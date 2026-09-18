Ausgewählter Artikel:

» (20.09.2026) Wiener Zeitung

Fußball: Küssende Frauen. Warum keine Männer?

Die Wiener Austria zeigt in einer Werbekampagne zwei sich küssende Frauen  und erntet europaweit Aufsehen. Es bleibt die Frage: Wäre ein männliches Paar im kernigen Fußballumfeld nicht das mutigere Zeichen gewesen?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. September 2026

» Grüne kritisieren Blockade der Koalition bei Grundgesetzreform

Der Bundesrat hatte sich dafür ausgesprochen, den Schutz queerer Menschen ins Grundgesetz aufzunehmen. Passiert ist seitdem: nichts.

» Erste Homo-Ehe Boliviens: "Wir wollen nicht die Letzten sein"

Fabiana Bánzer und Scarlett Rocha haben geheiratet. Ende gut, alles gut? Mitnichten, es gibt noch noch viel zu tun für Queers in Lateinamerika.

» Fußball: Küssende Frauen. Warum keine Männer?

Die Wiener Austria zeigt in einer Werbekampagne zwei sich küssende Frauen  und erntet europaweit Aufsehen. Es bleibt die Frage: Wäre ein männliches Paar im kernigen Fußballumfeld nicht das mutigere Zeichen gewesen?

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» SPÖ drängt auf Aktionsplan gegen Hasskriminalität

Die SPÖ und die Homosexuelle Initiative (HOSI) drängen auf härteres Vorgehen gegen Hasskriminalität. Ein im Vorjahr angekündigterNationaler Aktionsplan soll im Herbst an den Start gehen.

» Wessen Familie ist sicher?

In Berlin demonstrieren queere Menschen gegen Razzien in der Türkei. Pauschale Schuldzuweisungen an Muslim*innen weisen sie zurück.

» "Bleibt sichtbar, bleibt laut": So war die erste Pride-Parade in Jüterbog

Mit viel Glitzer und bunten Fahnen demonstrierten 350 Teilnehmer für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transpersonen. Die Stimmung war fröhlich. Von Passanten gab es Zuspruch.

» Türkei: Nach Razzien gegen LGBTQ-Vereine  was bedeutet das für Urlauber?

In der Türkei wurden zahlreiche LGBTQ-Aktivisten festgenommen. Wie schätzen Reise-Experten die gegenwärtige Lage für queere Türkei-Urlauber ein?

» "Ich wollte nicht aus der Reihe tanzen"  Homosexualität im Spitzensport

Leo Dillier ist einer der wenigen Spitzensportler, die sich als homosexuell geoutet haben. Als Beachvolleyball-Profi hat er seine Sexualität lange verheimlicht.

19. September 2026

» CDU und Fetischkultur: Ganz in Schwarz

Berlin ist links, heißt es. Dabei könnten die Konservativen die Abgeordnetenhauswahl wieder gewinnen. Wer sie wählt? Ein Besuch beim Fetisch-Festival.

» Die Wahrheit: Volxfest Wiesn mit Dosenbier

Das Oktoberfest wird dieses Jahr von einem schwulen grünen OB eröffnet. Deutschland ist final in die Hände von Linksversifften gefallen.

» "Endlich!": Erster Christopher Street Day in Weilheim

Am Samstag feiert Weilheim seinen ersten CSD  mit Demozug, Kundgebung und Infoständen. Vor allem Jugendliche sollen dabei zu Wort kommen.

» 40 Jahre Aids-Hilfe Krefeld: "Die Aids-Hilfe hat mir das Leben sehr erleichtert"

Seit 40 Jahren gibt es die Aids-Hilfe Krefeld. In dieser Zeit hat sich viel verändert  im gesamten Zeitraum nicht immer nur zum Guten. Heute ist HIV nicht heilbar, aber Menschen sterben nicht mehr an Aids. Gesellschaftlich ist noch viel zu tun.

» Stimme für die Drag-Kultur erheben

Sie existieren erst seit einige Monaten: die Ulmer Diven. Die vier Hobbykünstlerinnen wollen mit ihren Darbietungen nicht nur die queere Szene begeistern.

» Regisseure über Schwulsein im Alter: "Wie zeigt man einen 76-jährigen Mann beim Sex?"

Offen schwul im Pflegeheim? Die Regisseure Aitor Arregi und Jose Mari Goenaga erzählen in dem Film "Maspalomas" von Heimkehr und über Queersein im Alter.

» Candy Crash: Papa & Drag Queen über queere Elternschaft und Leihmutterschaft

Die bekannte deutsche Dragqueen Candy Crash lebt mit ihrem Partner und ihrem gemeinsamen Kind in L.A. Mit Elisabeth spricht Candy über das Elternsein, darüber, warum sie sich in den USA für eine Leihmutter entschieden haben, und über Hass im Netz.

18. September 2026

» Queere Weinernte: Wenn Gemeinschaft zählt und jede Hand willkommen ist

Im Burgenland hat bereits die Weinernte begonnen. KURIER TV war bei einer Traubenlese mit dabei, die für gelebte Gemeinschaft und Vielfalt steht.

» Neufahrner Queertreff: "Ich hätte mir in meiner Jugend so einen Ort gewünscht"

Seit Januar findet in Neufahrn ein Queertreff für junge Menschen statt. Die AfD will ihn einstellen, queere Menschen bezeichnet die Fraktion als "psychisch krank". Und nun? Natürlich machen sie weiter, sagen die Organisatoren. Jetzt erst recht.

» Im Garten des britischen Filmemachers Derek Jarman

Der britische Künstler Derek Jarman ist bekannt für seine virtuosen Filme. Als AIDS-Aktivist spielte er eine wichtige Rolle in Zeiten der Thatcher-Regierung. Für sein Meisterstück hielt er einen Garten, den er an einem entlegenen Ort am Ärmelkanal anlegte.

» Drag-Nonne Schwester Lucretia: Was hinter dem Mann mit pinkem Bart steckt

Glitzer, Rüschen, pinker Bart und ein weiß geschminktes Gesicht: Beim CSD in Regensburg fällt Schwester Lucretia sofort auf. Hinter der Drag-Nonne steckt ein Mann aus Regensburg, der seit 2018 Teil der Schwestern der Perpetuellen Indulgenz ist.

» Erster CSD in Fürstenfeldbruck: Route geändert  Start jetzt am Landratsamt

Der Christopher-Street-Day am 17. Oktober zieht nun vom Landratsamt durch die Innenstadt. Die Abschlusskundgebung findet nicht auf dem Volksfestplatz, sondern auf dem Viehmarktplatz statt.