Ausgewählter Artikel:

» (18.09.2026) Amnesty International

Trans* Personen in den USA: Frontalangriff per Präsidialdekret

Die Regierung unter Donald Trump verabschiedet seit 2025 immer wieder Gesetze und Maßnahmen, die trans* Personen in den USA das Leben schwer machen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. September 2026

» Queere Weinernte: Wenn Gemeinschaft zählt und jede Hand willkommen ist

Im Burgenland hat bereits die Weinernte begonnen. KURIER TV war bei einer Traubenlese mit dabei, die für gelebte Gemeinschaft und Vielfalt steht.

» Neufahrner Queertreff: "Ich hätte mir in meiner Jugend so einen Ort gewünscht"

Seit Januar findet in Neufahrn ein Queertreff für junge Menschen statt. Die AfD will ihn einstellen, queere Menschen bezeichnet die Fraktion als "psychisch krank". Und nun? Natürlich machen sie weiter, sagen die Organisatoren. Jetzt erst recht.

» Im Garten des britischen Filmemachers Derek Jarman

Der britische Künstler Derek Jarman ist bekannt für seine virtuosen Filme. Als AIDS-Aktivist spielte er eine wichtige Rolle in Zeiten der Thatcher-Regierung. Für sein Meisterstück hielt er einen Garten, den er an einem entlegenen Ort am Ärmelkanal anlegte.

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» Drag-Nonne Schwester Lucretia: Was hinter dem Mann mit pinkem Bart steckt

Glitzer, Rüschen, pinker Bart und ein weiß geschminktes Gesicht: Beim CSD in Regensburg fällt Schwester Lucretia sofort auf. Hinter der Drag-Nonne steckt ein Mann aus Regensburg, der seit 2018 Teil der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz ist.

» Erster CSD in Fürstenfeldbruck: Route geändert  Start jetzt am Landratsamt

Der Christopher-Street-Day am 17. Oktober zieht nun vom Landratsamt durch die Innenstadt. Die Abschlusskundgebung findet nicht auf dem Volksfestplatz, sondern auf dem Viehmarktplatz statt.

» Tiziana Gulino: The Voice-Siegerin über Coming-out und Liebe zur besten Freundin

Nach dem Sieg bei "The Voice of Switzerland" stand Tiziana Gulino im Rampenlicht. Im Rückblick erzählt sie von ihrem Coming-out und einer schwierigen Zeit.

» Trans* Personen in den USA: Frontalangriff per Präsidialdekret

Die Regierung unter Donald Trump verabschiedet seit 2025 immer wieder Gesetze und Maßnahmen, die trans* Personen in den USA das Leben schwer machen.

» Queere Climate Fiction von Pol Guasch: Der Körper, der verfällt, während andere über ihn sprechen

"Auf den Händen brennt das Paradies" ist eine sprachgewaltige Dystopie über die Klimakatastrophe und eine Aids-Pandemie. Pol Guaschs Roman fasziniert und überfordert.

» "Crime Daheim"-Special: Neue Miniserie zum Fall Klaus-Peter Beer

Bis heute ist das Verbrechen an Klaus-Peter Beer, der 1995 in Amberg von zwei Neonazis getötet wurde, im kollektiven Gedächtnis präsent. Die erste Folge der Serie beleuchtet sein Leben, seinen Tod und die juristische Aufarbeitung der Tat.

» Queerer Podcast, Sophia Sailer, Podcasterin, "Ich versuche, mich nicht einschüchtern zu lassen"

Offen über Sex sprechen, das ist manchmal, wie ein fest sitzendes Pflaster abzureißen, sagt Sophia Sailer, die zusammen mit Dimi Strakakis beim BR den queeren Podcast "Willkommen im Club" moderiert. Dass sie dafür beleidigt und bedroht wird, versucht sie, gelassen zu nehmen. Mit welchen Vorurteilen die LGBTQ-Community zu kämpfen hat, wie sie vom Allgäu nach Berlin kam und wie sie aktuell ihre Liebe lebt, das erzählt Sophia Sailer bei Thorsten Otto.

» Immer weniger junge Frauen heterosexuell

Eine US-Studie unter Studierenden zeigt einen deutlichen Gender-Gap bei der sexuellen Orientierung. Die Autor:innen führen das auf den geschlechterpolitischen Wandel zurück

17. September 2026

» Russlanddeutsche und die CDU: Fremdeln mit einem offen schwulen Spitzenkandidaten

Russlanddeutsche galten lange Zeit als treue CDU-Wähler. Doch nun geht der Trend in Richtung AfD. Das hat Gründe. Eine Spurensuche

» Barbaros Altug über Queerfeindlichkeit und Razzien in der Türkei

In der Türkei geht die Justiz gerade mit voller Härte gegen queere Menschen vor. In 15 Städten sind AktivistInnen und Vorstandsmitglieder von Vereinen, die sich für Gleichberechtigung der LGBTQI-Community Menschen einsetzen, verhaftet worden, Büros und Clubs wurden durchsucht, oft auch geschlossen. Dabei ist Homosexualität in der Türkei nicht strafbar. Katja Weber spricht auf radio3 mit dem im Berliner Exil lebenden Schriftsteller Barbaros Altuğ über die Verfolgung  und wie sie sein Leben und Schreiben beeinflusst.

» Jeder Jeck ist anders?: Dann müssen wir auch so handeln

Köln gilt als offen, tolerant und vielfältig. Trotzdem ist die Zahl der queerfeindlichen Straftaten im vergangenen Jahr gestiegen. Das hat mich beschäftigt. Denn eine Stadt ist nicht deshalb tolerant, weil sie es von sich behauptet. Sondern weil ihre Menschen es jeden Tag aufs Neue zeigen.

» Warum HIV trotz neuer Therapien so schwer zu besiegen ist

Weltweit wird daran geforscht, die Infektion nicht nur in Schach zu halten, sondern zu überwinden. Doch die Suche nach einer Heilung bleibt tückisch.

» "Es geht um Freiheit": Olivia Jones richtet klare Worte an die Gesellschaft

Der Weg nach St. Pauli war für Olivia Jones alles andere als leicht. Heute macht ihre Geschichte vielen Menschen Mut.

» Reaktion auf CSD-Anschlag: Prävention nicht vergessen

Die Regierung legt ein ganz vernünftiges 10-Punkte-Programm gegen Islamismus vor. Entscheidend ist aber, was darin zu kurz kommt.

» Sehen & übersehen werden: Queere Figuren im seriellen Erzählen

Auch im dritten Jahr der Seriesly Berlin bleibt Diversity ein Dauerthema, etwa beim hochinteressanten Panel über queere Figuren heteronormativer Serien zum Beispiel. Jan Freitag über einen Podiumsbesuch beim Branchengipfel.

16. September 2026

» Roland Riebeling: Kölner "Tatort"-Star spricht über seine ungewöhnliche Familie

Roland Riebeling ist vielen als Kommissar Norbert Jütte aus dem Kölner "Tatort" bekannt. Privat lebt der Schauspieler in einer Regenbogenfamilie mit seinem Mann, einem Mütterpaar und zwei Söhnen.

» Berufungsverhandlung im Fall Maja T. beginnt

Maja T. war nach ihrer rechtswidrigen Auslieferung in Ungarn zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nun steht der Termin für die Berufung.