Ausgewählter Artikel:

» (21.09.2026) seemoz

Wie sicher sind queere Personen in der Region?

Im Juli diesen Jahres kam es zu einem islamistischen Terroranschlag am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD). Der Schock und die Betroffenheit über diese schreckliche Tat waren auch in der Region groß. In diesem Beitrag beleuchtet unser Autor Till Seiler die Frage, wie sicher queere Menschen im Landkreis Konstanz sind.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. September 2026

» Homophobe und rassistische Sprüche an Bundeswehr-Uni? Soldat vor Gericht

Ein Soldat soll Kameraden und Vorgesetzte homophob und rassistisch beleidigt sowie zwei Menschen bedroht haben. Jetzt steht er vor Gericht.

» Liebe ehemalige Unions-Wähler*innen

Eure Wut auf die angebliche Woke-Ideologie hat Euch so sehr zu blinden Ideologen gemacht, dass Ihr tatsächlich glauben wolltet, die Grünen seien die größte Gefahr und nicht die Faschisten.

» Wie geht's, Thomas Hitzlsperger?

Der Ex-Nationalspieler spricht über die harten Anfänge in England und die Erkenntnis, dass das Leben weit über den Platz hinausgeht.

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» Eine Krone zwischen zwei Welten

Lo Colby findet in Thailand zur Heimat ihrer Mutter und zu eigenen Wurzeln.

» Konversionstherapien: "Das heutige Recht greift nicht"

Der Bundesrat anerkennt erstmals die Schäden durch Konversionstherapien, will vorerst aber kein Verbot schaffen. Lea Blattner, Präsidentin des Vereins Zwischenraum Schweiz und selbst Betroffene, erklärt, warum ihr das nicht reicht.

» Wie sicher sind queere Personen in der Region?

Im Juli diesen Jahres kam es zu einem islamistischen Terroranschlag am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD). Der Schock und die Betroffenheit über diese schreckliche Tat waren auch in der Region groß. In diesem Beitrag beleuchtet unser Autor Till Seiler die Frage, wie sicher queere Menschen im Landkreis Konstanz sind.

» Die "Queen of Rap" hat ihr Königreich verloren  was ist mit Nicki Minaj passiert?

Nicki Minaj ist eine der prägendsten Rapperinnen überhaupt. Sie galt als Ikone der queeren Gemeinschaft, kritisierte die harte Migrationspolitik und gab US-Präsident Donald Trump immer wieder kontra. Heute steht sie an seiner Seite. Wie kam es zu diesem Sinneswandel?

» Heimliche Aufnahmen mit Smart Glasses: Eine neue Angst für Flinta*

Nach einem Übergriff bewegt unsere Kolumnistin sich verängstigt im öffentlichen Raum. Dazu tragen alle bei, die Smart Glasses tragen.

20. September 2026

» Grüne kritisieren Blockade der Koalition bei Grundgesetzreform

Der Bundesrat hatte sich dafür ausgesprochen, den Schutz queerer Menschen ins Grundgesetz aufzunehmen. Passiert ist seitdem: nichts.

» Erste Homo-Ehe Boliviens: "Wir wollen nicht die Letzten sein"

Fabiana Bánzer und Scarlett Rocha haben geheiratet. Ende gut, alles gut? Mitnichten, es gibt noch noch viel zu tun für Queers in Lateinamerika.

» Fußball: Küssende Frauen. Warum keine Männer?

Die Wiener Austria zeigt in einer Werbekampagne zwei sich küssende Frauen  und erntet europaweit Aufsehen. Es bleibt die Frage: Wäre ein männliches Paar im kernigen Fußballumfeld nicht das mutigere Zeichen gewesen?

» SPÖ drängt auf Aktionsplan gegen Hasskriminalität

Die SPÖ und die Homosexuelle Initiative (HOSI) drängen auf härteres Vorgehen gegen Hasskriminalität. Ein im Vorjahr angekündigterNationaler Aktionsplan soll im Herbst an den Start gehen.

» Wessen Familie ist sicher?

In Berlin demonstrieren queere Menschen gegen Razzien in der Türkei. Pauschale Schuldzuweisungen an Muslim*innen weisen sie zurück.

» "Bleibt sichtbar, bleibt laut": So war die erste Pride-Parade in Jüterbog

Mit viel Glitzer und bunten Fahnen demonstrierten 350 Teilnehmer für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transpersonen. Die Stimmung war fröhlich. Von Passanten gab es Zuspruch.

» Türkei: Nach Razzien gegen LGBTQ-Vereine  was bedeutet das für Urlauber?

In der Türkei wurden zahlreiche LGBTQ-Aktivisten festgenommen. Wie schätzen Reise-Experten die gegenwärtige Lage für queere Türkei-Urlauber ein?

» "Ich wollte nicht aus der Reihe tanzen"  Homosexualität im Spitzensport

Leo Dillier ist einer der wenigen Spitzensportler, die sich als homosexuell geoutet haben. Als Beachvolleyball-Profi hat er seine Sexualität lange verheimlicht.

19. September 2026

» CDU und Fetischkultur: Ganz in Schwarz

Berlin ist links, heißt es. Dabei könnten die Konservativen die Abgeordnetenhauswahl wieder gewinnen. Wer sie wählt? Ein Besuch beim Fetisch-Festival.

» Die Wahrheit: Volxfest Wiesn mit Dosenbier

Das Oktoberfest wird dieses Jahr von einem schwulen grünen OB eröffnet. Deutschland ist final in die Hände von Linksversifften gefallen.

» "Endlich!": Erster Christopher Street Day in Weilheim

Am Samstag feiert Weilheim seinen ersten CSD  mit Demozug, Kundgebung und Infoständen. Vor allem Jugendliche sollen dabei zu Wort kommen.

» 40 Jahre Aids-Hilfe Krefeld: "Die Aids-Hilfe hat mir das Leben sehr erleichtert"

Seit 40 Jahren gibt es die Aids-Hilfe Krefeld. In dieser Zeit hat sich viel verändert  im gesamten Zeitraum nicht immer nur zum Guten. Heute ist HIV nicht heilbar, aber Menschen sterben nicht mehr an Aids. Gesellschaftlich ist noch viel zu tun.