Ausgewählter Artikel:

» (25.09.2026) Blick

Schweiz schafft schwules russisches Paar aus  trotz Attacke: "Das ist unser Ende  wir kommen ins Gefängnis!"

Zwei schwule Russen müssen die Schweiz bis Oktober verlassen. Ihnen drohen in ihrer Heimat Repressionen und Gefängnis. Das SEM und das Bundesverwaltungsgericht sehen jedoch keine ausreichende Gefahr und lehnen Asyl ab.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. September 2026

» Zehn Monate auf Bewährung für Jurassica Parka  Nina Queer: "Milde dieser Strafe unfassbar"

Nach der Verurteilung von Jurassica Parka rechnet Nina Queer im KURIER mit der Berliner Dragqueen ab. Besonders das Strafmaß sorgt für Empörung.

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Zwei schwule Russen müssen die Schweiz bis Oktober verlassen. Ihnen drohen in ihrer Heimat Repressionen und Gefängnis. Das SEM und das Bundesverwaltungsgericht sehen jedoch keine ausreichende Gefahr und lehnen Asyl ab.

» Wessen Familie ist sicher? Solidarität mit queeren Menschen in der Türkei

An unsere Geschwister: Prominente Künstler*innen und Autor*innen sind schockiert über die massiven Angriffe auf queere Menschen und LGBTQ-Organisationen in der Türkei. Wir dokumentieren ihre Stellungnahme

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» Nach Schlägerattacke: Mit Designkleidern neu gestartet

Gerichtsverfahren sind oft auf die Angeklagten fokussiert  die Opfer bleiben zumeist im Hintergrund. In Augsburg erzählt nun einer der Betroffenen seine Geschichte selbst: Modedesigner Cihan Günes hat eine homophobe Gewaltattacke nur knapp überlebt.

» Kinderpornoskandal um Dragqueen Jurassica Parka: Ein Urteil fast so abscheulich wie die Tat

Jurassica Parka wurde wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Inhalte zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Eine Schande!

» Gleichstellungsgesetz  Sexuelle Orientierung bleibt aussen vor

Bei der Arbeit soll niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt werden, weder direkt noch indirekt. Der Ständerat hat es abgelehnt, neu auch Nachteile wegen der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung explizit im Gleichstellungsgesetz zu verbieten.

» Berlin-Schweizer: "Vor den Linken habe ich mehr Angst als vor AfD"

Beni Durrer und sein Mann wollen endgültig weg aus Berlin. Nach der Wahl sieht der Schweizer keine Entspannung und überrascht mit seiner Sicht auf die AfD.

» 5 Jahre "Ehe für alle": "Wir brauchen mehr Diversität auf Leitungsebene"

Fünf Jahre nach der Abstimmung über die "Ehe für alle" blickt Michel Rudin, EKS-Ratsmitglied und ehemaliger Co-Präsident von Pink Cross, auf die gesellschaftlichen Veränderungen zurück. Die reformierte Kirche sieht er beim Thema Diversität auf gutem Weg. Luft nach oben gebe es jedoch auf Führungsebene.

» Queere Hütte kämpft um Rückkehr beim Aufsteirern 2027

Beim Aufsteirern war die queere Hütte heuer wieder in der Grazer Innenstadt vertreten, allerdings nicht als offizieller Teil des Festivals. Nun wollen die RosaLila PantherInnen ihre Rückkehr für 2027 erreichen.

» Dritter CSD: Verden ist und bleibt queer

Am Samstag, 26. September, feiert Verden ab 13 Uhr seinen dritten Christopher Street Day auf dem Rathausvorplatz. Eine Person wird dort von Gewalterfahrungen berichten, die sie erleben musste.

» Christopher Street Day in Fürstenfeldbruck

Am 17. Oktober findet in Fürstenfeldbruck der erste Christopher Street Day mit Umzug durch die Innenstadt statt. Oberbürgermeister Götz betont Toleranz und Offenheit in der Stadt.

» Linken-Mitglied zu Antisemitismus: "Die Partei ist keine antisemitische Partei"

Die queer-jüdische Aktivistin Rosa Jellinek verteidigt die Linke  fordert aber von Genoss*innen, die Sorgen jüdischer Menschen ernster zu nehmen.

24. September 2026

» "Thiel shall not pass": Queere Gandalfs gegen Thiel-Springer-Geschmuse

Gegen die Preisverleihung von Peter Thiel durch den Springer-Verlag sind am Donnerstag Proteste angekündigt  wissenschaftlich und kreativ.

» "Ich will nicht zittern müssen". Epistemische (Un)Gerechtigkeit am Lebensende

In einer heterogenen Gesellschaft haben Menschen ganz unterschiedliche Konzepte von ihrem Sterben und vom Tod. Zählt ihr Wissen in der letzten Phase ihres Lebens?

» Gegen Rassismus und Hass: Zanele Muholis stolze Bilder im Foto Arsenal Wien

Der international bekannte Star der Fotografieszene setzt sich seit mehr als 20 Jahren für die Sichtbarkeit von schwarzen queeren Menschen aus Südafrika ein. Eine Begegnung

» Kanton Luzern: Broschüre zu LGBTI-Rechten neu aufgelegt

Im Kanton Luzern weist die Dienststelle Soziales auf die neu aufgelegte Broschüre "Was gilt? LGBTI  meine Rechte" hin. Neu behandelt sie auch die Blutspende.

23. September 2026

» SVP: Geschlechtsänderung im Pass soll wieder schwieriger werden

Der Eklat um eine Transfrau im Marzili-Bad diesen Sommer erreicht nun definitiv Bundesbern. Die SVP fordert in einem Vorstoss, dass die Änderung des Geschlechts im Pass wieder schwieriger werden müsse. SP-Nationalrätin Tamara Funiciello warnt eindringlich, dass jede Erschwernis das Leben von Transmenschen gefährde.

» Safer Space für queere Community: Switchboard für "Musikkneipe des Jahres" nominiert

Es winken 5000 Euro Preisgeld: Das queere Kulturzentrum Switchboard ist bereits zum zweiten Mal für den Publikumsaward der Gema "Musikkneipe des Jahres" nominiert. Seit einigen Tagen kann man online abstimmen.

» "Wir sind hier"  Zanele Muholis Weg der Befreiung durch Sichtbarkeit

Anfang Oktober erhält die nonbinäre Künstler*in Zanele Muholi aus Johannesburg in Göteborg den Hasselblad Foundation International Award, einen der höchstdotierten Fotopreise weltweit. Eine verdiente Ehrung für eine Persönlichkeit, für die Kunst und Aktivismus untrennbar Hand in Hand gehen. Erfreulicherweise punktet das Foto Arsenal Wien aktuell mit der Personale "We Are Here", die Einblick in Muholis wichtigste Projekte gewährt.

» Nationalrat beharrt auf erleichterter Stiefkindadoption

Wunschmütter und Wunschväter sollen ihre Stiefkinder schneller adoptieren können als heute. Daran hält der Nationalrat fest, um die Kinder rechtlich abzusichern.