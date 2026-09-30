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» (05.10.2026) taz

Homofeinde gegen türkischen Musiker: Verhaftet wegen sexy

Am Ende schwingen zwei Männer die Hüften. Für die AKP und ihre "Familienpolitik" ist das Musikvideo von Mabel Matiz ein Problem. Aber es gibt eine Antwort.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Oktober 2026

» Feministisches Kneipenkollektiv in Berlin bangt um die Zukunft

Seit 50 Jahren gibt es im Wedding eine im Kollektiv betriebene Kiezkneipe. Doch sie kämpft ums Überleben. Drei "Collectivistas" erklären, warum.

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Am Ende schwingen zwei Männer die Hüften. Für die AKP und ihre "Familienpolitik" ist das Musikvideo von Mabel Matiz ein Problem. Aber es gibt eine Antwort.

» Gläubige Eltern, queerer Sohn: "Ich habe gewusst, dass das laut Bibel eine Sünde ist"

Timon wuchs christlich auf, doch er fühlte sich nie zugehörig. Nun wagt er ein offenes Gespräch mit seinen Eltern.

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04. Oktober 2026

» Sie fingieren Dates mit Schwulen, dann greifen sie an. Ein Täter erzählt

Schwule verabreden sich über Dating-Apps. Doch zu den Treffen tauchen immer öfter Schwulenfeinde auf, die zuschlagen. Der stern sprach mit Betroffenen  und einem Täter.Ein kurzer Zusammenschnitt von Opfer.

Bezahltes Probeabo nötig

03. Oktober 2026

» "Als ob eine Bombe platzt"

Jörg Begler unterrichtet an einer Berliner Grundschule  offen als homosexuell geoutet. Dass dieser Schritt auch heute nicht selbstverständlich ist, merkt er immer wieder an den Reaktionen

» So merkte Tamy Glauser, dass sie lesbisch ist

Tamy Glauser wollte die eigene Sexualität lange nicht wahrhaben. Im Gespräch mit Jonathan Schächter erzählt das Model, wie Dorfintoleranz und Familienbrüche ihr Leben geprägt haben.

» Startschuss für "Queer AF": Neue Party-Reihe bringt queeres Lebensgefühl nach Neu-Ulm

Am Samstag, 3. Oktober, startet eine neue queere Tanzreihe in Neu-Ulm. Dazu gibt's einen geheimnisvollen Drink mit besonderem Namen. Das erwartet die Gäste.

02. Oktober 2026

» Neue "Crime Daheim"-Folge zum Fall Klaus-Peter Beer: Die extreme Rechte in Amberg

In der zweiten Folge der Miniserie zu Klaus-Peter Beer beleuchtet das Podcast-Team die extreme Rechte in der Oberpfalz von 1990 bis heute, welche Rolle die Täter darin hatten und wie präsent Gewalt im Alltag war.

» Weihbischof Schepers: Angst queerer Menschen ist Alltag in der Türkei

Weihbischof Schepers kritisiert ein hartes Vorgehen türkischer Behörden: Für viele queere Menschen sei Angst zum Alltag geworden. Der DBK-Queerbeauftragte zeigt sich solidarisch mit Betroffenen und Engagierten.

» Religion und LGBTQ: Was entscheidet, ob Glaube schützt oder schadet?

Ist Religion für LGBTQ-Personen eher Risiko oder Schutz? Eine Übersichtsarbeit mit 50 Studien zeigt, warum einfache Antworten zu kurz greifen und es entscheidend auf Identität, Zugehörigkeit und konkrete religiöse Erfahrungen ankommt. Pauschale Aussagen über den Nutzen oder die Gefahren von Religion sind wissenschaftlich nicht gedeckt.

» Tamy Glauser: Vom Laufsteg zur eigenen Identität

Tamy Glauser (41) ist eines der bekanntesten Schweizer Models, lief für internationale Designer und Brands wie Jean-Paul Gaultier, Givenchy oder Vivienne Westwood über die grössten Laufstege der Welt und wurde mit ihrem androgynen Look zum Gesicht einer neuen Generation.

01. Oktober 2026

» Christliche Eltern, queerer Sohn  Die Konfrontation

Timon wächst als Pfarrerssohn inmitten einer Kirchgemeinde auf. Gleichzeitig merkt er früh, dass er homosexuell ist: «Ich habe gewusst, dass das laut Bibel eine Sünde ist.» Heute lebt Timon offen queer in London. Dass er sich vom Glauben distanziert, wissen seine Eltern nicht. Bis jetzt.

» "TERFs in die Elbe": Wenn der Protest selbst die Debatte beschädigt

In Hamburg eskalierte am Weltkindertag der Streit um Transmedizin, als eine kritische Protestveranstaltung auf lautstarken Gegenprotest traf. Zwischen Trillerpfeifen, Sprechchören und gegenseitigen Vorwürfen geriet die eigentliche Frage aus dem Blick: Wie lässt sich über medizinische Behandlungen von Kindern und Jugendlichen sachlich streiten? Der Konflikt zeigt, wie schwer es inzwischen fällt, politische Gegensätze auszuhalten, ohne die jeweils andere Seite mundtot machen zu wollen.

» Mehr als nur Holz und Lack: Was die "Regenbogenbank" über Berlins Seele verrät

Der Gedenkort für die Opfer des Anschlags auf den Berliner Christopher Street Day wird immer wieder beschädigt. Passanten äußern sich sind bestürzt.

30. September 2026

» Queer und vegan: "Habe Angst vor Anfeindungen"

Sie sind lesbisch, leben vegan und sagen toxischer Männlichkeit den Kampf an: Julia und Ebru ziehen als überzeugte Feministinnen ins Forsthaus Rampensau. Dass ihre gesellschaftspolitischen Überzeugungen wohl bei nicht allen Kandidaten gut ankommen, ist den beiden bewusst. Drama ist damit vorprogrammiert.

» Andreas und das Versteckspiel

Andreas ist verheiratet, hat mit seiner Frau Kinder und ein geregeltes Leben. Doch seit Jahren versucht er, einen Teil seiner Identität zu verbergen. Keiner in seiner Familie weiß von seiner Homosexualität. Heimlich führt er ein Doppelleben und sucht die Nähe zu Männern. Bis er Jens kennenlernt. Zum ersten Mal geht es nicht mehr nur um Sehnsucht, sondern um Liebe  und um ein mögliches Coming-out. Aber was passiert, wenn die Wahrheit ans Licht kommt?

» Gewalt gegen die Cruising-Szene: Angriffe auf queere Sichtbarkeit

In Stuttgart wurden queere Menschen beim Cruisen am Fernsehturm brutal angegriffen. Ein Langzeitproblem, wie eine wissenschaftliche Studie aufzeigt.

» Elliot Page auf Männer-Cover lockt Trans-Hasser hervor

Das New York Magazine widmet erstmals eine Ausgabe dem Männer-Stil. Elliot Page ist auf einem der Cover zu sehen  und wird mit transfeindlichen Kommentaren angegriffen.

» "Bodensee-Krimi"-Star Hayal Kaya: "Türkei ist ein sehr schwieriges Pflaster" für trans* Menschen

Sie war 2022 in "Ein Krimi vom Bodensee" die erste trans Ermittlerin im deutschen Fernsehen. Auch im TV-Film "Ungeschminkt" spielt Transidentität eine zentrale Rolle. Zugleich will Hayal Kaya "kein Tam-Tam daraus machen". Was ist über die Schauspielerin bekannt, die 2013 aus Ankara nach Deutschland kam?

» Können Fans "Harry Potter" von J.K. Rowling trennen? Für manche lautet die Antwort Nein

Für einige Fans haben Rowlings Ansichten zu Transgender-Themen zu einem komplizierten Verhältnis zum Franchise geführt