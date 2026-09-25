Ausgewählter Artikel:

» (27.09.2026) Deutsche Welle

"Für das Vaterland sterben": Propaganda an Russlands Schulen

Russlands Behörden wollen Kinder schon früh zur Loyalität erziehen. Schüler aus Nowosibirsk haben der DW von ihren Erfahrungen mit der "patriotischen Erziehung" im Unterricht erzählt  und ob sie der Propaganda glauben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. September 2026

» Queer-Personen öfter von Gewalt betroffen

Betroffene berichten von Pöbeleien, Beschimpfungen, Anspucken, sexuellen Übergriffen, Mobbing und auch brutalen Schlägen. LGBTIQ+-Personen sind häufiger von Gewalt betroffen als andere. Laut einer EU-Befragung hat sogar jeder Zehnte schon einen queerfeindlichen Angriff erlebt. Die nackten Zahlen der Studie zeigen aber eines nicht: Die Betroffenen, die sich oft gerade in einer schweren Phase befinden, empfinden nach solchen Attacken enorme Scham.

» Queerfeindliche Gewalt nimmt zu  Hälfte der Täter minderjährig

Die Gewalt gegen Menschen aus der so genannten LGBTQ+-Gemeinschaft nimmt in Belgien deutlich zu. Das zeigen Zahlen aus dem Justizministerium. Fast die Hälfte aller Täter sind Minderjährige.

» "Für das Vaterland sterben": Propaganda an Russlands Schulen

Russlands Behörden wollen Kinder schon früh zur Loyalität erziehen. Schüler aus Nowosibirsk haben der DW von ihren Erfahrungen mit der "patriotischen Erziehung" im Unterricht erzählt  und ob sie der Propaganda glauben.

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» Alina Zeichen erhält Maria Tusch-Frauenpreis

Alina Zeichen ist am Freitag mit dem Maria Tusch-Frauenpreis ausgezeichnet worden. Die Kulturmanagerin setzt sich in zahlreichen Initiativen für Frauen und Gleichstellung ein. Sie ist außerdem Gründerin und Obfrau des Vereins KD Barba, der jungen Frauen, Trans- und Interpersonen die Möglichkeit gibt, durch Kunst als (Rollen)-Vorbilder aufzutreten.

» Corona-Krawall: Lesbische Bar kippt die Maskenpflicht, Gäste toben vor Wut

In einer kleinen Bar in den USA gilt immer noch Maskenpflicht. Als sie fallen sollte, hagelte es Boykottaufrufe.

» Vier Monate bedingte Haft nach Hass-Kommentaren

Er habe nichts gegen Schwule und Lesben, versichert ein 29-jähriger Vorarlberger am Landesgericht Feldkirch. Dennoch postete der einschlägig Vorbestrafte abwertenden Kommentare zum Christopher Street Day.

» Wie sicher fühlen sich queere Bernauer

Wie hat sich seit dem Anschlag auf den Berliner CSD das Lebensgefühl der queeren Community in Bernau verändert? Wir treffen queere Bernauer, die sich auf den CSD in ihrer Stadt vorbereiten. Welche Erwartungen haben sie?

26. September 2026

» Verfassungsschützer zu CSD-Anschlag: "Da geht es um Menschenfeindlichkeit."

Rechtsextremisten und Islamisten sind eine Gefahr für queere Menschen. Der Verfassungsschützer Thorge Koehler erklärt, welche Strategien sie nutzen.

» Wiener Unternehmen Flintaxi will sich als Taxialternative etablieren

Mittlerweile ist Sima D. mit ihrem Flintaxi für Frauen, Lesben, Inter-, nichtbinäre, Trans- und Agender-Personen nicht mehr allein auf Wiens Straßen unterwegs. Ihr nächstes Ziel: eine eigene Vermittlungsplattform

» Lesbisches Leben in der Pfalz: "Das Bad in der Frauenmenge hat mich glücklich gemacht"

Danielle Regnault organisierte in den 70ern Demos und fand in einem Frauenzentrum erstmals Freiheit. Als Pfarrerin und Lehrerin in der Pfalz blieb aber immer die Frage: Wie offen lesbisch darf sie leben?

» Zoff nach Schulaufgabe: "Mein Sohn soll sich nicht schminken müssen!"  Vater entsetzt von Schulaufgabe

Als ihr Junge von einer Kunststunde erzählt, sind die Eltern fassungslos. Doch die Erklärung der Schule lässt die Geschichte in einem anderen Licht erscheinen.

» Seit einem Jahr schafft dieser Verein Raum für Vielfalt an der Müritz

Die Sichtbarkeit der queeren Gemeinschaft wächst in der Region. Dafür sorgt der Verein Queer am See mit Stammtischen, Karaoke-Abend, CSD und vielem weiteren.

25. September 2026

» Zehn Monate auf Bewährung für Jurassica Parka  Nina Queer: "Milde dieser Strafe unfassbar"

Nach der Verurteilung von Jurassica Parka rechnet Nina Queer im KURIER mit der Berliner Dragqueen ab. Besonders das Strafmaß sorgt für Empörung.

» Schweiz schafft schwules russisches Paar aus  trotz Attacke: "Das ist unser Ende  wir kommen ins Gefängnis!"

Zwei schwule Russen müssen die Schweiz bis Oktober verlassen. Ihnen drohen in ihrer Heimat Repressionen und Gefängnis. Das SEM und das Bundesverwaltungsgericht sehen jedoch keine ausreichende Gefahr und lehnen Asyl ab.

» Wessen Familie ist sicher? Solidarität mit queeren Menschen in der Türkei

An unsere Geschwister: Prominente Künstler*innen und Autor*innen sind schockiert über die massiven Angriffe auf queere Menschen und LGBTQ-Organisationen in der Türkei. Wir dokumentieren ihre Stellungnahme

» Nach Schlägerattacke: Mit Designkleidern neu gestartet

Gerichtsverfahren sind oft auf die Angeklagten fokussiert  die Opfer bleiben zumeist im Hintergrund. In Augsburg erzählt nun einer der Betroffenen seine Geschichte selbst: Modedesigner Cihan Günes hat eine homophobe Gewaltattacke nur knapp überlebt.

» Kinderpornoskandal um Dragqueen Jurassica Parka: Ein Urteil fast so abscheulich wie die Tat

Jurassica Parka wurde wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Inhalte zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Eine Schande!

» Gleichstellungsgesetz  Sexuelle Orientierung bleibt aussen vor

Bei der Arbeit soll niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt werden, weder direkt noch indirekt. Der Ständerat hat es abgelehnt, neu auch Nachteile wegen der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung explizit im Gleichstellungsgesetz zu verbieten.

» Berlin-Schweizer: "Vor den Linken habe ich mehr Angst als vor AfD"

Beni Durrer und sein Mann wollen endgültig weg aus Berlin. Nach der Wahl sieht der Schweizer keine Entspannung und überrascht mit seiner Sicht auf die AfD.

» 5 Jahre "Ehe für alle": "Wir brauchen mehr Diversität auf Leitungsebene"

Fünf Jahre nach der Abstimmung über die "Ehe für alle" blickt Michel Rudin, EKS-Ratsmitglied und ehemaliger Co-Präsident von Pink Cross, auf die gesellschaftlichen Veränderungen zurück. Die reformierte Kirche sieht er beim Thema Diversität auf gutem Weg. Luft nach oben gebe es jedoch auf Führungsebene.