Ausgewählter Artikel:

» (30.09.2026) KONTEXT:Wochenzeitung

Gewalt gegen die Cruising-Szene: Angriffe auf queere Sichtbarkeit

In Stuttgart wurden queere Menschen beim Cruisen am Fernsehturm brutal angegriffen. Ein Langzeitproblem, wie eine wissenschaftliche Studie aufzeigt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. September 2026

» Gewalt gegen die Cruising-Szene: Angriffe auf queere Sichtbarkeit

In Stuttgart wurden queere Menschen beim Cruisen am Fernsehturm brutal angegriffen. Ein Langzeitproblem, wie eine wissenschaftliche Studie aufzeigt.

» Elliot Page auf Männer-Cover lockt Trans-Hasser hervor

Das New York Magazine widmet erstmals eine Ausgabe dem Männer-Stil. Elliot Page ist auf einem der Cover zu sehen  und wird mit transfeindlichen Kommentaren angegriffen.

» "Bodensee-Krimi"-Star Hayal Kaya: "Türkei ist ein sehr schwieriges Pflaster" für trans* Menschen

Sie war 2022 in "Ein Krimi vom Bodensee" die erste trans Ermittlerin im deutschen Fernsehen. Auch im TV-Film "Ungeschminkt" spielt Transidentität eine zentrale Rolle. Zugleich will Hayal Kaya "kein Tam-Tam daraus machen". Was ist über die Schauspielerin bekannt, die 2013 aus Ankara nach Deutschland kam?

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» Können Fans "Harry Potter" von J.K. Rowling trennen? Für manche lautet die Antwort Nein

Für einige Fans haben Rowlings Ansichten zu Transgender-Themen zu einem komplizierten Verhältnis zum Franchise geführt

» CSD-Team aus Cuxhaven trifft "Heartstopper"-Autorin  über queere Liebe und Zensur

CSD Cuxhaven trifft "Heartstopper" in Hamburg: Mitglieder des Komitees besuchen die Lesung von Autorin Alice Oseman und sprechen über queere Sichtbarkeit.

29. September 2026

» Die Wahrheit: "Wiegen Sie mal Diversity!"

Jetzt kommt es ganz dicke für alle im queeren Kosmos: Die EU hat sich was Geniales ausgedacht.

» Rückzug von Spahn: Die CDU hat keinen Platz für Sonnenkönige

Nur wenige Tage im neuen Job stolpert Jens Spahn über den nächsten Skandal und muss sich nach massiver Kritik zurück ziehen. Das macht Hoffnung.

» Kommentar: Warum sich die eigene Partei über Spahns Rücktritt freut

Erst die Leihmutterschaft in den USA, dann Urlaub auf Sardinien statt Haushaltsausschuss. Dem früheren Unions-Fraktionschef bleibt nur noch eine Sache zu tun.

» Der nächste Spahn-Rücktritt: Vom politischen Gespür verlassen

Erst im Juli ist Jens Spahn als Vorsitzender der Unionsfraktion zurückgetreten. Nun legt er auch sein Amt im Haushaltsausschuss des Bundestags nieder. Ein Kommentar von Mike Schier.

» "Es fühlte sich an, als wäre ich mit Darts fertig"  Noa-Lynn van Leuven spricht über die Folgen ihres Ausschlusses

"Es fühlte sich an, als wäre ich mit Darts fertig": Noa-Lynn van Leuven spricht über ihren Ausschluss von Frauenturnieren und die Folgen für ihre Karriere.

» Riccardo Simonetti im Interview: "Stärke und Mut habe ich von Frauen gelernt"

Von festgefahrenen Rollenbildern bis zum Mut zur eigenen Identität: Riccardo Simonetti verrät uns im Interview, warum tradierte Gender-Normen längst ausgedient haben.

» Türkei: "Die Gesellschaft soll Angst vor Queeren bekommen"

In der Türkei gehen die Behörden derzeit verstärkt gegen die LGBTQI-Community vor. Menschenrechtler sprechen von einer Kampagne der Kriminalisierung, Betroffene haben Angst vor noch mehr Stigmatisierung.

» Einmaliges Erlebnis: Dragqueens rocken in der Carlower Kirche

Ein besonderes Erlebnis erwartet die Besucher der Carlower Kirche am Sonnabend, 3. Oktober 2026. Dann rocken vier Dragqueens das Gotteshaus. Für eine von ihnen ist es eine Rückkehr in die alte Heimat.

» Queeres Leben in SH: Warum alte Sorgen zurück sind

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich für queere Menschen der LGBTQ-Community in Schleswig-Holstein viel verändert  für Lesben und Schwule ebenso wie für trans und nichtbinäre Menschen. Das erzählen auch zwei Lebenswege.

28. September 2026

» Männerwahn in den Niederlanden

Die Akzeptanz für queere Menschen sinkt seit der Corona-Pandemie in dem einst als so tolerant geltendenden Vorzeige-Königreich der Niederlande. Das liegt auch an der Corona-Pandemie.

» 350 Menschen beim Verdener CSD: "Die Zukunft gehört uns allen"

Beim dritten Christopher Street Day in Verden zogen rund 350 Teilnehmende durch die Innenstadt. Sie demonstrierten für queeres Leben und gegen Diskriminierung.

27. September 2026

» "Nestervals Eldorado" in Sophiensälen: Den Namenlosen folgen

Mit der Performancegruppe Nesterval und ihrer Immersionsinszenierung kann man ins queere Feiern, Überleben und Sterben ins Berlin der NS-Zeit eintauchen. S.a.: Queeres Theater muss nicht nur queere Geschichten erzählen (04.08.2026)

» Queer-Personen öfter von Gewalt betroffen

Betroffene berichten von Pöbeleien, Beschimpfungen, Anspucken, sexuellen Übergriffen, Mobbing und auch brutalen Schlägen. LGBTIQ+-Personen sind häufiger von Gewalt betroffen als andere. Laut einer EU-Befragung hat sogar jeder Zehnte schon einen queerfeindlichen Angriff erlebt. Die nackten Zahlen der Studie zeigen aber eines nicht: Die Betroffenen, die sich oft gerade in einer schweren Phase befinden, empfinden nach solchen Attacken enorme Scham.

» Queerfeindliche Gewalt nimmt zu  Hälfte der Täter minderjährig

Die Gewalt gegen Menschen aus der so genannten LGBTQ+-Gemeinschaft nimmt in Belgien deutlich zu. Das zeigen Zahlen aus dem Justizministerium. Fast die Hälfte aller Täter sind Minderjährige.

» "Für das Vaterland sterben": Propaganda an Russlands Schulen

Russlands Behörden wollen Kinder schon früh zur Loyalität erziehen. Schüler aus Nowosibirsk haben der DW von ihren Erfahrungen mit der "patriotischen Erziehung" im Unterricht erzählt  und ob sie der Propaganda glauben.