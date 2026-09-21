Ausgewählter Artikel:

» (23.09.2026) Journal Frankfurt

Safer Space für queere Community: Switchboard für "Musikkneipe des Jahres" nominiert

Es winken 5000 Euro Preisgeld: Das queere Kulturzentrum Switchboard ist bereits zum zweiten Mal für den Publikumsaward der Gema "Musikkneipe des Jahres" nominiert. Seit einigen Tagen kann man online abstimmen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. September 2026

» Safer Space für queere Community: Switchboard für "Musikkneipe des Jahres" nominiert

Es winken 5000 Euro Preisgeld: Das queere Kulturzentrum Switchboard ist bereits zum zweiten Mal für den Publikumsaward der Gema "Musikkneipe des Jahres" nominiert. Seit einigen Tagen kann man online abstimmen.

» "Wir sind hier"  Zanele Muholis Weg der Befreiung durch Sichtbarkeit

Anfang Oktober erhält die nonbinäre Künstler*in Zanele Muholi aus Johannesburg in Göteborg den Hasselblad Foundation International Award, einen der höchstdotierten Fotopreise weltweit. Eine verdiente Ehrung für eine Persönlichkeit, für die Kunst und Aktivismus untrennbar Hand in Hand gehen. Erfreulicherweise punktet das Foto Arsenal Wien aktuell mit der Personale "We Are Here", die Einblick in Muholis wichtigste Projekte gewährt.

» Nationalrat beharrt auf erleichterter Stiefkindadoption

Wunschmütter und Wunschväter sollen ihre Stiefkinder schneller adoptieren können als heute. Daran hält der Nationalrat fest, um die Kinder rechtlich abzusichern.

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» Falscher Eindruck  Video stellt zwei CSD-Auftritte als SPD-Wahlkampf dar

In einem im Internet verbreiteten Video tritt ein Transmann als Drag-Performer auf einer Bühne auf. Dazwischen sind Aufnahmen von der SPD-Politikerin Saskia Esken zu sehen. Durch den schnellen Schnitt entsteht der Eindruck, der Transmann und Esken seien bei derselben aktuellen Veranstaltung aufgetreten  möglicherweise sogar im Rahmen eines SPD-Wahlkampfs. Doch stammen die Aufnahmen tatsächlich von demselben Ort und derselben Veranstaltung?

» Vielfalt, Freiheit  und Gehalten Sein

Vielfalt erleben bedeutet, sich Fremden auszusetzen. Das erfordert Mut, den gerade der christliche Glaube stärken kann, meint unser Autor Wolfgang Schürger. Glaubende sind wie Herbstdrachen: Sie leben in der Freiheit des Himmels, aber sind fest gegründet am Boden.

» Podiumsgespräch über queere Kunst

Der "Queere Geschichte(n)"-Talk am vergangenen Freitag im Polnischen Institut Düsseldorf hat Raum geboten für Begegnung, Austausch und Reflexion über die Bedeutung queerer Perspektiven in Kunst und Gesellschaft.

22. September 2026

» Fehlerkultur im Aktivismus: Scheitern ist schön

Manchmal gehen Dinge schief, auch in sozialen Bewegungen. Aber dafür weiß man, wie es beim nächsten Mal besser geht. Drei Aktivist*innen erzählen.

» Online-Kommentarspalten zu queeren Themen erfreuen sich unliebsamer Beliebtheit

Der Kommentar zum Kommentar von Steffi Kürten

» Meta sperrt Werbung für Virginia-Woolf-Theaterstück wegen Feminismus

"Wir lehnen Ihre Anzeige ab": Ein Theater in Barcelona wollte auf Facebook und Instagram für eine Virginia-Woolf-Adaption werben. Metas System hielt das für unzulässig  gab allerdings Tipps, um die Regeln zu umgehen.

» Was jungen, queeren Menschen bei uns Angst macht

In Sankt Augustin informiert heute erstmals ein Aktionstag über queere Angebote im Rhein-Sieg-Kreis.

» Vier Jahre nach dem Coming-out: Krzikallas Weg nach München

Nach knapp eineinhalb Jahrzehnten beim SC DHfK Leipzig schloss sich Lucas Krzikalla den Münchner Panthern in der Regionalliga an. Im exklusiven Interview sprach der 32-Jährige über seinen Weg nach München und sein Coming-out vor vier Jahren.

21. September 2026

» Von Remscheid ins "Time Magazine": Wolfgang Tillmans gilt als einer der einflussreichsten Künstler der Welt

Jedes Jahr kürt das amerikanische Magazin die 100 wichtigsten Menschen der Kulturszene. Erneut ist der bergische Fotokünstler dabei, nun in einer neuen Ausgabe. Warum die Amerikaner den Remscheider direkt neben Banksy und Gerhard Richter sehen.

» H. G. Wells' "Die Zeitmaschine" als queere Neuinterpretation: "Ich kann mich in diese Zeit hineinversetzen"

Der Berliner Comiczeichner Thilo Krapp hat "Die Zeitmaschine" als Graphic Novel umgesetzt. Hier spricht er über gesellschaftliche Restriktionen und die Frage, wie man einen Klassiker neu erzählt.

» 350 Menschen beim ersten Christopher Street Day in Weilheim

Der erste Weilheimer CSD verlief nach Polizeiangaben friedlich. Zwei Organisatorinnen hatten nach dem Berliner Anschlag überlegt, die Demo abzusagen.

» Homophobe und rassistische Sprüche an Bundeswehr-Uni? Soldat vor Gericht

Ein Soldat soll Kameraden und Vorgesetzte homophob und rassistisch beleidigt sowie zwei Menschen bedroht haben. Jetzt steht er vor Gericht.

» Liebe ehemalige Unions-Wähler*innen

Eure Wut auf die angebliche Woke-Ideologie hat Euch so sehr zu blinden Ideologen gemacht, dass Ihr tatsächlich glauben wolltet, die Grünen seien die größte Gefahr und nicht die Faschisten.

» Eine Krone zwischen zwei Welten

Lo Colby findet in Thailand zur Heimat ihrer Mutter und zu eigenen Wurzeln.

» Konversionstherapien: "Das heutige Recht greift nicht"

Der Bundesrat anerkennt erstmals die Schäden durch Konversionstherapien, will vorerst aber kein Verbot schaffen. Lea Blattner, Präsidentin des Vereins Zwischenraum Schweiz und selbst Betroffene, erklärt, warum ihr das nicht reicht.

» Wie sicher sind queere Personen in der Region?

Im Juli diesen Jahres kam es zu einem islamistischen Terroranschlag am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD). Der Schock und die Betroffenheit über diese schreckliche Tat waren auch in der Region groß. In diesem Beitrag beleuchtet unser Autor Till Seiler die Frage, wie sicher queere Menschen im Landkreis Konstanz sind.

» Die "Queen of Rap" hat ihr Königreich verloren  was ist mit Nicki Minaj passiert?

Nicki Minaj ist eine der prägendsten Rapperinnen überhaupt. Sie galt als Ikone der queeren Gemeinschaft, kritisierte die harte Migrationspolitik und gab US-Präsident Donald Trump immer wieder kontra. Heute steht sie an seiner Seite. Wie kam es zu diesem Sinneswandel?