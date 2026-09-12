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» (15.09.2026) radio3

Die Frage des Tages: Ist es wichtig, die Regenbogen-Bank zu erneuern?

Zwei Wochen nach ihrer Zerstörung ist die Regenbogen-Bank im Berliner Tiergarten gestern wieder aufgestelllt worden. Auch der neu gepflanzte Ahornbaum, der eine Woche später von Unbekannten aus der Erde gerissen worden war, wurde gestern wieder eingepflanzt. Bei dem islamistischen Anschlag auf den Christopher Street Day wurden am 25. Juli eine Frau getötet und 31 Menschen verletzt. Die Bank war als Zeichen für eine offene Gesellschaft und Solidarität mit der queeren Community am Ort des Anschlags errichtet worden. Um die Bedeutung solcher Symbole geht es heute in unserer Frage des Tages an den Autor und Journalisten Claudius Seidl. Wir fragen ihn: Ist es wichtig, die Regenbogen-Bank zu erneuern?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. September 2026

» André (29) ist homosexuell: "Ich wollte nicht schwul sein. Ich wollte dazugehören"

André Kratsch beleidigte Schwule, pfiff Frauen hinterher und spielte den harten Kerl  dabei wusste er schon als Kind, dass er Männer liebt. "Ich wollte nicht schwul sein. Ich wollte dazugehören", blickt er heute schamvoll auf sein Verhalten zurück.

» Die Frage des Tages: Ist es wichtig, die Regenbogen-Bank zu erneuern?

Zwei Wochen nach ihrer Zerstörung ist die Regenbogen-Bank im Berliner Tiergarten gestern wieder aufgestelllt worden. Auch der neu gepflanzte Ahornbaum, der eine Woche später von Unbekannten aus der Erde gerissen worden war, wurde gestern wieder eingepflanzt. Bei dem islamistischen Anschlag auf den Christopher Street Day wurden am 25. Juli eine Frau getötet und 31 Menschen verletzt. Die Bank war als Zeichen für eine offene Gesellschaft und Solidarität mit der queeren Community am Ort des Anschlags errichtet worden. Um die Bedeutung solcher Symbole geht es heute in unserer Frage des Tages an den Autor und Journalisten Claudius Seidl. Wir fragen ihn: Ist es wichtig, die Regenbogen-Bank zu erneuern?

» Solidarisch gegen rechtsextreme Angriffe: Wie sich Südbrandenburg wehrt

Brandanschläge, Angriffe auf Jugendclubs und Bedrohungen: In der Lausitz erleben engagierte Menschen zunehmend rechte Gewalt. Die Initiative "Sichere Orte" lässt sich davon nicht einschüchtern. Doch nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt wird die Frage dringlicher: Wie können sich Betroffene schützen?

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» "Nächstes Jahr werde ich wieder auf den CSD gehen"

Beim Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day Ende Juli kam eine Person ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Hier erzählen drei Menschen, die beim CSD-Attentat waren, wie sie den Tag und das Danach erlebt haben

» Und die Menschheit bewegt sich doch!

Der antiqueere Backlash ist ernst, das macht Angst. Woraus ich gerade jetzt Kraft ziehe.

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» Transfrau will erste queere Karnevalsprinzessin werden

Pat Kako Palm hat in Bonn ein queeres Damenkomitee gegründet. 2027 startet es erstmals in die Session  mit eigener Prinzessin.

» Vogelschuss in Erkelenz: Erkelenzer Schützengeschichte dank zweier Premieren

Der Vogelschuss auf der Burg feierte seine Rückkehr  und brachte eine besondere Premiere: Patrick Stakenborg und sein Partner Rafael Lersmacher bilden das erste queere Ehrenkönigspaar der Erkelenzer Bruderschaft.

» Nach AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt: Queere Studierende kämpfen ums Bleiben

Was tun, wenn die Partei, die queere Projekte abschaffen will, fast 44 Prozent der Stimmen bekommt? Die queere Studierendenschaft Magdeburg hat eine klare Antwort: bleiben. Und kämpfen

Kostenloses Probeabo nötig

14. September 2026

» Queeres Leben braucht Verbündete  an jedem Tag

2500 Teilnehmende gingen beim Wuppertaler Christopher Street Day für die Rechte der LGBTQ-Community, Vielfalt und Antifaschismus auf die Straße.

» LGBTIQ-Razzien in der Türkei: Repressionen als Gradmesser des Demokratieabbaus

Präsident Recep Tayyip Erdogan geht mit aller Härte gegen Minderheiten und politische Gegner vor. Sein Ziel: das Ende der säkularen Republik.

» Basketball: "Entscheidend ist der Wille, alle miteinzubeziehen"

Über das FLINTA-Basketballteam von Roter Stern Berlin, ungeklärte Fragen innerhalb der Verbände zur Geschlechtsidentität und den Aufbau einer eigenen Liga. Ein Gespräch mit Emma Rieve und Otto Wind o Foto: Roter Stern Berlin 2012 e.V.

» "Je ländlicher die Region, desto größer die Feindseligkeiten"

Der homosexuelle Influencer, Stylist und Gastronom Jeldos Stecker hat im Allgäu eine schlimme Erfahrung gemacht. Er wurde körperlich attackiert und als "Transenvieh" beschimpft.

13. September 2026

» CSD-Demos in Halle und Wismar: Bunte Mehrheit gegen die AfD

Nach dem AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt ist der CSD in Halle viermal so groß wie 2025. ln Wismar macht man sich Mut vor den Landtagswahlen am Sonntag.

» Außergewöhnliches Finale in Tulln: Duell der einzigen Coming-Out-Profis im Tennis

Das Finale der NÖ Open in Tulln bestreiten am Sonntag der Schweizer Mika Brunold und der Brasilianer Joao Lucas Reis da Silva. Das sind die beiden einzigen Profis, die sich als homosexuell geoutet haben.

» Folsom-Festival in Berlin: 20.000 Besucher feiern Europas Fetischszene

Rund 20.000 Menschen feiern beim Folsom-Festival in Schöneberg die Leder- und Fetischszene. Ein Pferdekostüm kostet 10.000 Euro, Masken geben Sicherheit.

» Pride in Charkiw: "Wir wollen, dass diese Stadt eine europäische Stadt ist"

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen findet die Pride in der ostukrainischen Stadt Charkiw statt. Hass schlägt Queers auch in der Ukraine entgegen.

» Kommentar: Wie politisch darf der CSD in Nürtingen sein?

Ein CSD muss politisch sein, sich aber klar von Gewalt und Extremismus abgrenzen, findet der stellvertretende Ressortleiter Matthäus Klemke.

12. September 2026

» Nach der Sachsen-Anhalt-Wahl: Die Alternativen zur Alternative

Der Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt war zu erwarten und ist unfassbar zugleich. Wie jetzt weitermachen?

» "Dort fühlen sich Schwule sicherer": Wie in Brasilien  Berliner CDU-Kandidat fordert Videoüberwachung zum Schutz Homosexueller

CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers regt für die Hauptstadt mehr Videoüberwachung an, auch, um vulnerable Gruppen zu schützen. In Brasilien habe ein entsprechendes Vorgehen mehr Sicherheit für Homosexuelle gebracht. Auf Fragen nach dem Kanzler reagierte Evers ausweichend.

» Rechte Positionen an Schulen in NRW: "Dinge, die vor wenigen Jahren noch unsagbar waren, sind kein Tabubruch mehr"

Transfeindlichkeit, aggressiver Nationalismus, Ausbürgerungswünsche: Was früher unsagbar war, gilt heute oft als normale Meinung. Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus sieht im Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt ein Warnsignal für NRW.