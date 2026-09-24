Ausgewählter Artikel:

» (26.09.2026) SWR

Lesbisches Leben in der Pfalz: "Das Bad in der Frauenmenge hat mich glücklich gemacht"

Danielle Regnault organisierte in den 70ern Demos und fand in einem Frauenzentrum erstmals Freiheit. Als Pfarrerin und Lehrerin in der Pfalz blieb aber immer die Frage: Wie offen lesbisch darf sie leben?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. September 2026

» Wiener Unternehmen Flintaxi will sich als Taxialternative etablieren

Mittlerweile ist Sima D. mit ihrem Flintaxi für Frauen, Lesben, Inter-, nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen nicht mehr allein auf Wiens Straßen unterwegs. Ihr nächstes Ziel: eine eigene Vermittlungsplattform

» Lesbisches Leben in der Pfalz: "Das Bad in der Frauenmenge hat mich glücklich gemacht"

Danielle Regnault organisierte in den 70ern Demos und fand in einem Frauenzentrum erstmals Freiheit. Als Pfarrerin und Lehrerin in der Pfalz blieb aber immer die Frage: Wie offen lesbisch darf sie leben?

» Zoff nach Schulaufgabe: "Mein Sohn soll sich nicht schminken müssen!"  Vater entsetzt von Schulaufgabe

Als ihr Junge von einer Kunststunde erzählt, sind die Eltern fassungslos. Doch die Erklärung der Schule lässt die Geschichte in einem anderen Licht erscheinen.

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» Seit einem Jahr schafft dieser Verein Raum für Vielfalt an der Müritz

Die Sichtbarkeit der queeren Gemeinschaft wächst in der Region. Dafür sorgt der Verein Queer am See mit Stammtischen, Karaoke-Abend, CSD und vielem weiteren.

25. September 2026

» Zehn Monate auf Bewährung für Jurassica Parka  Nina Queer: "Milde dieser Strafe unfassbar"

Nach der Verurteilung von Jurassica Parka rechnet Nina Queer im KURIER mit der Berliner Dragqueen ab. Besonders das Strafmaß sorgt für Empörung.

» Schweiz schafft schwules russisches Paar aus  trotz Attacke: "Das ist unser Ende  wir kommen ins Gefängnis!"

Zwei schwule Russen müssen die Schweiz bis Oktober verlassen. Ihnen drohen in ihrer Heimat Repressionen und Gefängnis. Das SEM und das Bundesverwaltungsgericht sehen jedoch keine ausreichende Gefahr und lehnen Asyl ab.

» Wessen Familie ist sicher? Solidarität mit queeren Menschen in der Türkei

An unsere Geschwister: Prominente Künstler*innen und Autor*innen sind schockiert über die massiven Angriffe auf queere Menschen und LGBTQ-Organisationen in der Türkei. Wir dokumentieren ihre Stellungnahme

» Nach Schlägerattacke: Mit Designkleidern neu gestartet

Gerichtsverfahren sind oft auf die Angeklagten fokussiert  die Opfer bleiben zumeist im Hintergrund. In Augsburg erzählt nun einer der Betroffenen seine Geschichte selbst: Modedesigner Cihan Günes hat eine homophobe Gewaltattacke nur knapp überlebt.

» Kinderpornoskandal um Dragqueen Jurassica Parka: Ein Urteil fast so abscheulich wie die Tat

Jurassica Parka wurde wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Inhalte zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Eine Schande!

» Gleichstellungsgesetz  Sexuelle Orientierung bleibt aussen vor

Bei der Arbeit soll niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt werden, weder direkt noch indirekt. Der Ständerat hat es abgelehnt, neu auch Nachteile wegen der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung explizit im Gleichstellungsgesetz zu verbieten.

» Berlin-Schweizer: "Vor den Linken habe ich mehr Angst als vor AfD"

Beni Durrer und sein Mann wollen endgültig weg aus Berlin. Nach der Wahl sieht der Schweizer keine Entspannung und überrascht mit seiner Sicht auf die AfD.

» 5 Jahre "Ehe für alle": "Wir brauchen mehr Diversität auf Leitungsebene"

Fünf Jahre nach der Abstimmung über die "Ehe für alle" blickt Michel Rudin, EKS-Ratsmitglied und ehemaliger Co-Präsident von Pink Cross, auf die gesellschaftlichen Veränderungen zurück. Die reformierte Kirche sieht er beim Thema Diversität auf gutem Weg. Luft nach oben gebe es jedoch auf Führungsebene.

» Queere Hütte kämpft um Rückkehr beim Aufsteirern 2027

Beim Aufsteirern war die queere Hütte heuer wieder in der Grazer Innenstadt vertreten, allerdings nicht als offizieller Teil des Festivals. Nun wollen die RosaLila PantherInnen ihre Rückkehr für 2027 erreichen.

» Dritter CSD: Verden ist und bleibt queer

Am Samstag, 26. September, feiert Verden ab 13 Uhr seinen dritten Christopher Street Day auf dem Rathausvorplatz. Eine Person wird dort von Gewalterfahrungen berichten, die sie erleben musste.

» Christopher Street Day in Fürstenfeldbruck

Am 17. Oktober findet in Fürstenfeldbruck der erste Christopher Street Day mit Umzug durch die Innenstadt statt. Oberbürgermeister Götz betont Toleranz und Offenheit in der Stadt.

» Linken-Mitglied zu Antisemitismus: "Die Partei ist keine antisemitische Partei"

Die queer-jüdische Aktivistin Rosa Jellinek verteidigt die Linke  fordert aber von Genoss*innen, die Sorgen jüdischer Menschen ernster zu nehmen.

24. September 2026

» "Thiel shall not pass": Queere Gandalfs gegen Thiel-Springer-Geschmuse

Gegen die Preisverleihung von Peter Thiel durch den Springer-Verlag sind am Donnerstag Proteste angekündigt  wissenschaftlich und kreativ.

» "Ich will nicht zittern müssen". Epistemische (Un)Gerechtigkeit am Lebensende

In einer heterogenen Gesellschaft haben Menschen ganz unterschiedliche Konzepte von ihrem Sterben und vom Tod. Zählt ihr Wissen in der letzten Phase ihres Lebens?

» Gegen Rassismus und Hass: Zanele Muholis stolze Bilder im Foto Arsenal Wien

Der international bekannte Star der Fotografieszene setzt sich seit mehr als 20 Jahren für die Sichtbarkeit von schwarzen queeren Menschen aus Südafrika ein. Eine Begegnung

» Kanton Luzern: Broschüre zu LGBTI-Rechten neu aufgelegt

Im Kanton Luzern weist die Dienststelle Soziales auf die neu aufgelegte Broschüre "Was gilt? LGBTI  meine Rechte" hin. Neu behandelt sie auch die Blutspende.