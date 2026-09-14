Ausgewählter Artikel:

» (17.09.2026) Frankfurter Rundschau

Warum HIV trotz neuer Therapien so schwer zu besiegen ist

Weltweit wird daran geforscht, die Infektion nicht nur in Schach zu halten, sondern zu überwinden. Doch die Suche nach einer Heilung bleibt tückisch.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. September 2026

» Russlanddeutsche und die CDU: Fremdeln mit einem offen schwulen Spitzenkandidaten

Russlanddeutsche galten lange Zeit als treue CDU-Wähler. Doch nun geht der Trend in Richtung AfD. Das hat Gründe. Eine Spurensuche

» Barbaros Altug über Queerfeindlichkeit und Razzien in der Türkei

In der Türkei geht die Justiz gerade mit voller Härte gegen queere Menschen vor. In 15 Städten sind AktivistInnen und Vorstandsmitglieder von Vereinen, die sich für Gleichberechtigung der LGBTQI-Community Menschen einsetzen, verhaftet worden, Büros und Clubs wurden durchsucht, oft auch geschlossen. Dabei ist Homosexualität in der Türkei nicht strafbar. Katja Weber spricht auf radio3 mit dem im Berliner Exil lebenden Schriftsteller Barbaros Altuğ über die Verfolgung  und wie sie sein Leben und Schreiben beeinflusst.

» Jeder Jeck ist anders?: Dann müssen wir auch so handeln

Köln gilt als offen, tolerant und vielfältig. Trotzdem ist die Zahl der queerfeindlichen Straftaten im vergangenen Jahr gestiegen. Das hat mich beschäftigt. Denn eine Stadt ist nicht deshalb tolerant, weil sie es von sich behauptet. Sondern weil ihre Menschen es jeden Tag aufs Neue zeigen.

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» Warum HIV trotz neuer Therapien so schwer zu besiegen ist

Weltweit wird daran geforscht, die Infektion nicht nur in Schach zu halten, sondern zu überwinden. Doch die Suche nach einer Heilung bleibt tückisch.

» "Es geht um Freiheit": Olivia Jones richtet klare Worte an die Gesellschaft

Der Weg nach St. Pauli war für Olivia Jones alles andere als leicht. Heute macht ihre Geschichte vielen Menschen Mut.

» Reaktion auf CSD-Anschlag: Prävention nicht vergessen

Die Regierung legt ein ganz vernünftiges 10-Punkte-Programm gegen Islamismus vor. Entscheidend ist aber, was darin zu kurz kommt.

» Sehen & übersehen werden: Queere Figuren im seriellen Erzählen

Auch im dritten Jahr der Seriesly Berlin bleibt Diversity ein Dauerthema, etwa beim hochinteressanten Panel über queere Figuren heteronormativer Serien zum Beispiel. Jan Freitag über einen Podiumsbesuch beim Branchengipfel.

16. September 2026

» Roland Riebeling: Kölner "Tatort"-Star spricht über seine ungewöhnliche Familie

Roland Riebeling ist vielen als Kommissar Norbert Jütte aus dem Kölner "Tatort" bekannt. Privat lebt der Schauspieler in einer Regenbogenfamilie mit seinem Mann, einem Mütterpaar und zwei Söhnen.

» Berufungsverhandlung im Fall Maja T. beginnt

Maja T. war nach ihrer rechtswidrigen Auslieferung in Ungarn zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nun steht der Termin für die Berufung.

» Deutschland hält Ghana und Senegal weiter für sichere Herkunftsstaaten  LGBTIQ-Rechte bleiben problematisch

Deutschland stuft Ghana und Senegal weiter als sichere Herkunftsstaaten ein, sieht aber bei Menschenrechten und Schutzquoten erhöhten Beobachtungsbedarf.

» Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern: Dieses schwule Paar bangt um sein Zuhause

Christian Arnold Krüger ist als schwuler Mann nach Mecklenburg zurückgekehrt, wo schon sein Urgroßvater lebte. Mit seinem Verlobten Jens baut er das alte Gasthaus zum neuen Zuhause um. Doch wird ein Tag im September ihren Plan durchkreuzen?

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15. September 2026

» André (29) ist homosexuell: "Ich wollte nicht schwul sein. Ich wollte dazugehören"

André Kratsch beleidigte Schwule, pfiff Frauen hinterher und spielte den harten Kerl  dabei wusste er schon als Kind, dass er Männer liebt. "Ich wollte nicht schwul sein. Ich wollte dazugehören", blickt er heute schamvoll auf sein Verhalten zurück.

» Die Frage des Tages: Ist es wichtig, die Regenbogen-Bank zu erneuern?

Zwei Wochen nach ihrer Zerstörung ist die Regenbogen-Bank im Berliner Tiergarten gestern wieder aufgestelllt worden. Auch der neu gepflanzte Ahornbaum, der eine Woche später von Unbekannten aus der Erde gerissen worden war, wurde gestern wieder eingepflanzt. Bei dem islamistischen Anschlag auf den Christopher Street Day wurden am 25. Juli eine Frau getötet und 31 Menschen verletzt. Die Bank war als Zeichen für eine offene Gesellschaft und Solidarität mit der queeren Community am Ort des Anschlags errichtet worden. Um die Bedeutung solcher Symbole geht es heute in unserer Frage des Tages an den Autor und Journalisten Claudius Seidl. Wir fragen ihn: Ist es wichtig, die Regenbogen-Bank zu erneuern?

» Solidarisch gegen rechtsextreme Angriffe: Wie sich Südbrandenburg wehrt

Brandanschläge, Angriffe auf Jugendclubs und Bedrohungen: In der Lausitz erleben engagierte Menschen zunehmend rechte Gewalt. Die Initiative "Sichere Orte" lässt sich davon nicht einschüchtern. Doch nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt wird die Frage dringlicher: Wie können sich Betroffene schützen?

» "Nächstes Jahr werde ich wieder auf den CSD gehen"

Beim Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day Ende Juli kam eine Person ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Hier erzählen drei Menschen, die beim CSD-Attentat waren, wie sie den Tag und das Danach erlebt haben

» Und die Menschheit bewegt sich doch!

Der antiqueere Backlash ist ernst, das macht Angst. Woraus ich gerade jetzt Kraft ziehe.

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» Transfrau will erste queere Karnevalsprinzessin werden

Pat Kako Palm hat in Bonn ein queeres Damenkomitee gegründet. 2027 startet es erstmals in die Session  mit eigener Prinzessin.

» Vogelschuss in Erkelenz: Erkelenzer Schützengeschichte dank zweier Premieren

Der Vogelschuss auf der Burg feierte seine Rückkehr  und brachte eine besondere Premiere: Patrick Stakenborg und sein Partner Rafael Lersmacher bilden das erste queere Ehrenkönigspaar der Erkelenzer Bruderschaft.

» Nach AfD-Erfolg in Sachsen-Anhalt: Queere Studierende kämpfen ums Bleiben

Was tun, wenn die Partei, die queere Projekte abschaffen will, fast 44 Prozent der Stimmen bekommt? Die queere Studierendenschaft Magdeburg hat eine klare Antwort: bleiben. Und kämpfen

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14. September 2026

» Queeres Leben braucht Verbündete  an jedem Tag

2500 Teilnehmende gingen beim Wuppertaler Christopher Street Day für die Rechte der LGBTQ-Community, Vielfalt und Antifaschismus auf die Straße.