk Tulln wandte sich erbost an die FPÖ NÖ: Volksschüler werden zum Schulstart unter den Regenbogen gezwungen.

» Mögliche Spuren nach NRW: Reul verweigert Auskunft zu Verbindung von CSD-Attentäter

Die SPD will wissen, ob der CSD-Attentäter Kontakte nach NRW hatte. NRW-Innenminister Reul antwortet nicht konkret und begründet seine Zurückhaltung mit dem Verfahren des Generalbundesanwalts und möglichen Gefahren für Ermittlungen.

» So lief der tödliche Einsatz gegen CSD-Attentäter Abdul Ballout

Zwei Polizeibeamte erschossen den CSD-Attentäter Abdoul B. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren gegen die Beamten ein. So liefen der Einsatz ab.

11. September 2026

» Michael Grünberger: Vom Bergbauernhof zum Präsidenten der Bucerius Law School

Der Präsident der Bucerius Law School, Prof. Michael Grünberger, über seine Kindheit, sein Coming-out und seinen Weg in die Wissenschaft.

» Lucas Fischer über Epilepsie, Coming-out und den Kampf mit sich selbst

Der frühere Turner blickt auf Verletzungen, Rückschläge und ein vorzeitiges Karriereende zurück. Sein Coming-out prägt seine Rolle in der queeren Community.

» "Queere Hütte" nun doch beim Aufsteirern in Graz

Nach einer Absage Ende Juli scheint sich das Blatt nun doch zu wenden: Der queere Verein RosaLila Pantherinnen wird während des Aufsteirerns mit einer pinken, glitzernden Hütte in der Grazer Herrengasse stehen.

» Ahrensburg: Nach erfolgreichem erstem CSD gründet sich queerer Verein

Das Organisationsteam des CSD Ahrensburg möchte in Zukunft regelmäßig Treffen für die queere Community schaffen.

» Hilfe für queere Familien: Caritas-Stelle fördert Versöhnung in Konflikten

Die Caritas in St. Georg begleitet seit 2019 queere Familien, Jugendliche und Eltern  von Sachfragen bis zu schweren Konflikten.

» Luna Möbius: "Ich weiß, dass ich auf Todeslisten stehe. Machen wir uns nichts vor"

Die AfD holte in Sachsen-Anhalt über 43 Prozent der Stimmen. Trotzdem zieht die trans Aktivistin Luna Möbius zurück nach Halle  und erzählt, was sie Freundinnen und Freunden entgegnet, die das Bundesland verlassen wollen. Ein Gespräch

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» Mobile Beratung gegen Rechtsextremimus: "Die AfD ist die Maschine dieses Normalisierungskurses"

Transfeindlichkeit, aggressiver Nationalismus, Ausbürgerungswünsche: Was früher unsagbar war, gilt heute oft als normale Meinung. Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus sieht im Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt ein Warnsignal für NRW.

» "Abrakadabra": Queere Schöpfungsfeiern

Die biblische Schöpfungserzählung aus queerer Perspektive neu interpretieren und queere Lebensrealitäten stärker in der Kirche sichtbar machen: Das ist das Ziel der ökumenischen Schöpfungsfeier "Abrakadabra", die in Graz, Wien und Linz stattfindet.